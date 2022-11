Handbalster Inger Smits grijpt kans op EK: ‘Hier was ik heel erg aan toe’

Inger Smits Beeld Pro Shots

Jarenlang ging het zo bij de trainingen van de Nederlandse handbalsters. Als er op de dekking werd getraind, stond Inger Smits in de aanval. Werd er geoefend op de aanval, dan moest ze juist in de dekking. ‘Dan wist ik dat ik vooral een trainingspion was, dat ik niet in het plan van de coach voorkwam.’

Nu is het precies omgekeerd. Bondscoach Per Johansson zet haar in de dekking als daarop wordt getraind. En hij zet haar in de aanval als hij offensieve patronen erin wil slijten. ‘Hij wil me gebruiken’, weet Smits. ‘Hij vindt me belangrijk.’

De 28-jarige spelverdeler speelde veel in de aanloop naar het EK in Slovenië en Macedonië, waarvoor Nederland zaterdag tegen Roemenië de eerste wedstrijd speelt. De handbalsters wonnen de laatste drie oefenwedstrijden van toplanden Denemarken, Brazilië en Noorwegen – de regerend Europees en wereldkampioen - waardoor de hoop op nieuw succes is toegenomen. ‘Als een paar grote namen wegvallen, ben je opeens niet zo veel waard’, lacht Smits in een zaal op sportcentrum Papendal. ‘Maar dan win je een keer van Noorwegen en ben je opeens favoriet.’

Gedaald in pikorde

De handbalsters zijn de laatste jaren gedaald in de internationale pikorde. Na de wereldtitel van 2019 volgde de zesde plek op het EK, uitschakeling in de kwartfinale op de Olympische Spelen en de negende plek op het WK van eind vorig jaar.

Dit EK moet de ploeg het doen zonder de routiniers Lois Abbingh (net bevallen), Tess Wester (zwanger) en Danick Snelder (geblesseerd). Het grote talent Larissa Nüsser scheurde dit voorjaar haar kruisband. Estavana Polman is er wel bij, maar na knieblessures en een conflict bij haar club traint en speelt ze pas sinds de zomer weer normaal.

Er moet dus gebouwd worden aan een nieuwe succesploeg. ‘Ik wil de ploeg op sleeptouw nemen’, zegt Smits over de nieuwe verhoudingen. ‘Ik denk dat ik ondertussen die rol heb gekregen, maar ook heb verdiend.’

Het heeft even geduurd, want de Limburgse had lang een moeizame relatie met het Nederlands team. Ze moest opboksen tegen Lois Abbingh en Estavana Polman, die slechts twee jaar ouder zijn. ‘Vroeger heb ik weleens gedacht: waarom heb ik dit nou precies?’, zegt Smits. Op die momenten wenste ze dat ze eerder of juist later geboren was dan de twee vedettes. ‘Zij zijn er vanaf hun achttiende bijgekomen en stoppen natuurlijk niet zomaar. Voor mij was er lang minder perspectief en daar heb ik het moeilijk mee gehad.’

Smits kon haar teleurstelling soms delen met haar kamergenoot Kelly Dulfer, met wie ze ook bij de Duitse club Bietigheim speelt. Of ze belde even met thuis, waar de hele familie weet hoe hard topsport kan zijn. Haar moeder Cecile Leenen, vader Gino en broers Jorn en Kay; allemaal schopten ze het tot international. ‘Dan kun je effe je ei kwijt. Maar het is lastig om het echt te delen. Handbal is een teamsport en dan gaat het niet om jouw teleurstelling. Je moet de knop kunnen omzetten en denken: we zijn hier voor het team. Als het team dan goud wint, dan is het helemaal fantastisch.’

Extraatje

De ploeg, het team, Smits noemt het in elk antwoord. Het belang van het collectief staat voorop. Dat dienende mens- en sportbeeld zie je ook terug op het veld. Haar sterke punten? ‘Als spelverdeler is het vooral mijn taak anderen goed te laten spelen.’ Al weet ze dat ze heel snel is en doelgericht kan zijn. ‘Dat is mijn extraatje.’

In veel opzichten is ze het tegenovergestelde van Polman, de expressieve flapuit buiten het veld, die binnen de lijnen met een individualistische actie wedstrijden open kan breken. ‘Estavana heeft gewoon schijt’, lacht Smits. ‘Zij is gewoon niet bang om op belangrijke momenten te missen. Dat is een heel grote kwaliteit van haar.’

Dat Polman haar in de weg zat, heeft ze haar nooit verweten. ‘Het is nooit de schuld van de speelster’, zegt ze stellig. ‘Iedereen wil spelen en het is de coach die een keuze maakt.’

Ze begrijpt dat gevestigde speelsters meer krediet krijgen. ‘Die meiden stonden er al vanaf 2015, toen ze voor het eerst zilver en brons pakten op grote toernooien. Die ervaring telt en coaches vertrouwen ook op speelsters, en terecht. Als je jaren met ze hebt gewerkt, zet je ze niet zomaar aan de kant.’

Die band bouwt Smits nu zelf op met Johansson, de Zweedse bondscoach met wie de handbalsters hun eerste toernooi ingaan. Hij hoopt dat ze de belangrijke rol, die ze bij haar club heeft, kan spelen. In haar eerste seizoen bij Bietigheim won ze al haar wedstrijden en pakte ze het kampioenschap, de beker en de Europa League.

‘Nu gaat het ook bij het Nederlands team lekker’, zegt Smits. ‘En daar was ik heel erg aan toe.’ Al weet zij als geen ander dat een basisplek nooit zeker is. Als Polman straks weer helemaal fit is en Nüsser terug is van een blessure, neemt de concurrentie weer toe. ‘Dat is alleen maar fijn’, zegt Smits. ‘Voor hun, het team en voor mij. Ik heb liever sterke positiegenoten, want niemand kan zestig minuten volle bak spelen. Nu ben ik degene die het vertrouwen krijgt, dus ik ga er ook niet vanuit dat ik zomaar weer aan de kant geschoven wordt. Ook omdat ik vind dat ik heb laten zien dat ik het niveau aankan.’