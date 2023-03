Hardlopend over het circuit van Zandvoort, ook dat is het Max-effect

Het deelnemersveld slingert zich over het circuit door de duinen. Beeld Le Champion

Toen Jonathan Belt vier jaar oud was, werd hij door zijn vader op een stoel voor de televisie gezet. ‘Kijken’, zei hij erbij. ‘Zo is het begonnen’, zegt de Rotterdammer over zijn liefde voor de Formule 1. Dat hij 23 jaar later hijgend bij de finish op het circuit van Zandvoort zou staan, wist hij toen ook nog niet.

Een hartstochtelijk loper is hij zeker niet. Een keer per week loopt hij vijf kilometer, denkt hij. Dat is meer dan genoeg. Dat weet hij omdat hij een keer 6,6 kilometer probeerde. ‘Om mezelf uit te dagen’, lacht hij. Het bleef bij die ene keer.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer schrijft over voetbal en handbal voor de Volkskrant. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Toch doet hij nu al voor de derde keer mee aan de Zandvoort Circuit Run. Zijn oranje Max Verstappen-shirt verraadt waarom. ‘Op een circuit zijn is voor een racefan het mooiste wat er is.’

Het ‘Max-effect’ noemt organisator Le Champion het. De populariteit van Verstappen zorgt ervoor dat het aantal deelnemers aan de race enorm toeneemt. Vorig jaar liepen er nog 12.000 mensen mee, bij de veertiende editie van zondag was dat 14.000, een nieuw record.

Voor hardlopen heb je alleen wat schoenen, een broekje en een shirt nodig, het contrast met de vervuilende miljoenenbusiness van de Formule 1 kan bijna niet groter. Maar in Zandvoort is de afstand even tot nul gereduceerd.

‘Hier won Verstappen twee keer en kleurde het helemaal oranje’, zegt de speaker bij de start. ‘Het asfalt van Max is vandaag voor jou.’

Poleposition

Veel renners dragen de shirts die door de organisatie worden verkocht met de slogans ‘I’m in pole position’ en ‘This track is made for running.’ Bij de start vragen warming-uppers of de deelnemers een doel hebben. ‘Twintig minuten’, antwoordt een van de lopers. Toevallig ook het doel van de meerennende verslaggever.

Dat is achttien keer zo langzaam als Lewis Hamilton, die in 2021 in 1.11,097 over het circuit van ruim vier kilometer scheurde, de snelste tijd ooit. Zijn gemiddelde snelheid was iets meer dan 230 kilometer. Ook met zo’n 12 kilometer per uur blijkt de baan een fysieke en mentale uitdaging.

Na de eerste scherpe tarzanbocht gaat het rap omlaag, maar na die verrukkelijke binnenkomer neemt het duinlandschap revanche. ‘Even terugschakelen’, grapt een loper bij de steile klim. Met honderden lopers op het circuit blijkt de ideale racelijn bovendien niet zo makkelijk te vinden. Veel sukkelaars hebben een voorkeur voor de binnenbocht, waardoor er soms niets anders op zit dan uitwijken over de geblokte kerbstones.

‘Vol gas, roept de speaker na drie kilometer, maar hij vertelt er niet bij dat dan nog de Arie Luyendyk-bocht wacht. Die is zo schuin dat het lichaam helemaal naar rechts helt. Het is voor veel lopers een te zware opgave, zij kiezen ervoor de berm mee te pikken. Maar daarna is de finish echt in zicht, de bordjes ‘DRS-zones’ sporen aan tot een eindsprint. Eindtijd van de verslaggever: 18:48, ruim binnen de doelstelling.

De uithijgende Jonathan Belt heeft geen idee hoelang hij erover heeft gedaan. ‘Ik hoop binnen de 25 minuten’, zegt de racefan. Maar hij weet wel dat hij opnieuw heeft genoten van het lopen op Zandvoort.

Vlakkere bochten

‘De vorige twee keer was nog op het oude circuit’, legt hij uit waarom het opnieuw zo mooi was. Met het oog op de terugkeer in de Formule 1 is de baan flink veranderd, dat wilde hij graag een keer meemaken. ‘Er zijn een paar bochten gebanked, ze zijn vlakker nu en dat geeft toch wel een ander gevoel.’ Hij wilde nog één keer meedoen, maar twijfelt nu toch of hij niet nog een keer terug zal komen.

Maureen Koster deed begin van de maand deed nog mee aan de EK atletiek, zondag won ze bij de vrouwen de wedstrijd over 12 kilometer, die ook langs het strand en door het dorp voert. Door het afwisselende parcours en de wind vanaf de Noordzee is de race voor haar sportief uitdagend, maar ze houdt ook van de sfeer.

‘Dit zie je niet bij heel veel andere sporten’, zegt ze. ‘Topatleten en amateurs komen hier bij elkaar. Bij hardlopen kan dat naast elkaar bestaan, iedereen heeft zijn eigen doelstellingen.’

Rotterdammer Belt houdt hij het bij zijn wekelijkse rondje van vijf kilometer. Het ‘Max-effect’ blijft bij hem toch vooral beperkt tot de Formule 1. ‘Als je vijf kilometer kunt lopen, heb je conditie genoeg. En na die afstand ben ik er trouwens ook helemaal klaar mee.’