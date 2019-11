Handbalsters lijden zware nederlaag tegen outsider Slovenië op WK in Japan

De Nederlandse handbalster Laura van der Heijden in actie tegen Slovenië. Beeld ANP

Het openingsduel van de wereldtitelstrijd kenmerkte zich voor Nederland in matig verdedigen, in beperkte dreiging in de aanval, ondermaats keepen van vaste waarde Tess Wester en schotloosheid in de lopende aanval van het afstandskanon Lois Abbingh. Slechts van de 7-meterlijn, bij vier strafworpen, was de Groningse scherp en strak. Van afstand raakte zij één keer het net. Verder drong ze nauwelijks aan.

Vaste uitblinker Estavana Polman, in de akelig lege Aqua Dome matig geholpen door de Tunesische arbitrage, kon de favoriete Nederlandse ploeg, de nummer drie van het vorige WK, ook niet uit de crisis helpen. Zij schoot vijf keer raak, uit twaalf pogingen. Zij zat aan het eind moedeloos ogend aan de kant.

Foutenfestival

De beste Nederlandse speelster was break-out loper Bo van Wetering, een debutante in de nationale ploeg. Zij schot viermaal raak bij snelle uitbraken en scherp gekozen pogingen uit de hoek. Het was tegelijkertijd een veeg teken dat zo’n groentje de vrouw was die haar team in de tweede helft eventjes naar het oppervlakte tilde. Daarna verdronk Nederland weer in een foutenfestival, met vangfouten, ballen over de zijlijn en gemiste schotkansen.

De nieuwe bondscoach, de Fransman Manu Mayonnade, kon geen lijn in zijn team brengen. Hij verzuimde in de eerste helft keepster Wester te wisselen voor Duijndam. Dat deed hij nu pas bij de rust. Beide Nederlandse doelvrouwen vielen qua stop-percentage ver weg bij de Sloveense uitblinkster onder de lat, Amra Pandzic. Zij kwam aan 38 procent gestopte schoten; Wester was goed voor 19 (een op vijf), Duijndam voor 25.

Dat had ook te maken met de scherpe schoten van de Sloveense uitblinker, Tjasa Stanko. Zij maakte (uit 17 pogingen) twaalf goals en was een maat te groot voor de Nederlandse defensie, waarin coach Mayonnade flink aan het husselen was geslagen. Het trio Nüsser, Freriks en Kramer stond nog nooit naast elkaar in het middenblok. De Franse bondscoach achtte het raadzaam dat diep in de tweede helft zo aan te pakken. Zoals hij het ook wijs achtte om schutter Dione Housheer na 3 minuten en 8 seconden (bij 0-3 achter) te wisselen en nooit meer terug te brengen in het veld.

Duidelijk is na de eerste van vijf poulewedstrijden bij dit WK dat Nederland, zonder Maura Visser en de gestopte Nycke Groot, verdedigende kwaliteit heeft ingeleverd, dat de defensieve regisseur Danick Snelder na een hernia-operatie snelheid tekort komt, dat er weinig vertrouwde patronen op het veld verschijnen en dat het team zich snel moet hervinden om nog een plekje in de hoofdronde te veroveren. Daarvoor zal volgende week of van Servië dan wel van WK-favoriet Noorwegen moeten worden gewonnen. De opdrachten tegen Angola (maandag) en Cuba (dinsdag) lijken eenvoudig, maar zijn dat voor dit team uit vorm zeker niet.