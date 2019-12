Handbalsters bereiken WK-finale door zege op olympisch kampioen Rusland

De Nederlandse handbalvrouwen vieren hun overwinning in de halve finale van het WK in Japan. Beeld AFP

De beslissende goal, bij 32-32, kwam van routinier Laura van der Heijden. Zij prikte van de rechterzijde van de aanval de bal langs de Russische keeper; haar vijfde treffer in de wedstrijd. In de tegenaanval slaagde Rusland er niet in de gelijkmaker raak te schieten, wat tot tweemaal vijf minuten verlenging zou hebben geleid.

De vreugde van de Nederlandse speelsters was oceaandiep. Na dag één van het WK in Kumamoto waren de verwachtingen min of meer naar nul gedaald. Na de nederlaag tegen Slovenië, uiteindelijk geëindigd als de nummer 19 van het toernooi, leek het halen van de laatste vier een onmogelijke opgave. Wereldkampioen Frankrijk werd echter voortijdig uitgeschakeld en Nederland versloeg het favoriete Noorwegen.

Acht wedstrijden en nog eens twee nederlagen (tegen Duitsland en Denemarken) later trad Nederland vrijdag in de halve finale aan tegen het nog ongeslagen Rusland. Dat had elke wedstrijd met zeven of meer goals verschil gewonnen en was zwaar favoriet. Het beklimmen van de onmogelijke ijshelling uit het oosten liet de Nederlandse handbalsters onverschillig.

Plan

De tactiek was dat de beste speelster van de Russen, Anna Vijakhireva, mocht scoren en dat de concentratie zich richtte op de andere schutters. Het plan hield de wedstrijd 59 minuten in evenwicht. De rust kwam met 16-16; Nederland leidde eventjes met twee verschil (8-6).

Na rust intensiveerde de strijd en ging Rusland, met de Spaanse coach Ambros Martin, steeds meer op de onnavolgbare bewegingen van Vijakhireva leunen. Zij maakte in de laatste tien minuten elke keer de gelijkmaker en kwam tot elf treffers. Lois Abbingh, spelend tegen acht van haar clubgenoten en de teamcoach van Rostov, maakte 32-31, haar achtste goal, en Nederland vocht na een gemist schot van Anna Sen om die marge vast te houden.

In de linkerhoek maakte Kristina Kozhokar uit een onmogelijk geachte positie het doelpunt, waarmee een verlenging voor de Russinnen binnen bereik kwam (32-32). Na een Nederlandse time-out verwachtte iedereen het beslissende schot van Lois Abbingh of de andere schutter, Estavana Polman, goed voor negen treffers. Het was echter de linkshandige Laura van der Heijden die op de manier van Vijakhireva, kruip-door-sluip-door, het beslissende doelpunt maakte: 33-32.

Derde grote finale

De Russinnen stuitten in de slotseconden op de Nederlandse verdediging, met Jessy Kramer en Kelly Dulfer als fysiek sterke uitblinkers. Daarmee werd de toegang tot de WK-finale van zondag gearrangeerd. Het is voor Nederland de derde grote finale in de laatste vijf seizoenen. In 2015 werd de WK-finale van Noorwegen verloren en in 2016 de Europese finale van dezelfde Scandinavische grootmacht.

De tegenstander van Nederland komt vrijdag voort uit de botsing tussen de favoriet geachte Noren en het taaie Spanje.