Handballers verliezen bij debuut op EK van Duitsland

Topschutter Kay Smits zet aan voor een worp. Beeld BSR Agency

Zo eindigden de handballers de wedstrijd in het Noorse Trondheim, ondanks het voorspelde krachtsverschil, met een lichte kater. Te meer omdat Nederland zich de eerste veertig minuten kranig wist te weren tegen het fysieke geweld van de Duitsers. Na een 15-13-achterstand halverwege, wist Nederland de marge een paar minuten na rust zelfs te minimaliseren (16-15).

Het was voor de Duitsers het sein het tempo op te schroeven. Met een aantal fraaie, vlotlopende aanvallen dwars door het defensieve blok van Nederland toonden zij hun klasse. ‘Ik had lang het geloof dat er een stunt in zat, dus sta ik hier met een zuur gevoel’, zei Kay Smits, met zeven doelpunten topscorer aan Nederlandse zijde, voor de camera van Ziggo Sport.

Nederland – Duitsland was vooraf al bestempeld als David tegen Goliath. De Duitsers kroonden zich in 2007 tot wereldkampioen, pakten in 2016 de Europese titel en wonnen dat jaar ook brons op de Spelen in Rio. Voor Nederland was het de eerste keer op een eindtoernooi sinds het WK van 1961 in Duitsland. De voorronde was toen het eindstation. Daarna volgde een lange periode van droogte.

Toch liet Nederland zich niet van de wijs brengen door het rijk gevulde cv van de Duitsers. De debutant begon brutaal en nam tot twee keer toe een voorsprong (2-0 en 3-2). Maar in een tijdsbestek van tien minuten zette Duitsland de wedstrijd naar zijn hand (4-10). Nederland had vooral moeite met de harde afstandsschoten van de bonkige Duitsers en dreigde even overlopen te worden.

Tot Nederland via een tactische zet van bondscoach Richardsson weer grip op de wedstrijd kreeg. Richardsson ruilde de defensieve tactiek met zes verdedigers op de cirkel in voor vijf verdedigers op een lijn en één man ervoor. Zo kon Nederland de Duitsers verder van het eigen doel houden. Onder aanvoering van spelmaker Luc Steins, die werd uitgeroepen tot ‘man van de wedstrijd’, kwamen de handballers knap terug.

Maar juist op het moment dat Nederland serieus begon te denken aan een debuut met een gouden randje, maakte Duitsland aan alle illusies een einde. Plots was in alles het krachtsverschil zichtbaar. Smits: ‘In de tweede helft begonnen we goed. Daarna maken we teveel fouten en lopen ze makkelijk uit. Uiteindelijk hadden we het beter kunnen doen.’

Nederland speelt zaterdag tegen Letland, eveneens een debutant op het EK. Maandag wacht de laatste groepswedstrijd tegen regerend Europees kampioen Spanje. De eerste twee landen gaan door naar de volgende ronde.