Handbalster Nycke Groot gaat weer spelen in Denemarken, bij koploper Odense

Nycke Groot (L) tijdens de wedstrijd tegen Hongarije op het EK handbal in Frankrijk, 1 december 2018. Beeld ANP

Nycke Groot, 30, ex-international van Nederland, maakte maandag bekend dat zij deze zomer van de Hongaarse Champions League-winnaar Györi wordt getransfereerd naar Odense. Zij tekende bij de Deense koploper een contract voor twee jaar.

Groot gaat terug naar het land, waar zij tussen 2006 en 2015 ook al negen seizoenen speelde. Denemarken staat bekend om de grote kennis en kunde van handbal. Na enkele jaren SEW leerde Groot tophandbal bij het Deense Tvis Holstebro. Daar speelde haar zus Andrea. Nycke kreeg training van de latere Nederlandse bondscoach Helle Thomsen. Met haar werkte ze ook bij Mydtjylland, de club uit Herning, waar de Nederlandse tweemaal werd gekozen tot beste handbalster van het jaar.

In 2015 maakte de spelverdeler de overstap naar Hongarije. Ze ging met haar Yvette Broch naar Györ om de Champions League te winnen. Dat lukte, na een verloren finale in 2016, in 2017 en 2018. Groot werd geprezen om haar allround kwaliteiten. Voorbereiden en afmaken, maar ook tegenhouden. De Franse coach Krumbholz, de man achter wereldkampioen Frankrijk, noemde haar de beste handbalster ter wereld. Niemand is completer dan Nycke, zei hij bij de laatste Europese titelstrijd, waar Nederland de halve finale van Frankrijk, de latere kampioen, verloor.

Eindstation

Dat EK was na 141 interlands en 439 goals meteen het eindstation van Groot, die in 2004 haar Oranje-debuut had gemaakt. De vedette, ook wel het brein, speelde een fors deel van het toernooi met verschijnselen van een hersenschudding. Ze besloot te stoppen, omdat zij uitgeput raakte van de enorme wedstrijdenreeks, 70 per jaar. ‘Ik voel me als een oma’, zo beschreef ze onlangs tegen de NOS het opstaan na een zware wedstrijddag.

Groot wilde evenwel niet op clubniveau stoppen en koos daarom voor het land waar zij als topsporter opgroeide. Daar wil ze weer spelplezier hebben. Dat lijkt ze kwijt te zijn in Hongarije. Op de website van Odense: ‘Ik kijk ernaar uit terug te gaan naar Denemarken. Ik heb er eerder een goede tijd gehad en voelde vorig jaar al dat ik de Deense cultuur en de vrienden die ik in Denemarken heb, gemist heb.’

De sterspeler denkt volgend jaar met Odense de laatste vier van de Champions League te halen. Dit seizoen lijkt dat lastiger, want in april staat de kwartfinale Györ-Odense op het programma. Het is Groot tegen de Nederlandse keepster die daar onder de lat staat: Tess Wester.