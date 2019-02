Handbalster Delaila Amega zwaar geblesseerd

Na zeventig seconden in de Bundesliga-wedstrijd tussen Metzingen en Bietigheim lag de 21-jarige dochter van een Ghanese vader en Nederlandse moeder op de grond. Ze landde na een snelle break-out verkeerd op de linkerknie en moest worden weggedragen.

Maandag bleek na onderzoek de voorste kruisband gescheurd. Donderdag volgt al de operatie voor de reconstructie. Dat is bepaald snel te noemen. In Nederland is het praktijk om zo’n kapotte knie enige tijd met rust te laten voor de vervangende kruisband, een streng van vier stukjes hamstring, wordt ingebracht.

De operatie wordt gedaan door een Duitse specialist, dokter Richter. Hij geldt als Duitslands beste orthopeed, zo kreeg de familie Amega te horen. De clubleiding van TuS Metzingen, de nummer vier van de Bundesliga, spreekt van zes maanden hersteltijd.

WK in Japan

Amega denkt op tijd hersteld te zijn voor het WK van december in Japan. In het explosieve, soms ruwe spel van handbal is met name de zijstap, voor de passeerbeweging, een enorme belasting van de knie. Behandelaars vinden dat voor deze sporttak meer revalidatietijd in acht genomen moet worden.

Voor de nieuw aangetreden bondscoach Emmanuel Mayonnade is het uitvallen van Amega een ernstige tegenvaller. De Fransman, die op 22 en 23 maart zijn debuut maakt, is de twee spelverdelers van zijn nieuwe team nu kwijt: Groot, gestopt, en Amega, geblesseerd. De derde speelster voor die plek is een allrounder, Lynn Knippenborg van het Deense Holstebro. In de rij van vervangers passen ook de in Denemarken actieve internationals Larissa Nüsser en Kelly Dulfer.