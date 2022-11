Handbalsters verliezen tijdens EK ook hun teamspirit

Routinier Laura van der Heijden kwam tegen Spanje als invalster in het veld, waarna Nederland meer grip op de wedstrijd kreeg. Beeld ANP

Estavana Polman was het er bepaald niet mee eens, vlak na de wedstrijd tegen Spanje. Ze scoorde in de laatste seconden, het had volgens haar de winnende treffer moeten zijn of een penalty voor Nederland, maar het feest ging niet door. De scheidsrechters zagen juist een aanvallende fout in haar actie. Geen doelpunt, geen overwinning, maar een gelijkspel (29-29) waar niemand iets aan had.

Nederland moest winnen van Spanje om nog hoop te houden op de halve finale. Spanje moest om dezelfde reden winnen van Nederland. Na het gelijkspel is er voor beide landen nog slechts een sprankje van een sprankje over.

Voor Nederland was dit zwarte scenario vrijdagavond al begonnen. In een van de slechtste wedstrijden van de afgelopen jaren werd kansloos (28-36) verloren van Duitsland. ‘Een offday’, vond aanvoerder Kelly Dulfer een dag later na een doorwaakte nacht. ‘Je kunt een keer niet goed spelen, maar dan moet je nog altijd blijven vechten en elkaar helpen, die teamspirit was er ook niet.’

Bondscoach Per Johansson was nog het minst te spreken over de verdediging. Terwijl hij juist vanaf zijn aantreden eerder dit jaar op dit onderdeel het meest heeft gehamerd.

Splitsing in groep

‘Het lukte niet zoals we hadden afgesproken’, vond ook Dulfer. ‘Dan gaan mensen dingen doen waarvan ze denken dat die misschien beter zijn. Je krijgt een soort van splitsing in de groep. Dat maakt anderen weer onzeker en dan gaat het alleen maar bergafwaarts.’

Een grote rol speelt daarbij dat het team het op dit toernooi moet doen zonder vaste krachten als Tess Wester, Lois Abbingh en aanvoerder Danick Snelder. Zeker die laatste is iemand die de ploeg bij de les kan houden als het tegenzit.

‘Er was nu niet echt iemand die zei: hé, kom op meiden, we gaan dit doen of focus op dat’, legde Dulfer uit. ‘Iedereen keek elkaar aan: en wat nu?’ De speler van de Duitse kampioen Bietigheim is op dit toernooi aanvoerder, maar ook haar lukte het niet.

‘Ik voelde me ook een beetje machteloos en dat sluipt dan ook gewoon in het team. Het is een leerproces, we zijn goed met onze neus op de feiten gedrukt en weten nu dat anderen op moeten staan.’

Tegen Spanje moest dat wel zonder haar, want Dulfer hoorde later op zaterdag dat ze voor een wedstrijd was geschorst. Tegen Duitsland kreeg ze een rode kaart na een tik tegen de neus van een tegenstander.

Vanaf de tribune zag ze hoe haar ploeggenoten even slecht begonnen tegen Spanje als ze tegen Duitsland waren geëindigd. Opnieuw klopte er weinig van de dekking, Spanje wist uit vrijwel elke aanval te scoren. Zelf liepen de handbalsters zich geregeld vast in de Spaanse muur.

Meer grip

Bij 7-13 greep Johansson in met een time-out. ‘We moeten ervoor zorgen dat ze niet elke keer kunnen schieten als wij verdedigen’, peperde hij zijn speelsters in. Hij bracht bovendien routinier Laura van der Heijden in, waarna de handbalsters meer grip kregen op de wedstrijd.

Johansson zal zich nog wel eens achter de oren krabben waarom hij Van der Heijden niet vanaf het begin liet spelen. Haar vervangster Dione Housheer is een groot talent, maar ook nog jong. Bovendien heeft ze weinig ritme vanwege een duimblessure. De 32-jarige Van der Heijden is niet iemand die haar ploeg tot de orde schreeuwt, maar wel een stille kracht die zelden verzaakt. Een stabiele schakel waar juist dit team er al veel van mist.

Met haar in de ploeg kroop Nederland naar Spanje toe. Bij rust was het verschil teruggebracht tot twee goals (15-17), na veertig minuten was er de eerste voorsprong. Keeper Rinka Duijndam, die er was ingekomen voor Yara ten Holte die in een kwartier slechts één safe maakte, gooide de bal in een leeg Spaans doel.

Daarna gaven Nederland en Spanje elkaar nauwelijks iets toe en kwam het aan op wie het slimste en gelukkigste was. Even leek dat Nederland. Van der Heijden bracht met nog een paar minuten de voorsprong (29-28), waarna Nederland nog de kans kreeg om de marge te vergroten. Het gaatje werd niet gevonden en Spanje maakte toch gelijk.

Met nog een paar seconden op de klok kwam de bal bij Polman. Maar de vrouw die al zo vaak redding bracht, slaagde daarin deze keer niet. Woensdag tegen Montenegro zal dit toernooi waarschijnlijk voor Nederland eindigen. Theoretisch is er nog een kans op de halve finale, maar het is vooral de vraag of Nederland de minimale doelstelling zal halen. Het toernooi begon hoopvol, maar na een zwaar weekend is een plek bij de laatste acht nog niet zeker.