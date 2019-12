Handbalsters na wereldtitel ook verkozen tot sportploeg van het jaar

De handbaldames tijdens het Sportgala in AFAS Live. Beeld ANP

De zaal van Afas Live in Amsterdam kon zich de handen stuk klappen. De handbalsters, stevig opgemaakt om de gemiste nachten na vertrek uit Japan te camoufleren, waren de duidelijke publieksfavorieten.

Richard Krajicek, de legendarische Wimbledonkampioen van 1996, had even tevoren, bij het ontvangen van de Fanny Blankers-Koen Carrière Prijs, de stemming al aangevoeld. In zijn speech zei hij dat grote sportmensen de plicht hadden kinderen te stimuleren ‘een handbal op te pakken’. En dat uit de mond van een tenniskampioen die in zijn jonge jaren overigens in Den Haag handbal had gespeeld, in opdracht van zijn vader, om sterker te worden.

De overwinning van de handbalsters kwam als verwacht. Hun succes, het kampioenschap van de wereld in 2019, was het meest recente, van drie dagen eerder, en het verloop van halve finale en finale had iedere liefhebber van spanning tot de laatste seconde in vervoering gebracht.

Sportkoepel NOCNSF, de verantwoordelijke organisatie voor de vaak bekritiseerde verkiezingen, had zondag voorvoeld dat de competitie voor sportploeg van het jaar 2019 een wat flauwe indruk zou maken, als voorbijgegaan werd aan de WK-verrichting van de handbalsters. Het leidde tot een uur of 20 van hevig overleg op Nationaal Sportcentrum Papendal.

Toen alle deskundigen waren geraadpleegd, besloot directeur Gerard Dielessen van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en het verkiezingsreglement te herschrijven. De periode dat een prestatie kon worden geleverd die zou meetellen werd met vijftien dagen verlengd. Bovendien moesten honderd van de 317 stemgerechtigde sporters die niet in Amsterdam konden komen en via internet hun stem uitbrachten, via een linkje opnieuw stemmen over die sportploeg van het jaar.

Van vier kandidaten waren dat er vijf geworden. Ajax, de voetbalsters, de roeiers uit de dubbelvier en de baansprinters kregen gezelschap van een vijftiental kersverse wereldkampioenen. Zo konden de handbalsters woensdag het podium op marcheren, op hoge hakken en soms in allerijl aangeschafte galajurken. Een enkeling vond het allemaal te belastend. De WK-topscorer Lois Abbingh besloot de Afas te mijden en thuis in Groningen de benen op de bank te leggen.

Voorbode

Ver voor de uitslag bekend was, bleek het geklik van de camera’s al een voorbode van de uiteindelijke uitslag. De paparazzo-fotografen stonden in rijen klaar in de boulevard van de pers. Het celebrity-paar Estavana Polman en Rafael van der Vaart ging niet getweeën over de rode loper, maar een society-fotograaf als Edwin Smulders wist het stel toch te scoren.

De NOS-ploeg schoot vervolgens een aantal confettipatronen over de hoofden van de handbalsters leeg. De prachtig gekapte haren moesten daarna worden ontdaan van de gouden snippers. Het maakte allemaal niets uit voor de vrouwen die al een week op rij alles winnen: van Korea, Rusland, Spanje en vier sportteams uit Nederland.

De andere ereprijzen van de avond gingen naar wielrenner Mathieu van der Poel, atlete Sifan Hassan en paralympiër Jetze Plat. Zij verbleven alle drie in het buitenland. Winnende coach Hugo Haak was wel in Amsterdam.