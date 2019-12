Handbalsters krijgen hulp van Noorwegen en plaatsen zich op WK voor halve finale

Helemaal op eigen kracht ging het niet, maar opnieuw horen de Nederlandse handbalsters bij de beste vier landen van een groot toernooi.

Met gekruiste vingers, zo sprak aanvoerder Danick Snelder, ging haar handbalteam woensdag de voor Nederland bepalende resultaten in de hoofdronde afwachten. Het team had even tevoren de eigen taak, winnen van het ooit gevreesde Zuid-Korea, uitgevoerd: 40-33.

Daarna was het in het Japanse hotel bibberen en stilletjes bidden dat Servië Denemarken zou verslaan; dat gebeurde niet (26-26). Vervolgens mochten Noorwegen en Duitsland, in de slotwedstrijd van de hoofdronde, echt niet remiseren. Dat zou Nederland weghouden uit de halve finales.

Toen de Noorse vrouwen dan uiteindelijk de wedstrijd tegen het fysiek sterke Duitsland naar zich toetrokken, met 32-29, wisten de Nederlanders het zeker. Ze hadden hun intussen vertrouwde positie bij de laatste vier, net als vijf eerdere grote toernooien sinds 2015. De tegenstander is olympisch kampioen Rusland. De toegang tot het slotkwartet werd met gegil, gejuich en een rondedans op de hotelgang gevierd.

Verderop in Kumamoto zegen de Duitsers ineen. Ze waren in topvorm, hadden zondag van Nederland gewonnen, maar werden nu verwezen naar de strijd om de zevende plaats. De Denen, maandag de trotse bovenliggende partij in de pot tegen Nederland, waren ook gevloerd. Zij, de nieuwste vertegenwoordigers van het handballand dat in 1996, 2000 en 2004 olympisch goud greep, beëindigden de mondiale krachtproef als negende en kunnen net als in 2016 naar hun olympisch ticket fluiten.

Desastreus begin

Dit WK van Japan, voor Nederland zonder al te grote verwachtingen begonnen, is vooralsnog het toernooi, waarin voor de handbalsters van coach Manu Mayonnade alles in de juiste plooi valt. Er zijn van die dagen, er zijn in dit geval van die weken, zegt men. De geslaagde doortocht naar de top-vier van de wereld leek soms niet eens met de eigen vorm te maken te hebben. Die is dan weer top, vervolgens weer in het slop.

Voor Nederland begon het toernooi elf dagen geleden desastreus. Er werd verloren in de openingswedstrijd tegen Slovenië, om vervolgens te winnen van de Serviërs en – historisch – van de te sterk geachte Noren, die twintig jaar op rij aan de goede kant van de score zaten.

Zo kon Nederland met liefst vier punten aan de hoofdronde beginnen en daarin meteen, zonder onherstelbare gevolgen, twee nederlagen lijden, tegen Duitsland en Denemarken. Dat leken twee tegenstanders met wie Nederlanders in vorm zich zouden moeten kunnen meten, maar beide teams bezaten deze keer niet te passeren doelvrouwen, Dinah Eckerle en Sandra Toft.

Door de bonus uit de voorronde bleven de Nederlandse kansen op een van de twee hoogste plaatsen in de hoofdronde evenwel in leven. De beloning voor die twee topdagen kwam op de dag dat Korea werd verslagen, de olympisch kampioen van 1992 en met zijn beweeglijke spel de grondlegger van het huidige en veel gekopieerde wervelhandbal uit Scandinavië.

Dat Korea, twee jaar geleden op het WK in Duitsland in de groepsfase nog te sterk (24-22) voor Nederland, werd nu door de schutters uit West-Europa van de vloer geveegd. Coach Kang verdedigde zich met te zeggen dat zijn team zich al olympisch had gekwalificeerd en dat hij dit toernooi in Japan (beide landen hebben een overgevoelige relatie) slechts had aangegrepen om jeugdige talenten aan het echte werk te laten ruiken. Bij de WK-opening was door die jonkies wereldkampioen Frankrijk verslagen.

Ervaren krachten

Bij Nederland bleven in deze beslissende fase van het WK de jongeren aan de kant. Delaila Amega, van de tribune gehaald om het spelverdelen van Estavana Polman over te nemen, mocht er enkele minuten in, cirkelspeler Merel Freriks deed ook wat minuten dienst om vaste keuze Snelder te vervangen, maar de twee schikten zich op de bank naast collega-youngsters als Housheer, Nüsser en Van Wetering om de ervaren krachten aan te moedigen.

Coach Mayonnade, die de opdracht heeft zijn team te verjongen, acteert nu gelijk zijn voorganger Helle Thomsen: de routiniers spelen als er grote belangen op het spel staan. Punt. De beste van de ouderen was bij deze Koreaanse donderslag linkeropbouwer Lois Abbingh. Zij leverde een raketstart voor haar team door van de eerste negen goals er zes voor de rekening te nemen. Na 18 minuut 55 stond Nederland al 15-5 voor. Het team speelde als een pletwals, met knap schieten van de vleugels door Angela Malestein (6 treffers) en Martine Smeets (ook 6).

Abbingh, de vrouw met de schouder van een honkbalwerper, kwam in totaal aan elf treffers en werd tot uitblinker van de wedstrijd, MVP, gekozen. Zij heeft tot nu toe in acht WK-wedstrijden 56 goals (uit 91 schoten) gemaakt en staat derde op de topscorerslijst, aangevoerd door de Koreaanse Ryu (69). Estavana Polman schoot zeven goals langs de arme Koreaanse keeper Park die van 39 schoten er 6 wist te stoppen. Daarna werd zij gewisseld voor Kim die ook duizelig werd van het Nederlandse geschut dat na twee mindere dagen nu eindelijk weer eens vrij schootsveld beleefde. Veel mooier is er niet voor een handballer.