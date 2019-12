Handbalster Snelder verbijt tijdens WK pijn aan rug en voet voor gevecht aan de cirkel

Verdedigsters van Angola proberen Danick Snelder van scoren af te houden. Beeld EPA

Danick Snelder, aanvoerder van de nationale handbalploeg, geldt als onverschrokken. Zij is niet bang, zelfs niet voor de zwaaiende ellebogen van Angolese reuzinnen. Het kwam haar maandag, bij de tweede poulewedstrijd van het WK tegen de kampioen van Afrika, op een blauw oog te staan. Zak ijs erop en twee minuten later stond Snelder weer in het veld, haar defensie te organiseren.

De in Hongaarse clubdienst spelende cirkelloper heeft daar in het Nederlands team veel werk aan. De ‘dekking’, zoals dat in handbal heet, blijkt in Japan door het ontbreken van fysiek grote vrouwen als de gestopte Yvette Broch en de geblesseerde Kelly Dulfer verre van topkwaliteit. Er moet voortdurend gecorrigeerd worden. Snelder doet dat, zonder mankeren, vol courage.

Eigenlijk zou zij, nu ze de 30 nadert, het iets voorzichtiger moeten aanpakken. Een jaar geleden, op 11 december 2018, werd de Westlandse handbalster aan een hernia geopereerd. Een paar dagen later stond zij, in Parijs, al weer aan de rand van het veld, waar Nederland om Europees brons speelde. ‘Het mocht van de dokter. Als ik maar wel veel wandelde. Zelfs in de Thalys naar Parijs. Want het slechtst voor een rugpatiënt is zitten.’

Lang herstel

Sinds een half jaar handbalt zij weer, bij de Hongaarse Champions League-deelnemer Ferencvaros en bij dit WK, in Kumamoto, weer in de nationale ploeg. Als ze voorafgaand aan het WK haar eigen fitheid moet beoordelen is Snelder als altijd kritisch. Na enig nadenken: ‘Op een goede dag ben ik een zevenenhalf.’

Haar uitleg: ‘Fysiek voel ik me goed. Ik durf de klappen die je aan de cirkel krijgt weer aan. Ik ga tegen de grond, doe gewoon weer domme dingen in het veld. Dat is het probleem niet. Maar de klapvoet die ik aan de operatie overhield is nog niet helemaal over. Het lijkt wel weer ergens op. Blij natuurlijk dat mijn voet weer werkte. Maar het is moeilijk dat het herstel zo lang duurde en dat ik er niks aan kon doen.

‘Het herstel van die zenuw, ik heb neuropathie, heeft tijd nodig, al vind ik het lang duren. Toch, ik bespeur een jaar na de operatie nog steeds progressie, dingen gaan af en toe beter, maar het rugprobleem is nu een voetprobleem. Het signaal van mijn hoofd naar de voet werkt niet goed. Dat is lastig met de afzet, met je explosiviteit.’

Vertrokken coach

In de periode dat Snelder niet kon spelen was ze non-playing captain van de nationale ploeg die kort na het EK de geliefde coach Helle Thomsen kwijtraakte. Ze kon invloed uitoefenen, maar minder ver en diep dan ze had gewenst. Met een zucht: ‘Ik vond het heel erg moeilijk, toen Helle weging. Ik denk nog steeds dat we daar een fout hebben gemaakt.’ Ze herstelt de zinsnede: ‘Ik denk nog steeds dat er een fout is gemaakt.’

Ze herpakt zich, want bij een WK praat je niet over de vertrokken coach maar over de aanwezige coach, Manu Mayonnade. ‘Ik ga hier geen energie aan verliezen. Want dit is niet meer te herstellen.’

Nog eventjes dan: ‘Ik heb duidelijk mijn mening hierover gegeven. En toen gezegd: oké, dit is het, dit was het. En we roeien nu met de riemen de we hebben. We gaan op zoek naar iets nieuws. Dat hebben we goed gedaan. Uiteindelijk moeten we focussen op de mensen die er wel zijn. Ik ben wel tevreden met de nieuwe mensen, in het team en achter het team.’

Snelder, goed voor 166 interlands en 388 treffers, zegt geen moeite te hebben met het vertrek van tal van stafleden, van Thomsen tot technisch directeur Van Gestel, van keeperstrainer Rantala tot fysio Heisen en teamchef Van Dijk: ‘Dat is allemaal stap voor stap gegaan. Ik zie dat niet als het echte probleem.’

Ook haar toernooiopvatting is er een van stap voor stap, wedstrijd voor wedstrijd. Ze is kritisch, maar kan zich soms de tong afbijten. Voor de mindere openingsdag tegen Slovenië, een nederlaag van 26-32, wil ze zichzelf geen cijfer geven. ‘Als je als defensiespecialist 32 doelpunten tegen krijgt, denk je dat je dan tevreden kunt zijn? Laat dat vakje maar open.’