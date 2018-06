Handbaltalenten bewijzen meteen hun waarde voor de Nederlandse ploeg: samen 24 goals

Dione Housheer (18), 5 interlands, 10 goals.

Haar vuurrode bos haar springt direct in het oog, maar de faam van de jonge Dione Housheer is gebaseerd op haar fenomenale linkerarm. Die arm lijkt wel een moker en een katapult. Maar de Achterhoekse schutter kan ook toverballen wegleggen.

Achttien jaren oud werd zij dit seizoen gekozen tot de beste handbalster van de Nederlandse eredivisiecompetitie. Het kwam tegelijk met de tweede titel op rij van haar VOC, de Amsterdamse landskampioen. Het team dreef voor een fors deel op Housheer die wist dat de hoofdstad een tussenstap voor haar betekende.

‘Het is Nyköbing geworden in Denemarken. Er waren meer clubs in het buitenland die mij wilden. Ik heb de beslissing vooral zelf genomen. Wat wilde ik? Waar zou ik passen? Deens handbal is creatief, technisch. Dat past bij mij. De stage bij Nyköbing was heel geslaagd. Ik wilde ook weten of ik een goede kans zou hebben op speeltijd. Niet dat er drie toppers voor mij zouden staan voor de bezetting van de rechteropbouw. Bij Nyköbing heb ik een Japanse van 26 voor mij met een heel ander speltype. Dat leek me een goede situatie.’

Bij de nationale ploeg lijkt Housheer achter routinier Laura van der Heijden de nieuwe vrouw voor de rechterpositie in de aanvalslijn. In Almere werden de jonkies vurig aangemoedigd door ‘de oudjes’. ‘Ja, die ouderen vinden het geweldig ons zo te zien spelen. Ze herkennen iets van vroeger, toen zij net doorbraken.’

Dione Housheer. Foto Jiri Buller.

Anouk Nieuwenweg (21), 5 interlands, 18 goals.

In je eerste echte interland, met veel speelminuten, topscorer worden. Anouk Nieuwenweg, Drentse meid van 1 meter 68, gaf zaterdag tegen Kosovo met acht treffers een staalkaart van haar mogelijkheden. Ze heeft een linkerarm (‘links zijn is fijn in handbal’) een streep van een schot dan wel een strakke dieptepass afleveren.

‘Topscorer zijn maak ik in Duitsland ook wel mee., Regelmatig’, vertelt de ambitieuze sportvrouw die bij HSG Bad Wildungen haar geld verdient. Ze kwam daar terecht, toen het rijbewijs binnen was. Dat ging niet via de Handbal Academie van Papendal die jaarlijks talent aan het buitenland levert. ‘Ik speelde zestig minuten bij E&O in Emmen. Ik ben ook niet naar Dalfsen gegaan, de andere opleiding in Nederland. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Heb de transfer naar Duitsland eigenhandig geregeld. Wat raad gevraagd aan Joop Fiege bij E&O. Die wist ook hoe het werkt. En ik werd gevraagd door Tessa Cocx, de Nederlandse trainster daar.’

Als Nieuwenweg een voorbeeld heeft uit het verleden, dan is het Saskia Mulder. Op YouTube heeft ze naar beelden gekeken van haar provinciegenoot die ook over een magische linkerarm beschikte. ‘Ik hoorde zoveel over Saskia, dat ik de beelden maar eens heb opgezocht.’

Anouk Nieuwenweg. Foto Jiri Buller.

Larissa Nüsser (18), 3 interlands, 7 goals.

De Limburgse linkeropbouwer komt uit een roemrucht handbalgeslacht. Vader Harold (160 interlands, 199 goals) liet zijn naam schrijven als Nusser. ‘Maar het is toch echt Nüsser, met twee puntjes’, vertelt dochter Larissa die al jaren een grote toekomst wordt voorspeld. Zij is de gedoodverfde opvolger van Estavana Polman, de beweeglijke doch blessuregevoelige schutter met de bijzondere intuïtie.

Nüsser, die op haar vijftiende van Limburg naar Dalfsen verhuisde, gaat net als Polman naar Denemarken. Ze begint evenwel bij de kersverse landskampioen, Kopenhagen. ‘Dat wordt een redelijk grote stap’, veronderstelt zij zelf. Hulp is nabij. ‘Debbie Bont en Kelly Dulfer spelen bij dezelfde club. De derde Nederlandse daar, Myrthe Schoenaker, gaat terug naar Duitsland.’

Nüsser is een speelster die gemakkelijk passeert. ‘De bondscoach, Helle Thomsen, moedigt me daarin ook aan. Je moet de acties maken, waarvoor ik je geselecteerd hebt, zegt ze dan.’

Thomsen is Deens. Ze zal Nüsser op de voet volgen het komende seizoen, waarin halverwege de Europese titelstrijd in Frankrijk wordt gespeeld. Voor het beweegtalent Nüsser wacht eerst in juli nog een WK: de wereldtitelstrijd onder 20. De zwaarste tegenstander in de poule: Denemarken.

Larissa Nusser. Foto Jiri Buller.

Delaila Amega (20), 9 interlands, 14 goals.

Haar moeder Martine Raams stond onder de lat bij handbal, haar vader is Ghanees. Delaila Amega is pijlsnel, vliegt met rappe stappen in elk gaatje dat ze ontdekt en ze verdeelt het spel als een routinier.

Amega is niet voor niets de oogappel van Nycke Groot, de spelverdeler van de nationale handbalploeg. Groot, vorige maand de grote vrouw van de gewonnen Champions League-finale met Györ, geeft haar plaatsvervanger kleine aanwijzingen. ‘Tactisch hoor je best veel van de coach. Maar voor die kleine dingen hoor ik zoveel van Nycke. Zij heeft een derde oog. Ik leer zoveel van haar.’

Groot ging op jonge leeftijd naar Denemarken, Amega naar Arnhem. ‘Ik was 14 toen ik naar de Handbal Academie op Papendal verhuisde. Ben er vier jaar geweest. Het was best zwaar, maar ik genoot. En elk weekeinde kon ik terug naar huis, naar mijn ouders in Heerhugowaard. Dan valt het goed vol te houden.’

Eind 2017 leek Amega door te breken naar de nationale ploeg. Coach Thomsen koos bij het WK in Duitsland toch voor de ervaren Lynn Knippenborg op de positie achter Groot. ‘Ja, het was een teleurstelling voor mij. Maar in de voorbereidingsperiode heb ik zoveel bijgeleerd. Mijn tijd komt nog. Ik ben nog jong.’

Ze speelt sinds haar achttiende in Duitsland, bij Metzingen. Het heeft haar handbal gevormd. ‘In Nederland speel je technisch. In Duitsland is het hard en wordt er gebeukt. Ik heb nu van beide iets in mijn spel.’