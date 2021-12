Handbalsters juichen en knuffelen wat af en dat is heel slim van ze

Doelvrouw Tess Wester schreeuwt het uit na een geslaagde actie tegen Zweden tijdens het WK handbal in Spanje. Beeld Ronald Hoogendoorn / ANP

Bij de warming-up van de Nederlandse handbalsters begint het al. Als de keepers worden ingeschoten regent het high fives. Bij het voorstellen van de teams gaat er nog een tandje bij: dubbele high fives en daarna een knuffel. Soms krijgt iemand een tikje op de billen erbij. Naar het volkslied wordt natuurlijk geluisterd met de armen over elkaar en vlak voor de wedstrijd kruipt iedereen bij elkaar in een kring. Om meteen daarna weer te gaan high fiven en huggen.

Dan de wedstrijd. Een vuistje is wel het minste als er gescoord wordt, maar geregeld rennen er vrouwen met gespreide armen terug naar de eigen helft. En er vallen nogal wat goals bij handbal: tijdens het WK in Spanje gemiddeld 43 per duel. Maar ook bij reddingen, blocks en mooie passes wordt er gejuicht en aangemoedigd. Ook vanaf de bank. En als het spel het ook maar even toelaat is er contact: een kans op een high five zal een handbalster niet gauw missen.

‘Je moet jezelf toch een beetje oppeppen’, zegt international Kelly Dulfer. Een beetje verbaasd is ze wel over de vraag waarom handbalsters zoveel juichen. Ze had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. ‘Ik denk dat het ook wel bij het spelletje hoort, volgens mij is het eigenlijk altijd zo geweest.’

Misschien in Dulfers tijd, maar de uitbundigheid is zeker niet altijd onderdeel van de sport geweest. ‘Bij ons was dat vroeger echt niet zo’, zegt Carla ten Velde, die van 1978 tot 1988 148 interlands keepte. ‘ Wij juichten ook, maar wel veel minder dan nu.’

Bo van Wetering viert een treffer tegen Roemenië, tijdens de eerste groepswedstrijd in de hoofdronde van het WK handbal. Nederland won op het nippertje: 31-30. Beeld Ronald Hoogendoorn / ANP

Droger

Ten Velde speelde in haar laatste jaar nog interlands met het jonge talent Monique Tijsterman. ‘Toen was het veel zakelijker, droger’, zegt ook de huidige bondscoach van de handbalvrouwen. ‘Pfff’, geen idee’, zegt ze op vraag wanneer het is begonnen, maar ze is er wel volledig in meegegaan. Haar eigen stijl: een of twee gebalde vuisten in de lucht na een mooie actie.

‘Ja, daar moet je gewoon blij om zijn’, vindt ze. ‘Het geeft je energie en een bepaalde uitstraling. En het kan soms de tegenstander ook wel frustreren als je je medespeler nog even een high five geeft.’

Volgens Tijsterman doen zij en de spelers het spontaan. Ze heeft in ieder geval nooit iets over opgepikt in trainerscursussen, maar wat ze zegt is wel precies in lijn met de jongste wetenschappelijke inzichten. ‘Juichen helpt gewoon in teamsporten’, zegt de Nederlandse bewegingswetenschapper Gert-Jan Pepping, die is verbonden aan de Australian Catholic University in Brisbane. ‘Er zijn steeds meer onderzoeken die dat met data onderbouwen.’

Pepping onderzocht tien jaar geleden al eens de invloed van juichen bij strafschoppen in het voetbal. Hij analyseerde alle keren dat er bij EK’s en WK’s strafschoppenseries werden genomen en keek naar het gedrag van de strafschopnemer. En dan alleen als de stand gelijk was, waardoor vreugde bij een voorsprong en verdriet bij een achterstand er werd uitgefilterd. Wat bleek: de spelers die duidelijk en zichtbaar juichten na een goal, behoorden in de meeste gevallen tot het winnende team.

Knuffelhormoon

‘Juichen bevordert precies de processen die je in een teamsport wilt bevorderen’, legt Pepping uit. Het heeft veel te maken met oxytocine, ook wel het knuffelhormoon genoemd. ‘Dat komt vrij in je hersenen bij juichen’, legt Peppring uit. ‘En wanneer je elkaar aanraakt nog meer. Het zorgt voor cohesie en het doet ook iets met de tegenstanders: het zorgt voor jaloezie, roept negatieve emoties op. Alle teams werken natuurlijk tegenwoordig met sportpsychologen, die weten dit ook. Dit is een heel makkelijke om toe te passen.’

