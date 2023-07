Hard gelag voor bikkelharde Van Rouwendaal; geen podium op WK, geen olympisch ticket

Sharon van Rouwendaal verdedigt haar titel tijdens het WK openwaterzwemmen in Fukuoka in Japan. Beeld ANP / EPA

Sharon van Rouwendaal staat bekend om haar wrede trainingsregime. Eerst jarenlang in Frankrijk onder het Spartaanse bewind van coach Philippe Lucas en sinds drie jaar in het Duitse Maagdenburg waar ze zeker net zo hard traint maar wel op een slimmere manier. Van Rouwendaal (29) leeft haar leven volgens het mantra: zwemmen, eten, slapen. Een sociaal leven kent ze niet.

Er zijn momenten dat de olympisch kampioen van 2016 zich afvraagt waarvoor ze het nog allemaal doet. Als ze tijdens een openwaterrace bijvoorbeeld respectloos wordt ondergedompeld door een concurrent. Als ze een loodzware trainingsweek heeft van 95 zwemkilometers. Als ze weer eens vier weken lang voor een hoogtestage op een berg in Spanje zit waar het eten niet te pruimen is. Of als ze bij een belangrijke wedstrijd naast het podium belandt.

Olympische Spelen

Zaterdag was zo’n dag tijdens het WK openwaterzwemmen in het Japanse Fukuoka. Van Rouwendaal was titelverdediger op de 10 kilometer maar aan goud wilde ze op voorhand niet denken. Haar grote doel was in de top drie eindigen waardoor ze verzekerd zou zijn van de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. De missie van Van Rouwendaal mislukte in het zicht van de haven.

Op de prachtige locatie van Momochi Beach streden drie vrouwen in de laatste meters om het brons, en dus om het felbegeerde olympisch ticket. Van Rouwendaal kwam na twee uur en twee minuten zwemmen niet goed uit bij het finishbord en was met haar aantik een tiende van een seconde later dan de Amerikaanse Katie Grimes (2.02.42,30). De wereldtitel ging naar Leonie Beck uit Duitsland (2.02.34,00) die in de laatste meters een andere lijn koos dan de groep Van Rouwendaal. De Australische Chelsea Gubecka pakte op vier seconden het zilver.

Van Rouwendaal baalde van haar zure vierde plek en verweet zichzelf de matige aantik tegen het finishbord. ‘Ik had mijn arm eerder uit het water moeten halen’, sipte ze na afloop. De volgende kans op plaatsing voor haar vierde Olympische Spelen krijgt de zwemster pas in februari op de WK in Doha. Hier volstaat een plek bij de beste twaalf op de 10 kilometer.

Tactisch spelletje

Van Rouwendaal was vol vertrouwen afgereisd naar Fukuoka op het zuidelijke eiland Kyushu. Na vier weken hoogtestage in het Spaanse Sierra Nevada, waar ze bijna 400 zwemkilometers maakte, was ze in topvorm. Bovendien heeft ze dankzij haar deelname aan het World Cup-circuit het tactisch spelletje van het marathonzwemmen steeds beter in de smiezen. ‘Eigenlijk voel ik me pas sinds 2,5 jaar echt een openwaterzwemster’, zei Van Rouwendaal kort voor vertrek naar Japan. Al bijna tien jaar legt ze zich toe op de marathon maar de fijne kneepjes van het vak heeft ze pas sinds kort onder de knie.

‘In Rio in 2016 was ik echt nog een zwembadzwemster die een hekel had aan zwemmen op een kluitje. Ik ging er al na zes kilometer vandoor en had van niemand last. Maar nu weet ik veel beter hoe ik tactisch slim moet zwemmen, hoe ik energie moet besparen en hoe ik lastige meiden die in mijn heup hangen – om te profiteren van mijn slipstream – van me af moet schudden. Dan ga ik gewoon even op mijn rug liggen en laat ik die ander op kop zwemmen. Vroeger zou ik zigzaggend wegzwemmen en mezelf helemaal kapot maken.’

Sharon van Rouwendaal weet niet anders dan dat haar leven uit zwemmen, eten en slapen bestaat. Beeld ANP

Vernedering

Sinds haar overstap in 2020 van het Zuid-Franse Montpellier naar het Oost-Duitse Maagdenburg racet Van Rouwendaal veel meer wedstrijden. Haar vorige coach Philippe Lucas was een man van trainen, trainen, trainen. De excentrieke Fransman duldde geen tegenspraak, noch inspraak. Hij wist het beste in Van Rouwendaal naar boven te halen door een bijzondere mix van afblaffen en ophemelen toe te passen. ‘Na een vernedering van Philippe ben ik vaak verdrietig geweest in mijn brilletje. Hij lokte me uit om nog harder te trainen en die aanpak werkte lange tijd goed bij mij.’

Onder de bedachtzame, serieuze Duitse coach Bernd Berkhahn heeft Van Rouwendaal veel meer inspraak in haar programma. Keihard trainen doet ze nog altijd, zelfs zeven dagen per week, waar ze in Frankrijk altijd op zondag vrij was. De topzwemster draait in Maagdenburg gemiddeld weken van 80 à 85 zwemkilometers met uitschieters van 95. In Frankrijk waren weken van 90 kilometer gemeengoed. ‘Maar ik train nu heel anders, met veel meer tempowisselingen. Bij Philippe zwom ik altijd op een middelhoog tempo, nu kan het soms ook heel rustig zijn en dan weer echt hard.’

Van Rouwendaal weet niet anders dan dat haar leven uit zwemmen, eten en slapen bestaat. De bijna 30-jarige zwemster vertoeft al zestien jaar, zonder haar ouders, in het buitenland. Volgend jaar keert ze na de Olympische Spelen sowieso terug naar Nederland waar ze in Eindhoven wil gaan trainen. Na de tegenslag in Japan zal Van Rouwendaal zich na de zomer weer onderdompelen in het zwemmen-eten-slapen-regime om Parijs te halen. Dáár doet ze het allemaal voor.