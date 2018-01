Handballers op drempel van WK-deelname door zwaarbevochten zege op België

Tegenstander

Wij hebben geen vedette die het in zijn eentje doet voor ons Middenopbouwer Luc Steins

'Of we een goede kans hebben het WK te halen, hangt af van de tegenstander in de play-offs', zegt middenopbouwer Luc Steins. 'Als we een land treffen dat tot de absolute wereldtop behoort, zal het lastig worden. Maar met een beetje geluk loten we een land waar we de afgelopen jaren al een keer van hebben gewonnen. Waarom zou het dan niet kunnen?'



Wie de tegenstander wordt, is pas duidelijk na het EK dat op dit moment bezig is in Kroatië. De landen die zich niet via dat toernooi voor het WK weten te plaatsen, krijgen in juni in de play-offs een herkansing. Steins: 'Ons voordeel kan zijn dat we een team treffen dat in een neerwaartse spiraal zit, terwijl wij de goede flow te pakken hebben.'



Onder leiding van coach Richardsson hebben de Nederlandse handbalmannen de afgelopen maanden progressie geboekt. De directeur van een basisschool in IJsland leerde zijn ploeg in meerdere dekkingssystemen te spelen. Ook tegen België geeft een tactische zet van Richardsson de doorslag.