Handbalploeg sluit WK in mineur af met nederlaag tegen Servië

Kay Smits schiet op Servische doel. Nederland zou het laatste WK-duel verliezen. Beeld AP

Na een uitstekend begin zijn de ­Nederlandse handballers hun eerste WK in mineur geëindigd. Door de nederlaag tegen de Serviërs in Katowice eindigen de handballers op de veertiende plek. Meer dan de negende plaats zat er al niet meer in na de nederlaag van zaterdag tegen Duitsland.

Nederland moest zichzelf weer opladen na die mentale klap, waardoor de kwartfinale onbereikbaar werd. Het zou de ultieme beloning zijn geweest voor de ploeg die een wildcard nodig had om te worden toegelaten op het WK, maar vanaf de start geen last had van valse bescheidenheid. De ploeg won drie wedstrijden en verloor maar net van topland Noorwegen, totdat Duitsland de ploeg echt op de knieën kreeg.

Servië was niet de ideale kandidaat om het gemoed weer op te poetsen. Het land is de laatste jaren een degelijke subtopper in het internationale handbal en verloor dit toernooi nipt van Duitsland en Noorwegen. Het speelt bovendien het stugge, fysieke handbal waar Balkanploegen om bekendstaan en waar Nederland vaak moeite mee heeft.

Van afstand

Het verschil tussen beide ploegen was te zien aan het type doelpunten dat ze maakten. De Serviërs maakten er zeven van afstand, Nederland net zo veel uit snelle uitbraken. De handballers probeerden met hun flitsende spelletje de Serviërs een stap voor te blijven en slaagden daar in de eerste helft nog aardig in. Bij rust was er een voorsprong van 17-15.

Daarna glipte de voorsprong langzaam uit handen. Nederland liep eigenlijk tegen hetzelfde probleem op als in de wedstrijden tegen Duitsland en Qatar. Die laatste werd nog wel gewonnen, maar ook toen was het al moeilijk door het defensieve blok te breken. De aanvallen eindigden geregeld in gebrei, waardoor uiteindelijk te veel kansen werden gemist.

Servië kwam tot minder schoten, maar schoot wel 71 procent raak. Nederland bleef steken op 63 procent. Dat kwam in deze wedstrijd deels door de goede Servische keeper Dejan Milo­savljev, maar is vooral ook de prijs van het succes. Op het EK vorig jaar hield niemand nog rekening met de ploeg en konden de handballers eindigen op een verrassende tiende plek. Na dat toernooi en het goede begin op dit WK onderschat niemand ze meer. Meer variatie en nauwkeurigheid is nodig als de ploeg op een volgend toernooi hoger wil eindigen.