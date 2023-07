Hard werken, geloof in eigen kunnen en kalmte leveren Vollering de Tourzege op

Uitgeput is Demi Vollering na de afsluitende tijdrit op het asfalt neergeploft. Beeld Getty

Zittend op het asfalt van de Rue de Liège in het centrum van Pau, verbergt Demi Vollering (26), tuindersdochter uit Berkel en Rodenrijs, zondagmiddag haar gezicht tussen haar handen. Ze doet verwoede pogingen haar ademhaling onder controle te houden, terwijl ze tegen de tranen vecht. Een muur van cameralieden en fotografen omringt haar. Verderop staat een gele fiets klaar.

Ze is enkele seconden geleden tweede geworden in de afsluitende tijdrit, op tien tellen van haar Zwitserse ploeggenoot Marlen Reusser van SD Worx, en dat is ruim voldoende voor de eindwinst in de tweede editie van de Tour de France Femmes. Ze eindigt met een voorsprong in het algemeen klassement van 3.03 minuten op de nummers twee en drie, Belgische Lotte Kopecky, ook van SD Worx, en de Poolse Katarzyna Niewiadoma; de twee geven elkaar minder dan een seconde toe. Op haar vers gespoten fiets rijdt ze nog voor de huldiging op het podium eerst terug naar haar ouders en haar vriend Jan. Even later, als ze beide armen op het Place de Verdun omhoogsteekt, juichen de toeschouwers haar toe. ‘Demi! Demi!’

Van Vleuten vierde

Grote afwezige op het ereschavot is titelverdediger Annemiek van Vleuten (40). Ze had er alles aan gedaan om in haar afscheidsjaar nog een keer in het geel te eindigen. Twee jaar achtereen de drie grote ronden winnen zou hoogglans toevoegen aan een toch al flonkerende erelijst.

Het wordt de vierde plek, op 3.59 van het geel, de olympisch kampioen zwoegt zich in de rit tegen de klok naar de 14de plaats. ‘Ik was niet goed, de laatste twee dagen. Ik heb geen fout gemaakt, maar ik was mezelf niet.’ Ze zegt niet ziek te zijn. ‘Maar ik voelde me echt niet goed.’ Op hetzelfde plein, niet ver van het podium, steken haar teamgenoten van Movistar haar een hart onder de riem. Ze barst ontroerd in snikken uit als ze haar naam scanderen. ‘Annemiek! Annemiek!’

Dat de nieuwe koningin in het vrouwenwielrennen haar met zo’n ruime marge zou overklassen en van de troon zou stoten, was niet voorzien. De tweestrijd was feitelijk zaterdag al beslist. De overgave voltrok zich op 5,4 kilometer van de top van de Pyreneeënreus, te midden van mistflarden.

Vollering had tweehonderd meter eerder een demarrage geplaatst vanuit een groep met favorieten, Van Vleuten was in haar wiel gesprongen. Maar toen de meters asfalt tussen beiden iets toenamen, schudde de achtervolger heel even het hoofd. Nee, hier is geen houden meer aan. Vollering zette niet zomaar op dat moment aan. Ze zag dat sommige rensters een bidon in handen hadden. Door de nevel, wist ze, zal ze ze snel uit het zicht raken. Dan is ze geen mikpunt meer. ‘Ik ging vol gas en heb niet meer omgekeken.’

Twijfels

Het was het moment waarop ze afrekende met zowel haar vaak opspelende twijfels over eigen kunnen als haar angstgegner, op wie ze zeker in het vorige seizoen zo gebiologeerd had gekoerst. De vrees dat ze weleens zou kunnen verliezen, had ze opzij gezet. Ze was voor de rit nog erg nerveus geweest, bekende ze. De druk van de buitenwacht was groot. Omdat Van Vleuten afzwaait, had zij maar één kans om te laten zien dat zij toch echt de betere van de twee is.

Na de finish in Pau: ‘Het moet nog een beetje landen dat ik zojuist de Tour de France heb gewonnen. Ik heb wel een paar dagen nodig met de familie om alles te laten bezinken. Ik heb er keihard voor gewerkt. Je moet er ook nog in geloven. Je moet kalm blijven. In je leven moet je een balans vinden om dit kunnen doen.’

Er komt nu ook een einde aan een periode met onderlinge irritaties tussen twee kemphanen. Die bleven aanvankelijk na mislukte gezamenlijke optredens wat versluierd binnen de nationale selectie – man en paard noemen bleef nog achterwege.

Vorig jaar werd het stekeliger. Tijdens de eerste Tour maakte Van Vleuten geen geheim van haar gramschap dat SD Worx tempo ging maken, toen zij met materiaalpech kampte. In mei van dit jaar waren de rollen omgekeerd. Van Vleuten zou een plaspauze van Vollering en ploeggenoten in de Vuelta hebben aangewend om met haar ploeg Movistar te versnellen. Vollering vond dat ‘jammer’. Van Vleuten verklaarde dat het van meet af aan het plan was geweest.

Psychologische oorlogsvoering

Zaterdag mondde de rivaliteit uit in een zelden vertoond staaltje van psychologische oorlogsvoering. In de afdaling van de eerste zware helling, de Col d’Aspin, opende Van Vleuten de aanval, waarop alleen Vollering en Niewiadoma een antwoord hadden. Toen de Poolse onderweg naar het dal een gaatje sloeg, weigerden de Nederlanders voor elkaar te rijden. Zelfs het knarsen van de remmen was te horen.

‘Zo verliezen we allebei, hier hebben we niks aan’, hield Van Vleuten Vollering nog voor. Op de Tourmalet werden ze bijgehaald door de groep waaruit ze eerder waren weggereden. De winnaar verklaarde na afloop dat zij zich niet geroepen voelde met Van Vleuten de achtervolging op Niewiadoma in te zetten. Achter haar reden de ploeggenoten Reusser en Kopecky, toen nog in de gele trui.

Ze komen elkaar niet meer tegen als concurrenten, op de WK in Glasgow op zondag 13 augustus zitten ze samen in de Nederlandse selectie. Bondscoach Loes Gunnewijk heeft Vollering als kopvrouw aangewezen, in de verwachting dat de kersverse onderdaan de nieuwe monarch naar beste vermogen zal bijstaan.