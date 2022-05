Harde wind in Doha verpest opening seizoen voor polshoogspringer Vloon

Polsstokhoogspringer Menno Vloon in actie tijdens de Spelen van Tokio in augustus 2021. Beeld AFP

Menno Vloon leefde toe naar de opening van het atletiekseizoen in de prestigieuze Diamond League van Doha. Zo vaak heeft de polsstokhoogspringer nog niet gestreden op het hoogste niveau meegedaan. Maar de ontmoeting liep uit op een deceptie. Vanwege harde wind werd het onderdeel eerst geschrapt en een dag later, terwijl alle andere atleten alweer huiswaarts keerden, in een indoorhal ingehaald.

‘Het was bizar’, zegt de 28-jarige Vloon vanuit Qatar. Hij nam voor de vierde keer deel aan de Diamond League, de internationale wedstrijdserie waar alleen de beste atleten voor uitgenodigd worden. ‘Vrijdag was de sfeer in het stadion waanzinnig. Maar zaterdag in de hal leek het wel een coronawedstrijd. Er was maar iets van twintig man publiek.’

De inhaalwedstrijd in de Aspire Academy, de hal waar in 2010 het indoor WK werd betwist, was een anticlimax voor Vloon, die met 5.96 meter het Nederlands indoorrecord bezit. De echte wedstrijdspirit ontbrak en dat was terug te zien in de matige resultaten. Niet alleen bij de Nederlander, die slechts tot 5.41 meter kwam en op de gedeelde negende en laatste plek belandde. Ook veel van zijn collega’s haalden niet hun niveau.

Uitgezonderd dan Mondo Duplantis, de regerend olympisch en wereldkampioen. Met 6.02 meter evenaarde hij de hoogte waarmee hij in Tokio goud won, maar bleef tegelijkertijd ruim onder zijn indoorwereldrecord van 6.20 meter. Hij eindigde ruim voor de Amerikaan KC Lightfoot en de Belg Ben Broeders, die beiden tot 5.71 meter kwamen.

Voor iedereen was het schakelen om plots binnen te springen, in plaats van in de buitenlucht. ‘Het perspectief is heel anders’, vertelt Vloon. De afstand, de hoogte, het ziet er onder een dak niet hetzelfde uit en dat beïnvloedt de manier van insteken.

Het besluit van de organisatie om de wedstrijd uit te stellen, viel vrijdagavond pas 10 minuten voor aanvang. Vloon: ‘Het wordt bijna nooit gecanceld en dat het verplaatst wordt heb ik nog nooit meegemaakt.’ Het was sowieso de eerste keer dat een onderdeel van de Diamond League, die sinds 2010 bestaat, indoor werd afgewerkt.

Op veel atletiekbanen zijn er vier mogelijke plekken om de polsstokhoogspringmat neer te leggen en de aanloop uit te zetten, idealiter met de wind in de rug van de springers. In het Suheim bin Hamad Stadion in Doha waren maar twee mogelijke locaties, beide met die vermaledijde zijwind.

Een gevolg van het schrappen van het polsstokhoogspringen was dat de speerwerpers een andere plek konden innemen, met rugwind. Dat leidde tot een topprestatie van Anderson Peters uit Grenada. De regerend wereldkampioen wierp 93.07 meter ver. Slechts vier anderen lieten hun speer ooit verder zweven.

De strijd op de 200 meter bij de mannen, het meest aansprekende nummer op het programma, werd ook beïnvloedt door de wind. Noah Lyles sprintte voortgeblazen naar 19,72 seconden. De Amerikaan was daarmee net sneller dan zijn landgenoot Fred Kerley (19,75), die een honderdste onder zijn persoonlijk record dook. Vanwege de snelle rugwind golden de tijden als onreglementair en blijft Kerley’s oude tijd staan. Ook Lyles’ tijd, de op een na snelste van dit jaar, komt niet in de statistieken.

De beslissing om het polsstokhoogspringen uit te stellen, was terecht, vindt Vloon. ‘Het was echt een harde wind. Er woei van alles voorbij. Op een bepaald moment vlogen er zelfs stoelen over de baan.’

Het is niet zo dat Vloon vreesde om op 6 meter hoogte uit koers geblazen te worden en naast het dikke landingskussen op de harde grond te vallen. Het gevaar schuilt niet in de vluchtfase, zwevend door de lucht, maar in de aanloop.

Vloon sprint op weg naar mat en lat met een stok van 5.10 meter voor zich uit. Daarvan moet hij de punt vrij precies in de insteekbak prikken. Bij flinke zijwind is dat geen sinecure, want de aluminium put is op het smalste punt maar 40 centimeter breed.

‘En als je de bak mist, is het echt gevaarlijk', legt hij uit. ‘De insteekbak is 25 centimeter diep. Als je ernaast uitkomt, zit je ineens een stuk hoger met je stok en kun je zo de baan op gekatapulteerd worden.’

Vloon deed net als zijn concurrenten nog een aantal proefaanlopen op de onstuimige vrijdagavond. Op dat moment leek de wedstrijd nog door te kunnen gaan. Uit veiligheidsoverwegingen deed hij dat met een kortere stok en kortere aanloop. Zo kon hij iets beter inspelen op de windvlagen. ‘Ze hadden gezegd: je mag wel maar hoeft niet. Denk aan je veiligheid.’

‘Als het had gemoeten, had ik het gedaan’, zegt Vloon. Maar uiteindelijk werd de beslissing om te springen niet aan de atleten gelaten. Terwijl hun collega’s op de andere onderdelen gewoon in actie konden komen, keerden de polsstokhoogspringers terug naar hun hotel. Berustend. ‘Het was veel te gevaarlijk.’

Hoewel de Diamond League sportief niet bracht wat hij hoopte, kijkt Vloon toch met een goed gevoel terug op wat het begin van het buitenseizoen had moeten zijn, maar een staartje van het indoorseizoen werd. ‘Ik ben in ieder geval blij dat ik wel heb kunnen springen.’