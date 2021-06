Handbalster Nycke Groot door pijnlijke val tussen hoop en vrees

Nycke Groot tijdens het EK handbal in 2018. Beeld AP

De grote hoop van het Nederlandse handbalteam, teruggekeerd na een zelfgekozen pauze van dertig maanden, werd zondag, in de laatste wedstrijd voor haar clubteam Odense Handbold, naar de catacomben begeleid door de teamarts. Nycke Groot had enkele momenten op de achterste rij mee met de huldiging van de Deense bekerwinnaar meegedaan, maar liet zich toen in de kleedkamer onderzoeken aan het linkerschoudergewricht.

Fysiotherapeut en arts verklaarden in koor dat het sleutelbeen van Groot was aangedaan. Een fractuur? Het zou kunnen. Er werd met het ziekenhuis gebeld voor een vlotte afspraak. De uiterst ervaren handbalster wist zelf ook niet wat ze moest denken van het resultaat van de ongelukkige val, een kwartiertje voor het eind van de wedstrijd.

De botsing met het plankier had verduiveld pijn gedaan, ze was linea recta het veld uitgelopen. Het kon best fout en mis zijn, maar de beste Nederlandse handbalster uit de geschiedenis is al niet scheutig met woorden en zei zondagmiddag ook niet meer dan nodig was. Ze zocht haar vriend en familie op, het hoofd gebogen, in afwachting van wat de medici straks bij haar zouden vinden.

Olympische kriebels

Zo eindigde een opwindende week voor deze Nederlandse handbalster. Maandag werd bekend dat zij zich voor het olympische optreden van de nationale vrouwenploeg beschikbaar hield. Bondscoach Manu Mayonnade had precies op het juiste moment het nummer in zijn mobiel getoucheerd.

Groot, een grootheid in het internationale handbal, herhaalde zaterdag haar gewijzigde standpunt op de vloer van de Sydbank Arena in Odense nog eens met de woorden: ‘Toen Manu mij belde, kreeg ik er erg veel zin in. Waarom niet, dacht ik. Waarom ga ik het niet gewoon proberen?’

Dit was de tophandbalster die zes maanden geleden bezwoer dat haar lichaam na al die dienstjaren op en versleten was, die zei dat ‘Oranje een afgesloten hoofdstuk was’, de speelster bij wie het ‘niet meer kriebelde’ en die niet meer peinsde over een terugkeer in de nationale ploeg, die vrouw van 33 plaatste een week geleden de naald in een andere groef. Het kriebelde toch.

Ze had haar agenda al ingevuld. Op 21 juni dient ze aan te sluiten bij het Nederlands handbalteam. Tuurlijk, ze zal er die dag zijn, was de vrolijk gemelde boodschap.

Draadloze verbinding

Er was heel wat aan vooraf gegaan aan het belletje van Mayonnade. Groot had niet op de longlist van 35 gestaan die al bij NOCNSF en IOC, de olympische comités, was ingediend. Teammanager Maike Willems wist nog een achterdeurtje. Pas toen die open stond, mocht er gebeld worden door Mayonnade. Iemand als Nycke Groot vragen, wordt niet zomaar gedaan.

Daarna kwam doordeweeks het bericht dat cirkelloper Yvette Broch zich had teruggetrokken uit de voorlopige olympische selectie, omdat ze het vaccin weigerde en een toernooi in Tokio, deels in afzondering, niet zou kunnen en willen volbrengen. Broch en Groot hadden bij de nationale ploeg en bij meervoudig Champions Leaguewinnaar Györ jarenlang een draadloze verbinding. Groot passte de bal – soms zonder te kijken – naar Broch, die ving en rondde af.

Dat wapen was nu opnieuw ontmanteld, maar Groot wilde er zaterdag, na de in de verlenging gewonnen halve finale tegen Herning, niets over kwijt. Het was jammer, maar helaas. Groot keek vooruit, zeker na een schitterend gespeelde wedstrijd, met zes goals en talloze assists, waarna ze werd uitgeroepen tot speelster van de match. Geen ontkomen aan; ze was de beste van de dag.

Af en toe ging ze, op eigen initiatief, soms geroepen door coach Ulrik Kirkely, naar de kant. Ze heeft haar ‘ups en downs’ in het spel. Dat zijn de jaren die zijn gaan tellen. En als ze een paar keer flink heeft aangezet, in de uitbraak of bij het tegenhouden van een stevig duwende tegenstander, dan moet ze even een hapje adem halen op de bank.

Zwakheden

Coach Kirkely heeft er geen moeite mee, want Groot is voor zijn ploeg, de landskampioen en bekerwinnaar van Denemarken, goud waard, van uitzonderlijke klasse. In zijn woorden: ‘Nycke is een indrukwekkende handbalster en een net zo bijzondere persoonlijkheid. Ze heeft alle kwaliteiten om die uitzonderlijke speelster te zijn, vooral haar concentratie op de eigen prestatie, maar ook altijd klaar staan om het team beter te maken. Ze is zo slim, begrijpt het spelverloop als geen ander, gaat in de verdediging daar staan waar het gevaar dreigt en ziet bij de tegenstander waar de zwakheden liggen. En dan heb ik het niet eens over haar kwaliteiten aan de bal gehad.’

Zo’n speler wil iedere coach erbij hebben. Bondscoach Mayonnade kreeg volkomen gelijk van zijn Deense collega. ‘Als ik coach van Nederland was geweest, zou ik haar ook hebben gevraagd.’

De nood was in Nederland gestegen toen Estavana Polman, de uitblinker van het in 2019 gewonnen WK, half mei voor de tweede keer een ernstige knieblessure opliep. Niet veel mensen verwachten een wonderbaarlijk herstel, waarna Groot in beeld kwam.

Tot zondagavond was zij de ‘geniale stand-in’ voor Polman, zoals de website Handbal Inside schreef. Na zondagavond zal Mayonnade weer aan de telefoon hangen. Kan Nycke wel of niet mee naar Tokio? Het hangt van de röntgenfoto van de linkerschouder van deze rechtshandige speelster af.