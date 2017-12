Handbalsters hebben verlenging nodig om razendsnel Japan te verslaan

Worstelpartij

Van 19-19 af gingen de zenuwen spelen © ANP

De offensieve tactiek van Nederland werd in de slotfase eventjes afgestraft. Met zeven veldspelers op de vloer en het doel leeggelaten moet het afsluitende schot van de aanval perfect zijn. Dat was het niet, waarna Kametani over veertig meter de bal in het net plaatste. De rust kwam enkele seconden later toch met 10-10, toen aanvoerder Snelder haar eerste doelpunt maakte.



Na rust kwam Nederland in de worstelpartij boven te liggen. Het nam drie doelpunten afstand bij 19-16, maar drie minuten later was het al weer gelijk. Van 19-19 af gingen de zenuwen spelen. Martine Smeets zorgde nog voor een Nederlandse voorsprong bij een overtal vlak voor tijd, maar weer kwam Japan op gelijke hoogte (20-20).



In de slotseconden speelde Nederland, als zo vaak in deze wedstrijd zonder doelvrouw en met een extra veldspeler. Nycke Groot, geen schim van de spelmaker die zij normaliter is, schoot in de slotseconden naar het leek de beslissende treffer tegen de touwen. De Tunesische scheidsrechter had een loopfout, meer dan drie passen met de bal in de hand, gezien en keurde de treffer af.