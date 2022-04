Handballers ‘flikkeren’ ballen er niet in en gaan toch (nog) niet naar de WK

Spelverdeler Luc Steins stuitte vaker dan hij wilde op de Portugese dekkingsmuur. Beeld ANP

Meteen na het laatste fluitsignaal zijgt Luc Steins neer op een oranje koelbox. De spelverdeler van het Nederlands handbalteam heeft zijn rug naar zijn teamgenoten gedraaid, even wil hij met niemand iets te maken hebben. Tegen zijn verlies heeft hij zijn hele leven al nooit gekund, maar deze nederlaag tegen Portugal komt keihard aan.

‘Ik ben ook nog even naar binnen gelopen’, zegt hij een halfuurtje later als hij zich weer een beetje herpakt heeft. ‘Even alles eruit, van teleurstelling, dat zure gevoel. Ik weet ook gewoon niet wat ik moet zeggen eigenlijk. Dit doel, de WK halen, stond heel hoog op mijn lijstje voor dit seizoen.’

Dat staat het al jaren voor het hele team en nooit waren de handballers zo dichtbij. De eerste play-offwedstrijd in Portugal was donderdag nog gewonnen met 30-33. Maar in Eindhoven kwamen ze zondag slechts bij vlagen goed in de wedstrijd, keken ze vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan en glipte de wedstrijd in de laatste tien minuten helemaal uit hun vingers: 28-35.

Flikkeren

‘We hebben de kansen wel gehad, we hadden ze er gewoon in moeten flikkeren’, analyseert Steins. Zowel in de eerste als tweede helft kwamen meerdere Nederlanders inderdaad vrij voor de Portugese keepers, maar lukte het niet om de ballen er in te krijgen. ‘Het is klote’, zegt ook Dani Baijens, ‘vooral omdat we het zelf hebben laten liggen.’

Ondanks de nederlaag staan om hem en de andere spelers tientallen jonge handtekeningenjagers te dringen. De wedstrijd trok ongeveer 2.500 toeschouwers, een ongekend aantal voor het mannenteam dat pas de laatste jaren richting de internationale subtop kruipt.

Slechts een keer in de geschiedenis haalden de mannen de WK, dat was in 1961 toen het internationale handbal nog veel minder ontwikkeld was. In de decennia daarna bleken EK’s, WK’s en Olympische Spelen steeds een stap te ver. Tot twee jaar geleden de EK werd gehaald. Ook eerder dit jaar deed Nederland daaraan mee en eindigde het team op een verrassende tiende plek.

Limburger Steins speelt een grote rol in die ontwikkeling en is er de verpersoonlijking van. Hij kreeg lang te horen dat hij te klein (1,72) was om spelverdeler te zijn het hoogste niveau, maar hij heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt. Met zijn bezetenheid en unieke talent klom hij gestaag op tot de top. De absolute top zelfs, want sinds 2020 is hij de regisseur van Paris Saint-Germain, een van de beste handbalclubs ter wereld.

Realistisch

Ook in het veld is hij vaak de man die uit ogenschijnlijk kansloze posities toch nog weet te scoren of assists weet te geven. Met zijn snelheid en schijnbewegingen weet hij vaak de meeste solide dekkingsmuren te doorbreken, maar tegen Portugal lukt het hem minder vaak dan hij wil. En ook hij behoorde tot de spelers die vrij voor de keeper misten.

‘Ik heb niet de beste wedstrijd gespeeld’, zegt hij eerlijk na afloop. Met de druk die hij zichzelf oplegt, heeft dat volgens hem niets te maken, hoe graag hij deze wedstrijd ook wilde winnen. ‘Maar het is wel zo dat ik, ook bij mijn club, bijna alle wedstrijden zestig minuten moet spelen en de kar moet trekken. Ik eis altijd van mezelf dat het top is, maar ik moet ook realistisch zijn dat dat niet kan.’

De basis bij de handballers is smal. In Nederland zijn ongeveer 50.000 actieve handballers, maar mannen zijn ruim in de minderheid. Bij de vrouwen is het gelukt om door te stomen naar de wereldelite, maar die hadden daar ook een jaar of tien voor nodig. Bij de mannen is het nog lastiger, omdat de top breder is.

Op dit moment is Steins de enige met ervaring op het allerhoogste niveau. Daarnaast speelt nog een handvol internationals in de Bundesliga, een van de beste competities van Europa. De overige selectieleden spelen in minder hoog aangeschreven competities.

Dat is het verschil met Portugal, dat al een internationale subtopper is en veel meer spelers heeft van grotere Europese clubs. Zondag kon het daarom spelen met behoorlijke andere ploeg dan in de eerste wedstrijd. De Nederlandse handballers hebben nu weliswaar bewezen dat ze van dit soort landen kunnen winnen – op de EK werd Portugal ook al verslagen – maar moeten constanter worden om de volgende keer wel de WK te halen.

Niet gelukkig

Heel gelukkig waren ze ook niet, want Portugal was een van de zwaarste tegenstanders die ze konden loten. Ook het veel zwakkere Faeröer-eilanden zat in de pot. En de Belgen lootten Rusland, zij hoeven vanwege de oorlog in Oekraïne geen play-offs te spelen en gaan wel naar de WK.

‘Ik had natuurlijk graag de WK gehaald’, zegt aanvoerder Bobby Schagen. ‘Maar als ik zie hoe vol de hal nu zit en hoe dat een paar jaar geleden was, dan is dat toch mooi.’

Bovendien zit er nog rek in. Steins is 27, andere kartrekkers als Kay Smits (25) en Dani Baijens (23) zijn ook nog relatief jong. Die laatste is een van de spelers die op het succesvolle EK een transfer naar een Bundesliga-club verdiende. De hoop is dat andere talenten door de goede prestaties ook eerder in het buitenland aan de bak komen.

‘We zijn wel ergens naartoe aan het werken', zegt Schagen. ‘Nog steeds, maar je wil natuurlijk altijd sneller. En nu waren we heel dichtbij en hadden we het eigenlijk af moeten maken.’