Hardloper Martina op de fiets

Fotograaf Klaas Jan van der Weij richt zijn camera op de ver­voer­mid­de­len van sporters. In deze eerste aflevering: Churandy Martina op zijn BMX.

‘Op Curaçao was BMX heel populair toen ik klein was. Ik had er ook eentje, een Mongoose. Ik had het frame gekocht en daarna zelf de onderdelen bij elkaar gescharreld. Zo maakte ik mijn eigen fiets.

‘We deden wedstrijdjes. Dan zochten we een heuvelachtige straat uit en sprintten van boven naar beneden. Wat zal het zijn geweest? Zo’n 200meter, denk ik. De sprint was mijn wapen, maar er waren jongens die het veel beter konden. Snel gaan op trappers is anders dan hardlopen.

‘Nu rijd ik op een crossfiets die van oud-BMX’er Raymond van der Biezen is geweest. We waren ooit kamergenoten op Papendal. Ik gebruik hem bijna elke dag om mee naar de training te gaan.

‘Ik heb ook gewone fietsen, maar zolang het niet regent, rijd ik het liefst op de BMX. Ik ben dat van kinds af aan gewend en het is altijd leuk. Ik houd ervan om wheelies te doen, om die zolang mogelijk vol te houden.

‘Op Papendal ben ik een aantal keer op de BMX-baan geweest voor de nationale selectie kwam trainen. Natuurlijk is het eng als je van die startheuvel naar beneden kijkt, maar je doet het gewoon. Ik doe het niet zo vaak, want het is een gevaarlijke sport en ik ben natuurlijk met atletiek bezig.’