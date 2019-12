Handbalsters schrijven geschiedenis met wereldgoud na winst op Spanje

Lois Abbingh breekt door de Spaanse defensie en vuurt op doel. Beeld ANP

Nederland, als favoriet aan de finale in Kumamoto begonnen, verspeelde in de tweede helft een beslissend lijkende voorsprong van vijf goals (22-17). Spanje ging zeer offensief verdedigen op de Nederlandse spelmaker, Estavana Polman, en de in wit gestoken oranje scoringsmachine begon te kraken.

De voorsprong verkruimelde langzaam, ook omdat andere Nederlandse speelsters last van hun zenuwen begonnen te krijgen en met trillende handen vangfouten begingen. In de slotfase maakte de handige Spaanse vleugelspeler Lopez op 99 seconden van het einde eindelijk gelijk: 29-29. Nederland speelde daarna een lange aanval, met twee geblokte schoten van Polman.

Strafworp

Toen Spanje de bal kreeg, op 25 seconden van het einde, nam de Spaanse bondscoach snel een time-out. Zijn ploeg restte 21 seconden voor het beslissende schot, om de dreigende verlenging te voorkomen. Cabral schoot echter matig in en bovendien veel te vroeg. Cirkelloper Hernandez trachtte de Nederlandse doelvrouw Tess Wester een snelle uitworp te verhinderen en blokte de bal. Ze verzuimde de reglementaire drie meter afstand te houden van haar opponent.

De Franse scheidsrechters Charlotte en Julie Bonaventura, bepaald niet op de hand van Nederland in deze wedstrijd, besloten, ogenschijnlijk gesouffleerd door de wedstrijdtafel, tot de rode kaart voor Hernandez. Bij elke serieuze, doelpunt verhinderende overtreding in de laatste 30 seconden, staat naast rood evenwel ook een strafworp. Het was de eerste strafworp die Nederland in de hele wedstrijd kreeg toegewezen; dat mag opmerkelijk genoemd worden in de sport van de strenge straffen.

Lois Abbingh mocht zo op zes seconden voor het einde van zeven meter de Spaanse doelvrouw bestoken. Ze slaagde, de bal sloeg twee seconden voor tijd tegen het net. Abbingh ging op de knieën, wist dat haar ploeg wereldkampioen was geworden. Zij zelf werd tot topscorer van het WK gehuldigd. Ze was goed voor zeven treffers en kwam aan een totaal van 71, over een toernooi van tien wedstrijden.

De kenmerkende schreeuw van doelvrouw Tess Wester. Beeld AFP

Estavana Polman was met negen treffers de Nederlandse topschutter in de finale. Zij kreeg in de tweede helft steeds meer persoonlijke dekking. De Spanjaarden gooiden al hun fysiek in de strijd, om de 62 kilootjes van de Nederlandse hoofdaanvaller te stoppen. Het was effectief, maar uiteindelijk kwam toch nog de ontsnapping tot stand.

De wereldtitel van Nederland kwam na een toernooi dat zonder grote verwachtingen was begonnen. Bondscoach Mayonnade, de nieuw aangetreden Fransman, vond de loting, met toplanden Noorwegen en Frankrijk in de Nederlandse helft van het schema, zwaar en rekende erop ergens rond plaats zes te eindigen. Het WK werd echter, door gunstig uitvallende uitslagen van de concurrentie, het WK van Nederland.

In de groepswedstrijd tegen Noorwegen en de halve finale tegen Rusland, twee zeges, bereikte het nationale team het hoogste niveau. Zo werd na verloren finales in 2015 (WK in Denemarken) en 2016 (EK in Zweden) Japan het land waar driemaal is scheepsrecht werd uitgeoefend.

Nederland is door de wereldtitel in Japan direct geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar, in hetzelfde land.

Allerbeste van de wereld! Na een zinderende finale en een fantastisch toernooi heeft het dames handbalteam het WK handbal gewonnen. Van harte gefeliciteerd @nedteamhandbal met deze unieke prestatie 👏🥇 — Mark Rutte (@MinPres) 15 december 2019