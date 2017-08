Harder wil ze, en harder gaat ze: Ranomi Kromowidjojo wint 50 meter vlinder

Drie jaar langer zwemmen

Kromowidjojo benadrukte dat ze doorgaat met zwemmen om nog een stap te maken in haar loopbaan

Het was lang geleden dat zij zo stralend kon worden aangetroffen als zaterdagavond in Eindhoven. De verbeterde sfeer - er wordt weer gelachen in de catacomben - was een van de oorzaken dat Kromowidjojo al voor de WK besloot haar carrière met drie jaar te verlengen. Kromowidjojo benadrukte nog eens dat ze doorgaat met zwemmen om nog een stap te maken in haar loopbaan. 'Harder en beter' is het motto. Ze heeft de uitdagende Zweedse Sarah Sjöström, de kwikzilveren Amerikaanse Simone Manuel en de op een comeback vlassende Australische Cate Campbell als inspirerende tegenstanders in haar buurt. Ze moet het geloof hebben hen ook in het 'grote' bad, de langebaan van 50 meter lengte, aan te kunnen. Deze vrouw zwemt niet voor tweede plaatsen.