Handbalvrouwen lijden fatale nederlaag en zijn uitgeschakeld op WK

Bondscoach Tijsterman en de handbalvrouwen zien de nederlaag tegen Noorwegen en uitschakeling naderen. Beeld ANP

Met hangende schouders en doffe gezichten stonden ze te kijken hoe de Noren de overwinning vierden. Zo gelukkig als ze twee jaar geleden waren toen ze met drie nederlagen toch nog kampioen werden, zo ongelukkig waren ze nu. Na een sterke wedstrijd waarin ze het Noorwegen, vooraf de favoriet, heel moeilijk maakten, belandde de bal nu op cruciale momenten op de lat en paal.

Nederland opende ontketend, alsof het alle twijfels van zich af wilden spelen. Na het gewonnen WK in Japen speelden ze wisselvallig en startten ze vaak zwak. Op dit WK gebeurde dat ook tegen Zweden en Roemenië.

Dat moest niet nog een keer gebeuren en bondscoach Tijsterman had de ploeg ingepeperd dat er vooral niet te gehaast gehandbald moest worden. Tegen de snelle Noren is een fout in de aanval meestal fataal. Dat was de les van de oefenwedstrijd tegen Noorwegen vlak voor het WK, die met maar liefst 36-21 werd verloren.

Het eerste kwartier lukte dat bijzonder goed. De dekking was fel, wat zorgde voor een paar breaks, Dione Housheer schoot er vijf in en als het een keer misliep dan stond doelvrouw Tess Wester in de weg. Zo liep Nederland zelfs uit naar 12-6.

Ploegen aan elkaar gewaagd

Maar een verschil van zes doelpunten kan bij handbal zomaar weer verdwenen zijn, zeker tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Sterspeler Nora Mork, linkerhoekspeelster Camilla Herrem en de jonge Henny Reistad hielden de Noren op de been en langzaam kropen ze weer naar Nederland toe. Bij de rust was het alweer gelijk: 17-17.

De eerste voorsprong van de Noren kwam niet lang daarna en vervolgens liepen ze langzaam uit. De wedstrijd leek gespeeld, maar dat was buiten ­Inger Smits gerekend. De spelverdeelster was dit toernooi nog niet erg uit de verf gekomen, maar sleepte nu Nederland door een moeilijke fase. Het waren vooral haar vijf goals en een aantal assists waardoor de handbalsters in de race bleven.

Maar het was uitgerekend Smits, van wie in de slotfase een lobje op de lat belandde. En even later schoot ze vrij voor de keeper op de paal. Noorwegen kon daarna nog uitlopen naar 34-37. Nederland strandt nog voor de kwartfinale, wat in jaren niet is gebeurd.

Als je alleen naar het resultaat kijkt, zie je een neerwaartse lijn. Van 2015 tot en met 2019 haalde Nederland op internationale toernooien steeds minstens de halve finale, met het gewonnen WK in Japan als hoogtepunt. Daarna eindigden de handbalsters als zesde op het EK en als vijfde op de Spelen, beide keren werd de halve finale niet gehaald. En op dit WK dus niets eens de kwartfinale.

Ongunstige loting

Maar daar is een kanttekening bij te maken: de opzet van dit WK met 32 landen was heel anders dan bij het vorige WK met 24 landen. Toen kon Nederland zich drie nederlagen permitteren en wist het alsnog de kwartfinale, en uiteindelijk de finale, te halen. Nu was er een ongunstige loting, waarbij Nederland moest strijden met twee andere sterke landen om twee plekken.

Nederland trekt nu net aan het kortste eind, maar liet wel zien dat het zich nog steeds met de toplanden kan meten. Dat biedt hoop de toekomst, ook omdat veel spelers relatief jong zijn.

De vraag is wie dat team de komende jaren mag gaan leiden en geleidelijk verder mag verjongen. Bondscoach Monique Tijsterman is als interim aangesteld tot en met het WK en hoopt dat ze daarna mag blijven. Bij haar aanstelling was er gemor van vooral oudere spelers, die liever waren doorgegaan met de Fransman Manu Mayonnade, een meer ervaren topcoach.

Goed spel

Tijsterman zei vooraf dat ze tevreden zou zijn als de kwartfinale zou worden gehaald met goed spel. Die kwartfinale is dus niet gehaald, maar het goede spel is er zeker tegen Zweden en Noorwegen wel geweest.

Technisch directeur Sjors Röttger zei bij de benoeming van Tijsterman als interim dat hij ‘tijd kocht’. Ze zou de kans krijgen, maar hij hield ook een eigen lijstje met ‘internationaal aansprekende coaches’ in de achterzak.

Maar Röttger liet ook weten dat hij vooral denkt aan de toekomst, op de Spelen in 2024 in Parijs en in 2025 op het WK in eigen land moet er een topteam staan. In Tijstermans voordeel spreekt dat zij met alle Nederlandse handbalsters eerder heeft gewerkt, ook de jongeren. ‘Dat maakt het echt veel makkelijker’, aldus de technisch directeur.