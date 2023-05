Handbalster Estavana Polman heeft weer schijt aan alles. En dan is ze op haar best

Estavana Polman (midden) maakt zich op voor een worp voor haar club Rapid Boekarest in de Champions Leaguewedstrijd tegen Gyor ETO uit Hongarije in december 2022. Beeld NurPhoto via Getty Images

De harde kern van Rapid Boekarest heeft alles wat een harde kern de moeite waard maakt. Grote mannen met flinke buiken, kerels met tatoeages over hun hele lijf. Ze gaan de ene dag naar voetbal, de andere naar handbal, ze gaan naar Rapid, hun familie. Op de voorste rij draagt een man een shirt met nummer 79. Waarom hij voor Estavana Polman heeft gekozen? ‘Omdat ze met haar hart speelt.’

De liefde is wederzijds, Nederlands bekendste handballer voelt zich op haar plek bij het ambitieuze Rapid, waar ze sinds eind vorig jaar speelt en werkt aan haar comeback aan de absolute top. Tot haar eigen verrassing, want Roemenië was het laatste land waar ze dacht te gaan spelen, maar in het leven van Estavana Polman loopt het de afgelopen jaren vaker anders dan verwacht.

Nadat ze in 2019 met Nederland de wereldtitel had gewonnen en tot beste speler van het toernooi werd uitgeroepen, scheurde ze de kruisband van haar rechterknie. Niet lang nadat ze weer fit was, ging het opnieuw mis met dezelfde knie. Toen ze opnieuw hersteld was, raakte ze in conflict met haar Deense club Esbjerg waar ze al negen jaar handbalde.

Boegbeeld in ruste

Al die tijd bleef ze het boegbeeld van handballend Nederland, recht voor haar raap, nooit verlegen om een pittige uitspraak. Maar handbal raakte noodgedwongen op de achtergrond. Als bekende Nederlander was ze vaker te zien bij RTL Boulevard en Shownieuws en als gast in talkshows dan op een handbalveld.

‘Maar aan stoppen heb ik nooit gedacht’, vertelt ze in haar appartement in een buitenwijk van Boekarest. Niet tijdens de lange revalidaties en al helemaal niet toen ze gedwongen moest vertrekken bij Esbjerg.

‘Daarvoor is mijn ego te groot. Op deze manier stop ik niet. Ik stop wanneer ik wil. Ik wil gewoon nog één keer dat mooie spelletje spelen, vrij kunnen spelen. Al duurt het drie jaar, het gaat me lukken.’

Over de auteur Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Polman is een vechtster, zowel binnen als buiten het veld niet snel van haar stuk gebracht, maar het gedwongen en volgens haar onnodige vertrek heeft haar diep geraakt. Per e-mail werd het haar meegedeeld, zonder uitleg waarom.

‘Ze hebben een mes in mijn rug gestoken en het daarna nog omgedraaid ook.’ Ooit zal ze het hele verhaal vertellen, maar niet nu. Denemarken heeft ze achter zich gelaten, de Roemeense wissel moet haar rust brengen om terug te komen aan de top.

Thuis in Boekarest

‘Nee, dat is niet de mayonaise, dat is joppiesaus’, zegt Polman lachend tegen haar agent, die het eten klaarzet voor dochter Jesslynn. Aan Boekarest kun je 34 jaar na de val van Ceausescu nog goed zien dat zijn communisme weinig op had met gezelligheid, maar tegenwoordig kun je er alles krijgen wat het leven aangenaam maakt.

De Arnhemse heeft een winkel met Nederlandse spullen gevonden, haar dochter heeft het naar haar zin op de internationale school. Vriend en oud-voetballer Rafaël van der Vaart volgt later dit jaar, hij is bij zijn zoon Damian gebleven, die in Esbjerg voetbalt.

