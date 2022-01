Handballers ontstijgen hun papieren niveau en plaatsen zich voor de eerste keer voor de hoofdronde EK

Topscorer Kay Smits toont zich weer eens ongrijpbaar voor de Portugese defensie. Beeld Getty Images

De Nederlandse handballers moesten dit keer wél de hoofdronde van het EK halen. Dat was het doel. Of beter: de opdracht die ze zichzelf hadden gegeven. Mooi en aardig dat ze beter waren geworden de laatste jaren, maar er moest gepresteerd worden. ‘Die verantwoordelijkheid voel ik’, verwoordde topschutter Kay Smits het. ‘Dat willen we aan onszelf bewijzen.’

De ontlading was dan ook groot en terecht na de 32-31-winst op Portugal. Voor het eerst overleeft Nederland de eerste ronde op het EK en dat terwijl de handballers pas voor de tweede keer meedoen aan een EK.

Billenknijpen

Het werd in de laatste minuten toch nog billenknijpen na een wedstrijd waarin Nederland bijna de hele tijd voorstond. Vooraf was duidelijk dat zelfs een klein verlies, met niet meer dan één doelpunt verschil, genoeg zou zijn om toch door te gaan. Maar in de voorlaatste minuut dreigde toch nog uitschakeling: Portugal kwam met 30-31 voor en had dus nog maar één goal nodig.

Maar de twee topspelers van Nederland draaiden het daarna in anderhalve minuut alsnog volledig om. Eerst frommelde spelverdeler Luc Steins de bal er in zoals hij alleen kan. In de laatste time-out, met nog negen seconden op de klok, was toen al duidelijk dat het niet meer mis kon gaan. Maar Smits, op dit moment topscorer van dit toernooi, zorgde daarna nog voor de winst.

Het is een bijzondere prestatie zeker als je naar de selectie van de handballers kijkt. Van de achttien man spelen er maar een handvol in grote competities als de Duitse en Franse. En van de twee spelers bij echte topclubs is alleen Steins van Paris Saint-Germain een vaste waarde. Het uitzonderlijke talent is ook de enige met veel ervaring in de Champions League. Topscorer Kay Smits speelt wel bij de koploper in de Bundesliga, Magdeburg, maar daar zit hij vaak op de bank.

Voortrekkersrol

De twee Limburgers spelen een voortrekkersrol, waardoor de ploeg het papieren niveau kan ontstijgen. Ze hebben bij hun clubs wekelijks te maken met topspelers, ze worden er niet meer door verrast. En ze zien dat ze mee kunnen. Dat vertrouwen en zelfbewustzijn proberen ze over te brengen op hun ploeggenoten, waarvan velen in de Tweede Bundesliga of de Belgisch-Nederlandse BeNe-League spelen.

‘Natuurlijk hebben we niet hetzelfde team als Denemarken met zestien wereldtoppers’, zegt Smits. ‘Maar we proberen de jongens bewust te maken dat we toch een ontzettend goede ploeg zijn en niet zo bang hoeven te zijn voor andere landen. Je hoeft ook weer niet te weinig zelfvertrouwen te hebben, omdat je in de BeNe-League of in de Tweede Bundesliga speelt. Die rol hebben we en de anderen vinden het ook fijn dat we die verantwoordelijkheid nemen.’

Het heeft er op dit EK mede voor gezorgd dat Nederland, dat tegen Portugal drie spelers miste vanwege corona, niet opkeek tegen de op papier sterkere landen in de poule. Zeker in de openingswedstrijd tegen gastland Hongarije, inmiddels uitgeschakeld, speelde de ploeg met lef en overtuiging. Geen moment leek het geïntimideerd door de 20.000 Hongaren op de tribunes. De tweede wedstrijd tegen IJsland ging nipt verloren, maar de handballers kwamen daarin wel knap terug van een flinke achterstand.

Fraaie reddingen

Tegen Portugal, dat nog zwaarder gehavend was vanwege veel coronabesmettingen, scoorde Smits opnieuw de meeste goals, maar Dani Baijens deed nauwelijks voor hem onder. En keeper Bart Ravensbergen viel op met een stel fraaie reddingen. Beiden spelen in de Tweede Bundesliga.

Met de plaatsing heeft het team zichzelf vier extra wedstrijden op het hoogste niveau bezorgd. Vier wedstrijden om ervaring op te doen en te ontdekken waar het nieuwe plafond ligt. Al houdt niemand er rekening mee dat ook die hoofdronde overleefd zal worden.

Nederland begint daarin op achterstand, omdat het onderlinge resultaat tegen poulewinnaar IJsland meetelt. Er gaan maar twee van de zes landen door naar de halve finale en Nederland treft nu naast Kroatië en Montenegro ook wereldkampioen Denemarken en Frankrijk, de vierde van het laatste WK.

Maar die wedstrijden gaat Nederland nu eerder met nieuwsgierigheid dan met angst en beven tegemoet. Een verschil met twee jaar geleden toen Nederland op het EK was ingedeeld met Duitsland en Spanje en de nederlagen van tevoren al waren ingecalculeerd.

‘Of we van Frankrijk en Denemarken kunnen winnen is een ander verhaal’, zegt Smits. ‘We weten heel goed wat we zelf kunnen en wat onze krachten zijn. Het is alleen wel moeilijk om te zeggen hoe ver we kunnen komen, gewoon omdat we voor het eerst op deze manier presteren op zo’n groot toernooi.’