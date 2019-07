Handboek voor de WK-finale: overleven, wachten, toeslaan

Hoe verslaat Nederland de torenhoge favoriet, de Verenigde Staten, in de WK-finale zondag? Door zich schrap te zetten in de storm en de eigen wapens te benutten.

Indrukwekkend is het moment van het eerste doelpunt van de Verenigde Staten tijdens dit WK. Alex Morgan scoorde tegen Thailand in de twaalfde minuut en Carli Lloyd tegen Chili in de elfde minuut. Lindsey Horan maakte al in de derde minuut een doelpunt tegen Zweden. Megan Rapinoe opende de score tegen Spanje en Frankrijk in de zevende en vijfde minuut. Christen Press tenslotte scoorde in de tiende minuut, in de halve finale tegen Engeland. De Amerikanen overrompelen.

‘Zij spelen met ongelooflijk veel energie en beginnen als een tornado. Ze hopen op een goal en wachten dan af’, aldus verdediger Merel van Dongen. Na hun snelle doelpunt willen de Amerikanen de toenemende ruimte benutten voor hun snelheid en voetbalvermogen en proberen ze de score geleidelijk uit te breiden, met behulp ook van hun brede selectie. De spitsen Morgan en Lloyd ontlopen elkaar vrijwel niets, de bespelers van de linkerflank Press en Rapinoe ook niet. Rose Lavelle, al is ze mogelijk nog geblesseerd zondag, is een fabelachtige middenvelder.

Maar toch? Dat beoogde uitbreiden van de score lukte dus moeilijk. Spanje en Engeland kwamen gelijk alvorens de kleine nederlaag zich alsnog aftekende. Frankrijk incasseerde eerst de 2-0, maar was op het eind dichtbij de 2-2. De Amerikanen maakten telkens een vermoeide, wat uitgebluste indruk naarmate het einde naderde. De defensie oogt niet buitengewoon sterk.

En ook Oranje heeft wapens. Een keuze daaruit.

De spelhervatting

Middenvelder Sherida Spitse koestert haar prachtige traptechniek met de rechtervoet, in jaren geperfectioneerd. Vijf van de elf Nederlandse doelpunten op het WK zijn rechtstreeks voortgekomen uit spelhervattingen, waarvan vier door haar genomen. Drie vrije trappen, een hoekschop en een strafschop is de totaaloogst. In de tweede fase van het toernooi zijn zelfs vier van de vijf Nederlandse treffers afkomstig uit standaardmomenten.

Spitse gaf tegen Japan de hoekschop laag voor, waarna Lieke Martens de bal verlengde met de hak. Martens nam kort voor tijd ook de beslissende strafschop. Spitse legde in de kwartfinales tegen Italië vrije trappen op het hoofd van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt, één keer van links, indraaiend, eenmaal van rechts, gewoon strak. Ook in de groepsfase was één van de treffers (tegen Kameroen) afkomstig uit een vrije trap. De ploeg heeft veel geoefend op spelhervattingen.

De as van Arsenal

Vivianne Miedema spreekt over DVD, op zijn Engels, als ze over Daniëlle van de Donk praat. De as van Arsenal, landskampioen in Engeland, is de as van Oranje. Miedema was topschutter van de Engelse competitie en voetballer van het jaar. Keeper Sari van Veenendaal, centrale verdediger Dominique Bloodworth en centrale middenvelder Daniëlle van de Donk speelden ook bij Arsenal afgelopen seizoen. In zekere zin is die eenheid symbolisch voor de eenheid van de nationale ploeg. De as houdt de rest bij elkaar.

De coach

Sarina Wiegman is intussen één van de meest succesvolle bondscoaches in Nederland. Ze blijft rustig en weet haar emoties te verbergen. Doelen zijn bereikt. Twaalf zeges op rij op een eindtoernooi, een heel EK en een WK minus de finale. Geplaatst voor de Olympische Spelen. Heel eventjes wond ze zich lichtjes op, toen een verslaggever stelde dat ze had gezegd dat Shanice van de Sanden altijd in de basis zou staan. Dat is niet zo, bleek een dag later. Wiegman heeft een fijne hand van wisselen. De scorende Roord tegen Nieuw-Zeeland, meermaals Beerensteyn. Zelfs de blessure van Martens tegen Zweden pakte goed uit, omdat Nederland met Roord meer overwicht op het middenveld creëerde.

Koppen

De Nederlandse vrouw is groot. Gemiddeld was Nederland bijna tien centimeter langer dan de Japanse tegenstanders. Uitgerekend in die wedstrijd waren kopballen niet doorslaggevend, hetgeen het belang van meerdere wapens onderstreept. Toen was het dus de spelhervatting over de grond, andere keren het hoofd. Miedema maakte twee van haar drie doelpunten op het WK met het hoofd, Dekker had nog wat hulp van haar schouder tegen Canada, Stefanie van der Gragt kopte prachtig raak tegen Italië en Roord tegen Nieuw-Zeeland. Miedema kopte ook weer tegen de lat tegen Zweden.

Zoals de Nederlanders zullen spreken over de wapens van de Amerikanen, zo zal het andersom net zo zijn.