‘Ik heb ze een kus en een knuffel gegeven’ zegt ze over het afscheid. ‘En keihard gejankt. Ik dacht: oh, wat erg, wat ben ik aan het doen?’

Per Johansson, de bondscoach van de Nederlandse handbalsters, bracht haar in contact met Rapid. Hij kende de voorzitter uit de tijd dat ze allebei werkten bij CSM Boekarest, de grote rivaal. Polman speelde sinds de zomer bij Nykøbing, een Deense subtopper. Een fijne club, maar op drieënhalf uur rijden van Esbjerg, waar ze was blijven wonen.

‘Op een gegeven moment ging ik in de auto tegen mezelf lullen’, legt ze uit. ‘Mijn lichaam ging tegenstribbelen. Toen kwam dit op mijn pad, een club die Champions League speelt, je hoort verhalen over die fans. Mijn contract is ook goed, daar ben ik eerlijk in. Ik keek Raf aan en hij zei: Doe gewoon, schijt, je moet alles een keer proberen.’

Een paar dagen later landde ze al in Boekarest, geduld is niet de grootste kwaliteit van voorzitter Bogdan Vasiliu. Met CSM won hij al de Champions League, maar daar werd hem in 2019 per e-mail meegedeeld dat hij kon vertrekken. Zijn motto: Elke schop onder je kont is een stap vooruit. Nu probeert hij het kunstje te herhalen bij Rapid.

Goed onder druk

De harde kern mag er stoer uitzien, op de tribune regeert deze zondag de mildheid. In de kwartfinale van de Champions League tegen het Noorse Vipers Kristiansand staat hun club bij rust met zes doelpunten achter. De zevenduizend fans zingen er niet minder om. ‘Wij blijven ze steunen’, roept capo Liviu Ungurean om ze aan hun trouw te herinneren. ‘Ongeacht het resultaat.’

De vergevingsgezindheid geldt zeker voor Polman, die sinds eind maart geen kwaad kan doen. ‘Vandaag is ze niet zo goed’, zegt de zwaar getatoeëerde kunstschilder/Rapid-fan Paul Hitter. ‘Maar dat geeft niet, want ze heeft ons de vorige ronde in de Champions League al gered.’

Polman is vaak op haar best als de druk hoog is, als anderen bezwijken neemt zij de ploeg op sleeptouw. Uit had Rapid met maar liefst vijf doelpunten verschil verloren van Krim Mercator, tot teleurstelling van de ‘grote baas’ Vasiliu. ‘Mijn hoofd was er bijna af, maar ik zei: ik ga het repareren. Ik beloofde hem dat ik goed zou zijn, ik had zo’n grote bek.’

Meteen aan het begin van de return tegen Krim vloog ze op het doel af en werkte ze met een achterwaarts schot de bal het doel in. Nog zeven doelpunten volgden en Rapid won met zes goals verschil, precies genoeg om tot de laatste acht door te dringen. ‘Mam, ik kan het nog’, appte ze na afloop. De grote baas kon haar wel zoenen, wat hij ook deed.

‘Het gaat er hier anders aan toe dat wij gewend zijn’, zegt Polman, ‘maar ik hou er van.’ Ze snapt het als Vasiliu in de kleedkamer komt en heel duidelijk maakt dat hij meer verwacht. ‘Dan denk ik: het was ook poepslecht. Het hoeft van mij ook allemaal niet zo tam en met een lieve hand. Ik ben hier ook gekomen om prijzen te winnen, dat is waarom ze mij hebben gekocht.’

Geen angst

Ze weet dat ze daarvoor constanter moet worden, vaker moet laten zien dat ze het nog kan. Bang dat haar knie het begeeft is ze niet meer. ‘Die is gewoon versleten, de pijn valt mee, maar hij is soms wat dikker. Als ik moe ben tijdens trainingen ontzie ik hem, maar in wedstrijden kan ik alles, doe ik ook alles, ik ben weer vrij.’

