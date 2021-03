Handbalsters lopen voorzichtig warm voor olympische campagne

Inger Smits passeert de Sloveense doelvrouw Kiara Hrovatic en scoort voor Nederland. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In 2019 waren de Sloveense handbalsters op dag één van het WK in Japan het nationale team nog de baas geweest (32-26) en wees die offday in het geheel niet op de naderende Nederlandse verovering van de wereldtitel. Dat wapenfeit, op een zondag in december in een sensationele WK-finale tegen Spanje, geldt als het toegangsbewijs voor de Olympische Spelen van komende zomer.

Het nationale team is ook al geplaatst voor het WK eind dit jaar in Spanje en vorig jaar was er ook directe kwalificatie voor de Europese titelstrijd in Denemarken. Veel wedstrijden met het mes op de keel ontbraken daarom de voorbije jaren. Precies een jaar geleden had de WK-reprise Nederland-Spanje in een uitverkocht Ahoy gespeeld moeten worden, om tickets voor het EK, maar die wedstrijd werd afgelast wegens corona. Het kostte het Nederlands Handbal Verbond (NHV) enkele tonnen aan recette. De populariteit van het vrouwenteam valt niet uit te baten.

In het weekeinde dat elders in Europa nog de zes laatste tickets voor het olympisch toernooi van Tokio op het spel stonden, was er voor Nederland een dubbel om de eer, voor lege tribunes. Het was een opdracht in de dagen dat het EK in Denemarken was geëvalueerd. Daarin stelde de wereldkampioen teleur door slechts zesde te worden; beneden de status van de laatste jaren.

Aanvoerder Danick Snelder en schutter Lois Abbingh stelden zondag voor de camera van de NOS vast dat er in december vorig jaar voor de treurige Deense coulissen met te weinig durf was aangevallen. Iets meer ‘schijt’ aan vaste patronen, iets meer lef in de afronding en wat meer hardheid in de dekking, had Nederland in Kolding en Herning verder moeten brengen dan de zesde positie van Europa. Vijf landen voorlaten, met pijnlijke nederlagen tegen Servië, Kroatië, Noorwegen en Rusland, dat had niet gehoeven, was het Nederlandse gevoel.

De olympische campagne moet het vertrouwen weer naar ouderwets niveau tillen. De terugkeer van Estavana Polman, spelmaker en afstandsschutter, zal daar een helend effect op hebben. Zij is nagenoeg hersteld van de kruisbandscheuring in de rechterknie van juli vorig jaar. Zij werd geopereerd en revalideerde in Denemarken met een eigen fysiotherapeut. Polman brengt als bekend schwung en brutaliteit in het team. De handbalster van Esbjerg deed mee in de training van de nationale ploeg, maar was nog niet aan wedstrijdinzet toe. Dat zal binnenkort gebeuren, is de voorspelling.

De Nederlandse ploeg trainde met 21 speelsters op Papendal, hoewel de bondscoach, de Fransman Emmanuel Mayonnade, ontbrak. Hij is werkzaam in Metz, bij een Europese topclub, maar om ‘privé-redenen’ liet hij de trainingsweek in Nederland schieten. Hij werd vervangen door zijn eigen assistent, Katia Andrijoesjina, een Russische wereldkampioene uit het verleden.

Zij deed de inspectie van het team, waarin vaste krachten als Lois Abbingh en Angela Malestein (beiden alleen zondag) stroef opereerden. Voor de Spelen zijn veertien posities in de selectie (plus één reserve) beschikbaar. Handbalsters op de rand van de selectie deden tegen Slovenië hun uiterste best op te vallen. Inger Smits van Borussia Dortmund slaagde daar zondag het best in. Zij maakte zes treffers, meestal na een enorme run van eigen helft. Vrijdag was ze viermaal productief en speelde ze stukken slordiger.

Smits werd qua productie op de voet gevolgd door Kelly Dulfer, de beste Nederlandse speelster van dit moment. Zij scoorde vrijdag vier keer, zondag vijf keer. De Schiedamse is bovendien de topverdediger, zonder wie het team niet kan functioneren.

Zo mag bondscoach Mayonnade wegen wie zijn veertien speelsters voor Tokio 2021 worden. In april organiseert hij een trainingskamp in Kroatië, waarvoor een voorlopige selectie van 36 is geformuleerd. Alle speelsters komen uit voor een buitenlandse club. Bij die 36 staat niet de naam van Yvette Broch. Zij geldt, mits in vorm, als een kandidaat voor de cirkelpositie. Broch is deze winter na tweeënhalf jaar pauze teruggekeerd in de zaal; opmerkelijk genoeg bij de club van de bondscoach, Metz. In Rio, waar Nederland vierde werd, deelde zij de pivot-positie met aanvoerder Snelder. Het was een grandioos duo. Nu is die tweede plek voor de jonge Merel Freriks. Het is aan Mayonnade om alle lastige keuzes te maken in de komende 120 dagen.