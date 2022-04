Handballers ‘flikkeren’ ballen er niet in en gaan toch niet naar het WK

Handballer Luc Steins van Nederland in actie tegen Alexis Borges Hernandez en Fabio Ramos Magalhaes van Portugal. Beeld ANP

Zelden was het WK dichterbij voor de Nederlandse handbalmannen, maar opnieuw is het niet gelukt om zich te plaatsen. Na de Nederlandse winst in de uitwedstrijd donderdag (30-33) maakte de Portugezen in de tweede play-offwedstrijd het verschil meer dan goed. In Eindhoven wonnen ze met 28-35.

‘We hadden gewoon die ballen erin moeten flikkeren’, analyseert een teleurgestelde spelverdeler Luc Steins na afloop. Nederland had vanaf het begin moeite met de stugge Portugese defensie, maar ook als de handballers er wel doorkwamen, werd er geregeld gemist.

De Nederlandse handballers hebben één keer meegedaan aan het WK, in 1961, maar sneuvelen sindsdien in de kwalificatie. De laatste jaren zijn ze meerdere keren dichtbij geweest, maar in de laatste play-off bleek de tegenstand dan toch te groot.

Dichterbij dan ooit

Dit keer waren ze dichterbij dan ooit, maar na de gewonnen uitwedstrijd waarschuwden de spelers al dat de kwalificatie nog niet binnen was. Als ze dat al niet beseften, maakten de Portugezen ze dat meteen na het eerste fluitsignaal duidelijk. Portugal leidde vanaf het begin en liep uit tot 9-14.

Pas in het slot van de eerste helft kreeg Nederland wat meer greep op de Portugezen, ook omdat er offensiever werd verdedigd en er zo meer tempo in het spel kwam. Keeper Bart Ravensbergen maakte zijn eerste reddingen en Dani Baijens schoot er een paar vlammende schoten in: 15-17.

Na de rust zette Nederland die goede fase door en wist zelfs gelijk te komen, maar na een kwartier in de tweede helft liep het verschil weer op. In een cruciale fase, waarin Nederland vanwege een Portugese tijdstraf een man meer had, miste Nederland drie keer achter elkaar. Steins: ‘En dan win je niet van deze ploeg.’

Klap

De klap kwam hard aan bij de handballers die de laatste jaren juist bezig zijn aan een opmars en heel graag deze historische stap wilden zetten. Toen Nederland zich in 1961 wist te plaatsen, was het internationale handbal nog veel minder ontwikkeld. In de kwalificatie hoefden toen alleen België en Luxemburg te worden verslagen, op het toernooi zelf werden alle wedstrijden dik verloren.

In de decennia daarna bleek het WK steeds een stap te ver en ook voor de Europese Kampioenschappen wist het zich lang niet te plaatsen. Daar kwam twee jaar geleden verandering in en ook voor de EK eerder dit jaar wist het team zich te plaatsen. Daar werd bovendien de eerste ronde overleefd en bereikte Nederland uiteindelijk de tiende plek.

Op dat toernooi werd Portugal, een internationale subtopper, nog verslagen, maar dat team was toen wel flink verzwakt. Ook in deze play-off liet Nederland zien dat het inmiddels gewaagd is aan deze categorie landen en kán winnen, maar de ultieme beloning blijft vooralsnog uit.