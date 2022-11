Handbalsters winnen van Montenegro en spelen zichzelf weer wat kleur op de wangen

Kelly Dulfer schiet op het doel van Montenegro. De Nederlandse handbalploeg won dit EK-duel met 42-25. Beeld AFP

Met iedere minuut en iedere goal kwam er weer wat meer kleur op de wangen van de Nederlandse handbalsters. Tegen Montenegro konden ze alle eerdere frustraties van het EK van zich af spelen. Door de ruime 42-25-overwinning is het vrijwel zeker dat ze vrijdag mogen strijden om de vijfde plek.

Dat gaat dan niet alleen om de eer, maar ook directe plaatsing voor het WK van volgend jaar. Helemaal zeker waren ze daarvan nog niet na de eigen wedstrijd. Als Spanje later op de avond met veertien doelpunten verschil zou winnen van Frankrijk gaat het feest niet door, maar dat was een onwaarschijnlijk scenario.

Voor Nederland stond er dus nog wel iets op het spel, voor Montenegro niet meer. Het land was al zeker van de halve finale, een dag eerder moest de ploeg daarvoor tot het gaatje gaan tegen Roemenië. Anders zou het er wel wat verhitter aan zijn toegegaan in Skopje.

Nu kon keeper Yara ten Holte revanche nemen nadat ze tegen Spanje slechts een van de twaalf op haar afgevuurde ballen had gepakt. Inger Smits maakte zeven doelpunten en werd uitgeroepen tot speler van de wedstrijd. En de hele ploeg kon vooral ook laten zien dat de toekomst er heus niet zo slecht uitziet.

Gedeeltelijk herstel

Daar was even twijfel over na de totale offday (28-36-verlies) tegen Duitsland op vrijdag. Daarna volgde zondag al gedeeltelijk herstel tegen Spanje, maar mede door een dramatische start kwam Nederland ook toen niet verder dan een 29-29-gelijkspel.

Door die resultaten kwam zelfs de toch al bescheiden doelstelling in gevaar. Omdat de ploeg het door zwangerschappen en blessures moest doen zonder veel routiniers werd vooraf gemikt op een plek bij de eerste acht. Al werd er na een succesvolle voorbereiding stiekem gehoopt op het bereiken van de laatste vier.

Daar ging dinsdag al een streep door toen Montenegro aan het langste eind trok tegen Roemenië. De hele wedstrijd gaven de twee landen elkaar nauwelijks iets toe, maar de Montenegrijnen wisten in het slot van de wedstrijd toch het verschil te maken. Door de nipte 35-34-overwinning kon Nederland de halve finale vergeten.

Het laat weer eens zien hoe klein de marges in de top van het vrouwenhandbal zijn. Buzzer beaters waarbij de wedstrijden pas in de laatste seconden beslist worden zijn elk groot toernooi aan de orde van de dag. Veel wedstrijden worden met slechts een doelpunt verschil beslist of eindigen gelijk, waarbij het kwartje ook net de andere kant op had kunnen rollen.

Wat teleurstellend EK

Het is een relativering bij het, toch, wat teleurstellende EK van de Nederlandse handbalsters. Voor de vierde keer op rij slagen ze er op een groot toernooi niet in de laatste vier te bereiken. Terwijl ze daar na 2015 juist vier jaar lang een abonnement op hadden, met de WK-titel in 2019 als hoogtepunt.

Ook op die succestoernooien werd er lang niet altijd gewonnen. Op de Olympische Spelen in 2016 in Rio werd Nederland vierde, maar dat gebeurde na vier verliespartijen, twee gelijke spelen en slechts twee overwinningen. Drie jaar later lukte het zelfs na drie verliespartijen nog om wereldkampioen te worden. De lijn tussen succes en teleurstelling is bij handbal erg dun, toen werden cruciale wedstrijden net wel gewonnen.

Ervaring telt daarbij zwaar, juist om die wedstrijden wel over de streep te kunnen trekken. Het moet eerst een paar keer misgaan, voordat een team wel rustig blijft en het overzicht behoudt. Logisch dat deze ploeg, met relatief veel onervaren speelsters, dat nog niet in de vingers heeft.

Tegelijkertijd was er hoop dat de basis al wat breder zou zijn, dat anderen hun plek op zouden opeisen. Inger Smits speelt geen slecht toernooi, maar liet zich ook nog niet zien als de vrouw die de ploeg op sleeptouw neemt. Keeper Yara ten Holte hoopte definitief de zwangere Tess Wester uit de basis te spelen, maar op dit toernooi sloop de twijfel in haar spel.

Het was voor haar nieuw dat ze op een groot toernooi de eerste keeper was. Zoals het voor meerdere speelsters net iets te nieuw was. Zij hebben ervaring op kunnen doen en laten zien dat ze zich na tegenslagen weer terug kunnen vechten. Als de routiniers straks zijn teruggekeerd kan de ambitie weer omhoog: een plek bij de eerste vier.