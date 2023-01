Handballers moeten voor het eerst slikken op WK: nipt verlies tegen Noorwegen

Handballer Dani Baijens. Beeld ANP / EPA

De Nederlandse handballers moeten voor het eerst even slikken op het WK in Polen, een derde zege zat er tegen Noorwegen niet in. De teleurstelling was vooral groot omdat ze dichtbij een stunt waren tegen het land uit de wereldtop. Na een ruime voorsprong bij rust wonnen de Noren met een doelpunt verschil: 27-26.

‘Ik ben vooral teleurgesteld hoor’, zei Dani Baijens. ‘Je speelt eigenlijk een superpot, dan is het zonde dat je het toch uit handen geeft. We maken gewoon te veel fouten.’

Nederland, zelf een opkomende subtopper, was al door naar de volgende ronde, na winst in de eerst wedstrijden tegen Argentinië en Noord-Macedonië. Het gemak – twee keer tien doelpunten verschil – waarmee die wedstrijden waren gewonnen, gaf vertrouwen. Tegelijkertijd wist de ploeg wist ook dat het tegen Noorwegen, vorig jaar vijfde op het EK, een stuk lastiger zou worden.

Daaarom knipperde iedereen in de Tauron Arena in Krakow even met de ogen bij de ruststand. Nederland leidde met 17-13, na een eerste helft waarin het doelpuntenverschil zelfs tot zes was opgelopen. De Noren hadden moeite met het hoge tempo en gevarieerde aanvalsspel van de Nederlanders. Verdedigend zat het bovendien opnieuw zo goed in elkaar dat de Noren met chagrijnige gezichten de kleedkamer in gingen.

Na de rust gooiden de Noren het tempo omhoog, Nederland vergrootte het probleem door ongeduldig te gaan spelen. Zo kwamen de Noren op driekwart van de wedstrijd op voorsprong: 21-20.

Nederland heeft een kleine basis, kan minder makkelijk doorwisselen dan de toplanden. Die maken daarom wel vaker het verschil in de tweede helft, waarbij de score geregeld hoog opliep in de laatste fase. Dat gebeurde nu niet. De handballers wisten de marge klein te houden, kwamen zelfs weer op gelijke hoogte, maar schoten in de laatste vijf minuten net tekort.

‘Het zat er in’, zei keeper Bart Ravensbergen. ‘De tweede helft maken we gewoon net iets te veel fouten, deels ook omdat we vermoeid raken. Noorwegen doet er natuurlijk een tandje bij, maar nog steeds was het mogelijk. En dat is het zure, dat het dan net niet lukt.’

Een overwinning of gelijkspel tegen Noorwegen had de kans vergroot om de kwartfinale te halen, omdat de punten in de volgende ronde meetellen. Die is nog steeds haalbaar, maar daarvoor zal waarschijnlijk gewonnen moeten worden van Duitsland, Servië en Qatar. Vooral Duitsland is op papier sterker, maar de handballers laten het hele toernooi al zien dat ze daar maling aan hebben.

‘We zitten heel dichtbij’, zegt Ravensbergen. ‘Het is ook goed dat we teleurgesteld zijn, want dat betekent dat er nog meer in zit. De volgende stap die we moeten maken is dat we ook deze potjes gaan winnen.’