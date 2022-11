Handbalsters openen EK met belangrijke overwinning op Roemenië

De Nederlandse aanvoerster Kelly Dulfer (midden) wurmt zich door de Roemeense defensie voor een schot op het doel tijdens het openingsduel van de Nederlandse handbalsters op het EK. Beeld AFP

Makkelijk ging het zeker niet, maar de Nederlandse handbalsters zijn het EK begonnen met een overwinning (29-28) op Roemenië. Dat het lastig zou worden in Skopje, was bovendien wel verwacht, dus de vernieuwde ploeg kan met enig optimisme verder aan het toernooi.

Nederland moet het op het EK doen zonder een aantal vaste waarden. Aanvoerder Danick Snelder is geblesseerd, Lois Abbingh is net moeder geworden en keeper Tess Wester hoopt dat binnenkort te worden. In de voorbereiding liep het lekker in de nieuwe samenstelling, maar Roemenië is een stugge ploeg waar de handbalsters het vaak moeilijk tegen hebben.

Een ‘gevecht van zestig minuten’ voorspelde bondscoach Per Johansson dan ook voor het begin van de wedstrijd. Op het WK vorig jaar, met alle routiniers er nog bij, gaven de handbalsters tien minuten voor tijd een voorsprong van vijf doelpunten uit handen. Uiteindelijk knokten ze zich nog met veel pijn en moeite langs de Roemenen: 31-30.

Gaatje

Dit keer sloegen de handbalsters het gaatje al wat eerder, na drie kwartier leek het alsof ze het gevecht naar zich toe hadden getrokken: 22-17. Maar net als vorig jaar werd het gat niet groter, maar verdween de marge van vijf goals in het niets. Met nog zeven minuten op de klok was de stand weer gelijk: 25-25.

Vooral verdedigend moest Nederland alles uit de kast halen. De Roemenen kunnen de bal bijna altijd kwijt bij de beresterke Crina Pintea, het aanspeelpunt op de cirkel die de ballen er desnoods met tegenstander en al inbeukt. Om haar te stoppen moesten de Nederlanders een paar keer aan de noodrem trekken, waardoor ze tegen tijdstraffen van twee minuten opliepen.

Pintea kan er wat dat betreft alleen zelf ook wat van. Ook zij moest deze wedstrijd twee keer gedwongen twee minuten naar de kant. Juist op die momenten lukte het de Nederlanders over een dood punt heen te komen.

Leeg doel

Als handbalploegen vanwege zo’n tijdstraf met een speler minder moeten spelen, laten ze vaak het doel leeg als ze zelf in de aanval zijn. Daardoor behouden ze hun offensieve kracht, maar het is een risico als de bal wordt onderschept. Tijdens de eerste tijdstraf van Pintea, nog in de eerste helft, kon Nederland daar optimaal van profiteren door twee keer makkelijk in een verlaten doel te scoren.

Bij een van die doelpunten raakte bovendien keeper Yuliya Dumanska op een nare manier geblesseerd. Zij rende vanaf de zijlijn naar het doel in een ultieme poging de bal nog te redden, maar haar duik eindigde in een harde botsing van haar linkerschouder tegen de paal. Schreeuwend van de pijn lag ze op de grond, even later kon ze wel weer opstaan, maar de wedstrijd hervatten zat er niet meer in.

Dumanska keepte daarvoor prima, maar werd ook uitstekend vervangen door Diana Ciuca, waardoor Roemenië lang in het Nederlandse spoor kon blijven. Pas na de rust liep het verschil langzaam op, daarna slonk het dus weer. Tot Pinta bij de gelijke stand van 25-25 tegen haar tweede tijdstraf opliep. In die twee minuten wist Laura van der Heijden Nederland weer op voorsprong te brengen.

Het was de zevende goal van de 32-jarige, al haar doelpogingen waren raak en daarmee werd ze topscorer aan Nederlandse kant. Na haar 26-25 kwamen de Roemenen niet meer langszij en trokken de handbalsters de belangrijke eerste overwinning over de streep.

Missie

Nederland zit verder in de poule met vicewereldkampioen Frankrijk, dat lastig te verslaan zal zijn, en Noord-Macedonië, dat zwakker is. Drie landen gaan door naar de volgende ronde, maar de punten uit de eerste ronde tellen daarin deels mee. Zonder overwinning op Roemenië zou het halen van de halve finale daarom een vrijwel onmogelijke missie zijn geworden.

Het bereiken van de laatste vier is wel het doel van de ploeg zelf. ‘De meiden willen voor de medailles gaan en dus gaan we voor de medaille’, aldus Johansson in een interview met Ziggo. De bondscoach, die vanwege paspoortproblemen een dag na zijn ploeg aankwam in Skopje, zal niet meteen hoeven te vertrekken als dat doel niet wordt gehaald.

Mede vanwege alle afwezigen mikt het Nederlands Handbalverbond dit keer op minimaal een plek bij de laatste acht. Johansson moet vooral bouwen aan een nieuwe ploeg, die op de Spelen in 2024 en het WK in 2025, dat deels in Nederland wordt gehouden, wel weer favoriet is voor de prijzen.