In Boekarest is dat ook de beste keepster van de wereld opgevallen. Katrin Lunde (43) won in haar carrière alles en staat nog steeds bij Vipers Kristiansand en Noorwegen onder de lat. ‘Haar schot is krachtiger en ze is weer sneller’, zegt ze na de wedstrijd tegen Rapid. Als tegenstander merkt ze geen verschil met de Polman van voor de blessures. ‘Estavana heeft altijd vooral met haar hoofd gespeeld.’

Waar en wanneer het eindigt durft Polman na alle tegenslagen niet meer te zeggen, maar dromen heeft ze nog genoeg. De Final Four van de Champions League in Boedapest, het hoogst haalbare in het clubhandbal staat hoog op haar lijstje. ‘Met Esbjerg is me dat nooit gelukt, en toen ze het haalden, werd ik uit het team gezet.’

Met Nederland hoopt ze volgend jaar de Spelen van Parijs te halen, een olympische medaille heeft ze nog niet. Een jaar later wordt het WK in eigen land gespeeld. ‘Als we daar winnen, lever ik mijn handbalschoenen meteen in’, zegt ze lachend.

De vraag is of ze in het nationale team opnieuw zo’n prominente rol kan spelen als voorheen. Met Polman op haar top won de ploeg vijf medailles op grote toernooien, de wereldtitel als hoogtepunt. Daarna lukte het al vier toernooien niet om bij de laatste vier te komen.

Polman miste een EK en de Spelen in Japan. Op het WK eind 2021 was ze er weer, ook al had ze toen bij haar club nog geen minuut gespeeld. ‘Ik was niet fit, dat zei ik wel, maar iedereen kon zien dat het niet zo was. Ik heb geprobeerd de meiden zoveel mogelijk te helpen, maar daar had ik eigenlijk niet bij moeten zijn.’

De waarheid

Op het EK in november was ze fysiek in betere doen, maar bleef ze vooral op de achtergrond. Anderen moesten het voortouw nemen, wat niet altijd lukte, op beslissende momenten gaf het team niet thuis. Met de zesde plek was niemand tevreden en na dat toernooi hield de ploeg sessies met een psycholoog.

‘We hebben elkaar goed de waarheid verteld. Het is er nu allemaal uit en dat is lekker. Het heeft ook gewoon tijd nodig, mensen moeten wennen aan een nieuwe rol.’

Dat zij zelf daarvoor een belemmering zou kunnen zijn, wil ze niet geloven. Het team is gewend aan haar voortrekkersrol, kijkt automatisch naar haar als het spannend wordt. Remt dat anderen niet om een stap naar voren te zetten?

‘Dat moet natuurlijk geen excuus zijn’, zegt ze resoluut. ‘Dat zou ik een beetje laf vinden. Toen ik 16 was, pakte ik ook mijn kans. Ik hoop dat die jonge meiden dat ook oppikken, denk niet te veel na. Als je een echte leider bent, dan heb je schijt, anders ben je geen leider. Daar ben ik keihard in.’

Het belangrijkste is volgens haar dat de sfeer nu goed is bij het Nederlands team, iedereen gaat er weer met plezier naartoe. ‘Ik denk dat het heel natuurlijk zal gaan, anderen groeien in hun rol, en als ik lekker speel, komt het ook wel weer. Ik zal altijd mijn verantwoordelijkheid nemen, ik ben nog nooit weggelopen voor iets.’

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Vipers loopt Polman met de andere speelsters naar de harde kern toe. Ondanks het verlies zingen de fans hun ploeg nog eens tien minuten toe. De capo roept dat ze hun armen om elkaar heen moeten slaan en praat ze moed in voor de return op zaterdag. Het zal moeilijk worden om zes doelpunten goed te maken, maar het nieuwste lid van de Rapid-familie geeft ze een beetje hoop. ‘Estavana heeft de ziel van een krijger, daarom houden we van haar.’