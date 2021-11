Handbalsters zijn kampioen, maar niemand verwacht dat ze de titel zomaar prolongeren

Onlangs oefende het Nederlands team in Bergen tegen Noorwegen en liep daar tegen een forse nederlaag (36-21) aan. Beeld EPA

‘Mooi, snel, attractief handbal’ wil bondscoach Monique Tijsterman zien. En als de Nederlandse handbalsters daarmee de kwartfinale halen, dan is ze tevreden. Opnieuw wereldkampioen? ‘Het kan zeker, maar dan moet alles goed gaan.’

Nederland mag dan de heersend wereldkampioen zijn, de ambities zijn relatief bescheiden aan de vooravond van het WK in Spanje. En niet alleen omdat iedereen weet dat een wereldtitel met de brede top in het vrouwenhandbal sowieso lastig te voorspellen is. Het is ook omdat het team sinds de titel in Japan uit 2019 flink wat glans heeft verloren. Op het EK in 2020 kwam het niet verder dan de zesde plek, op de Spelen in Tokio walste Frankrijk in de kwartfinale over Nederland heen.

Na al die jaren is het even wennen. Nederland werd weliswaar met een beetje geluk wereldkampioen in Japan, waar ondanks drie nederlagen de titel werd binnengesleept. En de finale tegen Spanje werd op het nippertje gewonnen: 6 seconden voor tijd benutte Lois Abbingh een strafworp waardoor de stand 30-29 werd. Maar het succes was ook weer geen toeval, want in de jaren ervoor zat Nederland op internationale toernooien eigenlijk altijd wel bij de top 4.

Ongelukkige loting

Dat is nu minder vanzelfsprekend. In Spanje wordt het zelfs al een flinke klus om het doel van Tijsterman, de kwartfinale, te halen. De eerste wedstrijden tegen Puerto Rico (vrijdag) en Oezbekistan (zondag) zullen wel gewonnen worden, maar Nederland heeft verder weinig geluk met de loting omdat het in de eerste fase ook al Zweden en, zeer waarschijnlijk, Noorwegen treft.

Die landen haalden in Tokio wel de halve finale en eindigden uiteindelijk als derde en vierde. Met de Scandinaviërs en outsider Roemenië strijdt Nederland om slechts twee plekken in de finaleronde. En zeker Noorwegen lijkt op dit moment veel sterker. Vorige week wonnen de Noren op een oefentoernooi in eigen land nog met afgetekende cijfers van Nederland: 36-21. Tegen Zweden speelde Nederland voor het laatst in de aanloop naar de Spelen, de Scandinaviërs wonnen toen met 23-28.

Nieuwe basis

Niet zo gek dus dat Tijsterman zich enigszins indekt. Voor haar en het team is het in Spanje vooral de vraag of er een basis voor nieuwe successen kan worden gelegd, en wie daarvoor moeten gaan zorgen.

Tijsterman is aangesteld als interim-bondscoach en krijgt op het WK de kans zich te bewijzen. Ze heeft veel ervaring met Nederlandse jeugdteams en in de Nederlandse mannen- en vrouwentop, maar heeft nog nooit op het allerhoogste niveau gewerkt. Haar aanstelling viel vooral bij de oudere spelers, die bij hun clubs allemaal in de Europese top spelen, niet meteen in goede aarde. Van hun had de vorige bondscoach, de Fransman Manu Mayonnade, wel mogen blijven.

Die plooien lijken inmiddels wel gladgestreken en Tijsterman, die alle spelers kent uit haar periodes als bondscoach van Jong Oranje, moet er nu onder meer voor zorgen dat het team vers bloed krijgt. Ze kan geen beroep doen op ervaren speelsters als Nycke Groot, Martine Smeets en Yvette Broch.

Meevaller is dat topschutter Lois Abbingh, die na de Spelen geblesseerd raakte, wel op tijd is hersteld. Ook Estavana Polman, de grote ster op het vorige WK, is wonder boven wonder afgereisd naar Spanje, maar niemand kan voorspellen wat zij daar kan betekenen. Na anderhalf jaar blessureleed speelde ze op het oefentoernooi in Noorwegen pas weer haar eerste wedstrijdminuten.

Gelijkwaardig

‘Ik denk dat de speelsters in deze ploeg redelijk gelijkwaardig zijn’, zegt Tijsterman, die houdt van een offensieve speelwijze. ‘Er is niemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Maar ik verwacht op dit WK wel veel van onze hoekspeelsters, die in het verleden wel minder worden gebruikt.’

Op de linkerhoek gaat het om twee jonkies. Zoë Sprengers (21), die in Duitsland bij Bayer Leverkusen speelt, maakt zelfs haar debuut op een eindtoernooi. Bo van Wetering is een jaar ouder en speelt sinds dit jaar bij het Deense topteam Odense. Op de rechterhoek bulkt het juist van de ervaring, met Debbie Bont die bij de Franse topclub Metz speelt en Angela Malestein, die uitkomt voor het Hongaarse FTC Rail-Cargo. Zij liet de afgelopen tijd in de Champions League zien dat ze in grote vorm is, maar was vanwege ziekte wel afwezig in Noorwegen.

Of Tess Wester in het doel staat, is minder vanzelfsprekend dan bij vorige toernooien. Zij voelt Yara ten Holte en Rinka Duijndam in haar nek hijgen. ‘Ik vind het eigenlijk steeds dichter bij elkaar komen’, zegt Tijsterman, die vooraf niet wil zeggen wie haar nummer 1 wordt. ‘Dat is alleen maar mooi, ik vind dat gezonde concurrentie.’