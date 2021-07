Handboogschutter Sjef van den Berg 3 centimeter naast het podium

Beeld REUTERS

Na zijn vierde plek in het individuele toernooi op de Spelen van Rio wilde Van den Berg zijn loopbaan afsluiten met een medaille. Met dat verlangen wens richtte de 26-jarige Brabander zijn boog op het doel met tien cirkels, het zogeheten blazoen. Elke cirkel heeft een waarde van één tot tien punten. De middelste cirkel, met een diameter van 12,2 centimeter, is de roos (tien punten).

Van den Berg moest negen of tien punten scoren, iets wat hem met tegen Japan met zeven reeds geschoten pijlen steeds was gelukt. Maar met het mes op de keel eindigde de pijl in het midden van de cirkel van acht (6,1 centimeter breed). Op drie centimeter, misschien vier, van de benodigde negen.

De bronzen medaille had voor verlichting moeten zorgen. Al ruim tien jaar kampt Van den Berg met hevige hoofdpijn. Vooral na wedstrijden, als de adrenaline uit zijn lijf is verdwenen en zijn hartslag is gedaald, komt de pijn opzetten. Soms is de pijn zo erg dat hij niet kan functioneren. Dan gaat hij een half uur op een kruk onder een ijskoude douche zitten. Op die manier leidt hij de pijn in zijn hoofd af door bewust andere delen van zijn lichaam te kwellen. Of hij gaat in een pikdonkere kamer op bed liggen. Hoe minder prikkels, hoe beter.

Doktoren vertelden hem dat hij dubbel pech heeft. Van den Berg heeft niet alleen overgevoelige zenuwen, hij heeft ook clusterhoofdpijn, een zeldzame en hevige vorm van hoofdpijnaanvallen. Tijdens de Spelen van Rio kreeg hij zo’n aanval. Tussen de wedstrijden moest hij overgeven van de pijn.

Het is een van de redenen dat Van den Berg na Tokio stopt met het fulltime schieten van pijlen. Als topsporter heeft hij nooit medicijnen kunnen slikken om de pijn te onderdrukken. Cannabisolie en bètablokkers zouden kunnen helpen, maar dan zou hij de dopingtest niet doorstaan.

Als hij straks gestopt is, hoopt hij de hoofdpijn beter onder controle te krijgen. Maar eerst wacht deze week het individuele toernooi: de laatste kans om verlost te worden van de vloek van de vierde plek.