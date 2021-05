Handbaltopper Nycke Groot krijgt weer de olympische kriebels en wil mee naar Tokio

Nycke Groot (midden) tijdens het EK in 2018. Beeld Getty Images

De vurig gewenste rentree van Nycke Groot in de nationale handbalploeg is aanstaande. Maandag mocht het Nederlands Handbal Verbond NHV naar buiten brengen dat de 141-voudige international zich alsnog beschikbaar stelt voor het Nederlands team. Daags tevoren had Groot haar familie en vrienden op de hoogte gebracht van de opmerkelijke stap. Moeder Trudi: ‘Ik wist van niets. Tot zondag.’

Na het EK 2018 had de in Denemarken spelende prof, in het verleden door kenners wel bestempeld tot de beste allround-handbalster van de wereld, haar interlandcarrière beëindigd. Het vertrek van bondscoach Helle Thomsen was voor Groot aanleiding zich terug te trekken voor de nationale ploeg.

Onder de opvolger van Thomsen, de Fransman Manu Mayonnade, werd Nederland een jaar later, in Japan, wereldkampioen. Groot, de vormgever van het team, was op de positie van ‘mid’ vervangen door Estavana Polman die in Kumamoto 2019 tot beste speelster (MVP) van het WK werd gekozen en haar voorganger deed vergeten.

Zware blessure Polman

Pas toen Polman in de zomer van vorig jaar zwaar geblesseerd raakte - gescheurde voorste kruisband - begon bondscoach Mayonnade weer te denken aan een terugkeer van Groot die van Hongarije (Champions League-winnaar Györ) naar de vertrouwde omgeving van Denemarken (Odense) was vertrokken. Een eerste vraag om haar terugkeer, voor het EK in Denemarken, leidde tot niets. De coach zette er geen druk op. Dat had geen zin, zo sprak hij.

De tweede zeer prangende vraag kwam onlangs, toen Polman opnieuw aan de geopereerde knie gekwetst raakte en haar uitzicht op Tokio 2021 ernstig vertroebelde. Zo kwam de dag dat Groot, in het weekeinde dat zij met Odense voor het eerst Deens landskampioen werd, akkoord ging met de herintreding in het Nederlands team.

Aan het handbalverbond beschreef zij haar gevoel: ‘Toen Manu (coach, red.) belde, nadat Estavana opnieuw geblesseerd was geraakt, voelde ik een onverwachte kriebel. Ik was verrast om te merken dat ik het leuk vond en er ineens heel veel zin in kreeg. Ik heb erover nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet? En toen dacht ik: je hebt gelijk. Ik wil het doen. Het voelt goed.’

Administratief was Groot nog toe te voegen aan de lijst van internationals die staan ingeschreven voor Tokio. Uiteindelijk gaan er veertien plus één reserve naar Japan. Bij de vorige Spelen, waar Nederland vierde werd, bezwoer Groot (toen 29 jaar oud) nog een keer terug te keren op dat podium voor een sportieve revanche. Die woorden maakt ze, wanneer zij de selectie van Mayonnade doorstaat, deze zomer waar.