Handbal is in zeker niet de enige sport waarin het gebeurt. Pepping volleybalde zelf en daar is het niet anders. ‘Maar handbal is er wel heel geschikt voor. Je hebt er de tijd voor tijdens het teruglopen na een goal. Je zit dicht op elkaar. Er wordt veel gewisseld, dus er zijn veel contactmomenten. En er is genoeg ruimte voor creativiteit. Want dat stimuleert het ook: je staat open voor nieuwe oplossingen.’

Niet zo gek dat andere landen vrolijk meejuichen. Zweedse onderzoekers keken tien jaar geleden al eens naar de hoogste divisie in het vrouwenhandbal. Gemiddeld telden ze na een treffer maar liefst 2,77 vuistjes, high fives of handen in de lucht, alleen al door de scorende speler zelf. In belangrijke wedstrijden gebeurde dat nog vaker.

Emotionele uitputting

Het enthousiasme nam in de meeste wedstrijden tegen het eind wel wat af. ‘Dit zou geïnterpreteerd kunnen worden als een vorm van emotionele uitputting’, schrijven de onderzoekers droogjes. Maar bij de winnende teams was van verzadiging juist geen sprake. Sterker nog: hoe meer het verschil in doelpunten toenam, hoe meer die bleven juichen.

Angela Malestein heeft de winnende treffer gegooid tegen Roemenië: 31-30. Beeld Ronald Hoogendoorn / ANP

Pepping onderzoekt op dit moment of positieve emoties ook leiden tot beter spel en meer samenwerken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar hij vermoedt wel een verband. ‘Als je elkaar vaak aanraakt, dan ga je elkaar beter lezen. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat je beter weet wat anderen doen en willen.’

‘O ja, dat geloof ik zeker’, reageert topschutter Lois Abbingh lachend. ‘Nou, dan doen we het goed, want we high fiven wat af. ‘

Een voorwaarde is er wel voor al die positieve effecten: het team moet een eenheid zijn. ‘Al deze mechanismen bevorderen de cohesie van mensen die zich thuis voelen in een groep’, zegt Pepping. ‘Maar het zorgt juist voor afstand met mensen die er buiten vallen. Als er echt tweespalt ontstaat, kan het desastreus uitpakken.’

Jaloezie

Hij raadt coaches aan vooral te letten op spelers die om dezelfde plek vechten. ‘Uitbundig juichen kan jaloezie aanwakkeren. Daar moet je als coach gevoel voor hebben.’

Tijsterman snapt wel wat hij bedoelt. Ze ziet in haar team vaak genoeg concurrenten voor een positie voor elkaar juichen. ‘Maar dat doe je natuurlijk niet meteen als jij niet goed speelt en je wordt gewisseld. Dan ben je eerst nog met jezelf bezig, maar als het goed is, kun je daarna weer met de groep meedoen.’

Blijft de vraag wanneer het uitbundige juichen een vlucht heeft genomen. Abbingh weet nog wel dat het bij haar door de coaches werd aangemoedigd. ‘Vooral toen we internationaal gingen spelen met Jong Oranje. Dan zeiden ze: vier het, die kleine succesjes, ook om je tegenstander een beetje te imponeren.’

Een van die coaches toen was Tijsterman, bij wie het ook weer bovenkomt als ze het hoort. ‘Dat klopt wel ja. Wij zeiden: dat moet je doen. En toen hadden die meiden zoiets van: ik ga toch niet voor gek staan?’

Tijdsdingetje

Dat denkt niemand meer, maar zeker niet iedereen juicht hetzelfde. Oud-international Ten Velde, die nu werkt als psychotherapeut en GroepsGelukscoach, denkt dat het daarom juist ook werkt. ‘Tess Wester is heel uitbundig, maar de andere keepster Yara ten Holte balt alleen haar vuist. Iedereen heeft schijnbaar de ruimte om er zijn eigen invulling aan te geven.’

Soms denkt ze wel eens: een beetje minder mag ook wel. Maar eigenlijk wordt ze er vooral ‘warm’ van. ‘Zeker omdat het professionals zijn, het laat zien dat ze nog steeds graag willen. En misschien is het ook wel gewoon een tijdsdingetje: vroeger zei ik hallo tegen mijn vriendinnen en gaf ik een hand, nu geeft iedereen elkaar voortdurend een hug.’