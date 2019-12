Handbalster Malestein pakt uit met elf treffers tegen Cuba

Angela Malestein was tegen Cuba uitblinker met 11 doelpunten. Beeld ANP

Elf goals, tegen Cuba, bij de 51-23 overwinning op dat land. Voor het eerst de magische streep van tien doelpunten in het handbal voorbij. Je voegen bij een illuster gezelschap van Nederlandse ‘tienplussers’, zoals Abbingh, Mulder, Groot, Assink en Polman. Angela Malestein had het allemaal niet bedacht aan de vooravond van het WK in Japan.

De vrouw, die zich vanwege de datum van haar verjaardag (31 januari) grappend de koningin van Spakenburg laat noemen, was eerder vol twijfel of zij dat toernooi om de wereldtitel wel zou kunnen spelen. Haar vierde WK uit een extreem jong begonnen carrière stond op springen, toen zij een week voor vertrek naar Azië een bovenbeenspier scheurde.

Niet dat zij dat direct in de gaten had. Malestein is van het soort dat rustig doordouwt, omdat pijntjes er nu eenmaal zijn om genegeerd te worden. ‘Het gebeurde op training bij mijn club, Bietigheim in Duitsland. Op die dinsdag voelde ik pijn en dacht dat die spier gewoon vastzat. Ik speelde op woensdag Bundesliga en had toen superveel pijn. Maar ik fietste na de wedstrijd gewoon naar huis, de berg op. Donderdag dacht ik: toch even de dokter vragen. Effe checken. Vrijdag kon ik pas de MRI krijgen. Mijn team vloog intussen naar Montenegro, voor een Champions League-wedstrijd op zaterdag. Ik zou hen achterna vliegen.’

Dat kwam er niet van. De Duitse clubarts zei na het zien van de MRI-opname dat, als Malestein dat vurig gewenste WK in Japan wilde spelen, ze beter niet naar Montenegro kon vliegen. Twee injecties, doktersbehandelingen en vaardige fysiotherapie maakten dat de hoekschutter van de nationale ploeg op woensdag 20 november toch het vliegtuig in kon. ‘Ik dacht echt in die week: daar gaat ’t WK.’

In het vliegtuig naar Tokio kon ze niet slapen. Toen zij met haar lenige lichaam tussen de stoelen op de grond was gaan liggen, dat leek haar slim, werd ze wakker van een enorme krampaanval. Ze lacht erom. Domme Angela, kan ze dan in zichzelf zeggen.

De linkshandige handbalster, befaamd om haar effectbal – de ‘toverbal’ - via de grond, zegt niet blessuregevoelig te zijn. Wie haar ziet lopen, springen en landen gelooft dat meteen. ‘Ik heb nooit iets, behalve die tijd dat ik van alles brak. Mijn neus, een vinger. Maar dit gedoe met die spier, dat is pech geweest. Ik voel me fit, ik ben fit.’

Uit voorzorg speelt ze het WK in Kumamoto met een neopreen versteviging om het linkerbeen, tegen Cuba in de aangepaste oranje kleur. Ze daverde over het veld, als vrouw in vorm, in een team dat dinsdag weer best veel moeite had om een herinnering te vormen aan het wereldspel dat de voorbije vier jaar aan de dag werd gelegd. Hard rennen en goed afronden is een speelstijl die de verjongde ploeg ook in mindere tijden goed ligt.

Malestein, andere bijnaam Merkel (‘van Angela’), werd de MVP, de waardevolste speler, van de WK-wedstrijd, kreeg een shirt en een oorkonde. Maar de Nederlandse was ook de succesvolste van de middag. Ze schoot elf keer raak, bij veertien pogingen. Onder de drie missers was er één, vrije ren naar het doel, die typisch voor haar is. Zekere nonchalance krijgt haar dan in een greep. ‘Maar het gaat om de belangrijkste scores. Dat je die er wel ingooit. Een strafworp, met nul seconden op de klok, die moet erin. Dat kan ik.’

Niet dat zij de strafworpen opeist, die zijn bij het Nederlands team voor Lois Abbingh, de vrouw met de dodelijke streep in de rechterarm. Maar als Abbingh mist en Estavana Polman ook even niet thuis geeft, dan is het de beurt aan Malestein (26, 138 interlands en 301 goals). Zij noemt dat teamdemocratie. Zij eist niks op. ‘Als die anderen zich goed voelen, waarom zou ik die strafworp dan moeten nemen?’

Dat had haar gisteren een Nederlands record kunnen opleveren. De topscores van 14 treffers van Abbingh, Mulder en Groot had zij kunnen overtreffen, als zij alle worpen van de zevenmeterstip had mogen nemen. Abbingh nam er acht (zeven raak). Malestein twee (twee raak) en bleef zo op elf treffers steken.