Harde werkelijkheid: de prijzen zijn voor de hockeysters, de kijkers voor de voetbalsters

Nederland viert de 3-0, de wereldtitel is praktisch binnen. Beeld ANP

Tip voor hockeyliefhebbers: als ze hun goede humeur na de wereldtitel van de vrouwen willen behouden, kunnen ze beter de kijkcijferoverzichten overslaan. En ze doen er vooral goed aan ze niet te vergelijken met de cijfers van het vrouwenvoetbal.

Op eigen risico dan: ruim 1,6 miljoen mensen zagen bij de NOS hoe de Nederlandse voetbalsters Zwitserland in de poulefase versloegen met 4-1, waardoor ze de kwartfinale haalden. De hockeysters hebben alle stappen van het toernooi, dat deels in Nederland werd gehouden, al doorlopen en wonnen de finale. De beloning: 206.000 kijkers bij Ziggo. In 2014 keken nog 1,3 miljoen mensen naar de WK-finale, die in Nederland werd gespeeld en door de NOS werd uitgezonden.

‘Frustrerend’, zegt oud-hockeyster Minke Booij. ‘Al die poulewedstrijden bij het vrouwenvoetbal, ook van andere landen. Ik denk dan: er staat een WK hockey op het programma en nu zit ik hier naar te kijken.’

Booij (Europees, wereld- en olympisch kampioen) heeft de hockeywedstrijden natuurlijk wel gezien, maar ze moest er haar best voor doen. Ze is geen abonnee van Ziggo en kon het daarom niet gratis zien; niet-klanten (ongeveer de helft van Nederland) moesten een apart pakket aanschaffen.

Het is een van de verklaringen voor de enorme verschillen met het vrouwenvoetbal, dat door de NOS op NPO 1 en NPO 3 wordt uitgezonden. Dat zijn goed bekeken, open zenders. Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport, had er ook graag hockeywedstrijden live laten zien. Dat het beperkt bleef tot samenvattingen heeft volgens hem een simpele reden. Andere zenders hebben meer betaald voor de rechten.

NOS Sport heeft een beperkt budget en aantal uren zendtijd tot zijn beschikking. Dus moeten er keuzes gemaakt worden, kijkcijfers zijn daarbij niet leidend, herhaalt de hoofdredacteur meerdere keren. ‘Het gaat puur om journalistieke relevantie: hoe relevant het voor ons publiek is.’

Bij het WK hockey was daarover geen enkele discussie. Het gaat om een wereldkampioenschap in een sport waarin Nederland al decennia meedraait aan de absolute top. Bovendien was er de afgelopen tijd veel onrust over de onderlinge verhoudingen in het team. Allemaal redenen om er bij te willen zijn, maar bij sport op televisie is dan de vraag: tegen welke prijs?

‘Bij ons geldt de topsportpiramide’, legt Nooter uit. ‘Die loopt van Olympische Spelen, naar wereldkampioenschappen naar Europese kampioenschappen. Vervolgens is de formule vrij overzichtelijk: hoe beter de prestaties van Nederlanders, hoe meer aandacht we eraan willen besteden.’

Hoe hoger in de piramide, hoe meer geld de markt, en dus ook de NOS, ervoor over heeft. Voetbal zit aan de top. Het WK hockey zit ook relatief aan de bovenkant. Net als het WK handbal, een andere sport waarin Nederlandse vrouwen aan de top meedraaien en die bij Ziggo te zien is. Het EK vrouwenvoetbal lijkt hoger te zitten, af te meten aan de aandacht die de NOS eraan geeft.

‘Nou, dat weet ik niet’, antwoordt Nooter op de vraag of dat inderdaad zo is. ‘Wij hebben de belangrijke toernooien van het vrouwenvoetbal en het hockey altijd uitgezonden, dus het heeft naast elkaar bestaan. Het is ook weer geen wiskunde, we hebben het dit keer gewoon niet gekregen. Vroeger lukte dat nog voor een habbekrats, maar de komst van nieuwe zenders heeft natuurlijk iets gedaan met de prijsontwikkeling.’

Voor voetbalrechten moet meer worden betaald. Daar staat tegenover dat het populairder is en meer impact heeft, dus heeft de NOS er ook meer voor over. Zo is Nooter voortdurend aan het afwegen wat hij wel en niet wil uitgeven aan een sport. ‘Wij proberen zoveel mogelijk én én te doen. Wij zenden ook het EK zwemmen uit en het EK waterpolo, maar soms zitten we mis.’

Ex-hockeyster Booij is weleens jaloers op de structurele aandacht die het vrouwenvoetbal krijgt bij de NOS, dat ook de kwalificatiewedstrijden live uitzendt. Bij olympische sporten als hockey is er een vierjaarlijkse olympische piek. ‘Daarna zakt het weer in.’

De NOS zendt wel wekelijks hoofdklasse hockey uit, maar Booij vindt het al met ‘best wel karig’. ‘Het is wel zo in Nederland: veel voetbal en in de winter veel schaatsen en in de zomer veel wielrennen. Dat zijn de keuzes die gemaakt worden.’

Tegelijkertijd snapt ze ook wel hoe het werkt. Ze werkte van 2015 tot 2017 als manager vrouwenvoetbal bij de KNVB en zag na het gewonnen EK in 2017 dat tienduizenden mensen afkwamen op de huldiging in Utrecht. Booij: ‘Dat gebeurt bij hockey echt niet, voetbal is de sport van de grote getallen. Als honderdduizenden mensen geïnteresseerd zijn in die poulewedstrijden, dan begrijp ik dat die keuze wordt gemaakt.’

Als de voetbalsters slechter gaan presteren, zal het ook weer minder worden, zegt Nooter. ‘Toen Krajicek, Siemerink, Eltingh en Haarhuis nog tennisten, zonden we de Davis Cup drie dagen live uit. Dat doen we nu niet meer. Het begint met die voetbalsters in 2017, die iets doen waar niemand rekening mee had gehouden.’

Dat heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat ook een duel als Oostenrijk - Noord-Ierland wordt uitgezonden, iets waartoe de NOS niet verplicht is. ‘Op dit moment vinden wij dat journalistiek interessant genoeg ja’, zegt Nooter. ‘Naar dat niveau is het vrouwenvoetbal toegegroeid.’ De wedstrijd trok 483 duizend kijkers, bijna 300 duizend meer dan de hockeyfinale.