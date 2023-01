Handbalploeg weet in een paar maanden tijd een solide verdediging te boetseren

De Nederlandse doelman Bart Ravensbergen tijdens het duel tegen Noorwegen. Hij haalt hoge reddingspercentages op het WK handbal. Beeld Getty Images

Samir Benghanem werkt graag aan zichzelf, dus als de handballer in de weer moet met reactielampjes op de vloer en schuimrubberen balkjes, dan wil hij dat best doen. ‘Maar ik zei ook tegen Staffan: ik kan niet nog ergens in de week drie uur bij plakken.’

Staffan Olsson, de bondscoach van de Nederlandse handballers, was in november speciaal naar hem toegekomen. Benghanem speelt een cruciale rol in de verdediging en die moest volgens de Zweed verbeteren als Nederland op het WK in Polen ver wilde komen.

Hij wist ook dat de handballer de wekker al om half zeven zet, zodat hij voor zijn werk als belastingadviseur aan krachttraining kan doen. ‘Daar had hij over nagedacht, hoe het wel zou passen. We hebben maar een paar weken tot het WK, zei hij, laten we proberen daar het maximale uit te halen.’

Verbetering voetenwerk

Drie keer per week werkte Benghanem na de training met zijn ploeg ­Aalsmeer met de reactielampjes. Een stapje naar voren, een stapje terug. Over de schuimrubberen balkjes moest hij springen en dan een kant kiezen. Slechts een kwartiertje extra, maar ‘met volledige focus’. Zo verbeterde hij zijn voetenwerk en timing en hielp hij Olsson in zijn missie om zijn grootste zorg weg te nemen.

Het resultaat na drie WK-wedstrijden: slechts zeventig tegendoelpunten. Net zoveel als wereldkampioen Denemarken. Alleen toplanden Zweden en Egypte doen het nog beter. Het flitsende aanvalsspel, waar de handballers al om bekend om stonden, is gebleven, daar is een degelijke verdediging bij gekomen.

Het verzoek om de kwartiertjes extra aan Benghanem was niet het enige wat Olsson heeft gedaan, er was meer aan de hand dan het voetenwerk van de cirkelloper. Ook in de voorbereiding en bij andere spelers heeft hij op de verdediging gehamerd. Hij was vooral ontevreden over de afstand tussen de aanvallers van de tegenstanders en de verdedigers van zijn eigen ploeg. ‘Soms was die te groot, soms juist te klein’, zegt de bondscoach.

Benghanem: ‘De ene keer denk ik: ik daag mijn tegenstander uit om te komen en dan doe ik een stapje terug, dan is de afstand soms te groot. De andere keer doe ik juist een stapje naar voren en is hij me al voorbij voordat ik de pas heb gemaakt.’

Laten zien wanneer het misging

De internationals kregen veel video’s van zichzelf te zien om te laten zien wanneer het misging. ‘Het is nooit leuk om jezelf twintig keer de fout in te zien gaan’, lacht Benghanem. ‘Maar het was nodig en beter dan dat ik nu op mijn bek ga.’ Een van de boodschappen van Olsson: zijn spelers moesten elkaar vaker te hulp schieten.

‘We waren misschien te veel als eilandjes aan het verdedigen’, zegt keeper Bart Ravensbergen. ‘Te veel spelers waren met hun eigen taak bezig, maar wij zijn ook niet goed genoeg om die 1 tegen 1-duels zomaar te winnen.’

Het is een boodschap die vaker klinkt bij de handballers. Nederland heeft maar een paar spelers die in de absolute top spelen, alleen door samen te werken kan deze ploeg ver komen. Ravensbergen: ‘We moeten een plan maken: links pak jij, maar als hij de andere kant op gaat, dan krijg je hulp.’

Handbalkeepers worden vaak geconfronteerd met hun reddingspercentages. Als die onder de dertig komen, beginnen de wenkbrauwen te fronsen. Probleem is: zonder goede dekking is een keeper in deze sport aan de goden overgeleverd.

‘Het is handbal, ik kan niet elke bal stoppen’, zegt de speler van Nordhorn-Lingen, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga in Duitsland. ‘Er komen schoten op doel, de kunst is om ervoor te zorgen dat die ballen komen waar ik ze het liefst wil hebben. Daar heb ik de dekking voor nodig.’

Complimenten aan de dekking

In de eerste wedstrijd tegen Argentinië haalde hij een uitzonderlijk hoog percentage van 53 procent. Ook tegen topland Noorwegen, waar nipt van werd verloren, bleef hij met 34 procent ruim boven de ondergrens. Nu het goed gaat, geeft hij ook de complimenten terug aan de dekking.

‘Ik ben nooit ontevreden geweest over de jongens’, zegt hij. ‘We doen allemaal ons best, maar het is natuurlijk wel leuker, zoals nu, dat het lekker loopt en ik een paar wedstrijden kan laten zien dat ik echt wat in mijn mars heb.’

Donderdag speelt Nederland tegen Qatar, zaterdag tegen Duitsland en maandag tegen Servië. De drie duels moeten – waarschijnlijk – allemaal gewonnen worden om de kwartfinale te halen, voor deze ploeg het ultieme doel.

Als het lukt, is het deels door het subtiele gehamer van de Zweedse coach. ‘Het is mooi dat hij überhaupt de tijd voor me neemt’, zegt Benghanem. ‘Hij kwam speciaal bij mijn training langs, dat geeft net dat extra zetje.’

Hij wist namelijk al wel dat dit punt verbeterd kon worden. Al was het maar omdat Bert Bouwer, zijn coach bij Aalsmeer, hem er ook al op had gewezen. ‘Hij kreeg nu gelijk, dat was minder mooi. Hij stond erbij met zo’n glimlach toen ik die oefeningen aan het doen was. Hij vond het prachtig.’