Handballer Steins krijgt de regie bij topclub Paris St.-Germain in Champions League-finales

Luc Steins voor Paris SG tegen Nantes. Beeld ANP / HH

Een maand voor Kerst kreeg handballer Luc Steins al het cadeau van zijn leven. Hij tekende een contract bij een van de belangrijkste profclubs van Europa, Paris Saint-Germain. Maandag begint de voormalige speler van Toulouse in de akelig lege Lanxess Arena van Keulen meteen al aan zijn voornaamste opdracht: PSG Europees clubkampioen laten worden.

Vanuit zijn Parijse appartement blikt hij vooruit op de twee dagen dat de zogeheten Final Four wordt afgewerkt. Die is uitgesteld tot nu vanwege de coronapandemie. ‘Als je me vorig jaar had gevraagd wat ik van een Final Four vond, waarbij spelers allang weer van club zijn veranderd, dan had ik gezegd: dat moeten ze niet doen. Maar nu zie ik het als een mooie kans. En zeker een van de redenen waarom ik deze stap van Toulouse naar Parijs heb gemaakt.’

Het was een opmerkelijke, tussentijdse transfer van Steins. Nikola Karabatic, een wereldster met een salaris van bijna een miljoen, scheurde eind oktober de voorste kruisband van de rechterknie. PSG zocht een vervanger uit de Franse competitie. Het werd de kleine Nederlander. Hij meet 1 meter 73. Ter vergelijk: Karabatic is 196 lang en weegt 102 kilogram.

Als altijd in de handballoopbaan van Steins (25) worden vraagtekens gezet bij het postuur van de Limburger. Kan hij wel mee in de top, waarin kerels van boven de 1,90 de toon zetten? Steins logenstrafte de beweringen dat hij te klein zou zijn voor handbal, eerst in de Nederlandse eredivisie, daarna in het Nederlands team en Toulouse, en nu met zijn overstap naar PSG.

‘Ik word hier ook gebruikt in de verdediging. Dan sta in niet in het midden, zoals in de aanval, maar in de hoek. Daar bevinden zich ook de kleinere aanvallers. Maar de tactiek is dat ze mij willen gebruiken in de tegenaanval, met veel snel spel en beweging om mijn teamgenoten in stelling te brengen. Dat is mijn regisserende rol. Ik ben niet zo’n speler als Karabatic die de bal opeist en in het doel gooit.’

Anderen in positie brengen

‘Ik moet het meer van het team hebben, de spelers om me heen en mijn een-tegen-een beweging. Ik sta niet op het veld om topscorer te worden. Ik moet zorgen dat het team goed presteert, dat ik de anderen in positie ga brengen. Dat is mijn kracht. Bij Toulouse, waar we met een ambitieuze groep jonge jongens speelden die het toptegenstanders moeilijk maakten en zelfs Europees handbal afdwongen, deden we het ook zo.’

Bij zijn ‘droomclub’ heeft Steins al een bijnaam verworven. ‘Het is Sonic, uit de videogame. De jongens zijn ermee begonnen. En nu heet ik Sonic’, zegt Luc. Sonic is de supersonische, antropomorfe blauwe egel uit een Japanse studio.

Steins is in voorbereiding op de Champions League-finales, twee wedstrijden in twee dagen. Eerst tegen Barcelona, waarbij hij heel veel speeltijd zal krijgen. Zondagochtend was er nog een training in Parijs. Zondagmiddag vloog het team, ‘met de privéjet van de club’, naar Keulen.

‘Om maar in een bubbel te kunnen blijven in deze coronatijd. Elke twee, drie dagen een coronatest. De Franse internationals van PSG gaan na 29 december meteen door in die bubbel, voor kwalificatiewedstrijden van het Europees kampioenschap en daarna de eindronde van het WK, in Egypte. Wij gaan met het Nederlands team ook in afzondering, voor twee EK-kwalificatieduels tegen Slovenië, begin januari. En we staan derde op de reservelijst voor het WK, achter Zwitserland en Noord-Macedonië. Als er wegens covid-besmettingen afmeldingen komen van deelnemers, dan hoop ik dat we nog een deel van januari in Egypte zullen verblijven.’

Keulen wordt een aparte ervaring. De Lanxess Arena telt 18 duizend plaatsen, maar geen stoel zal bezet zijn. ‘In Frankrijk mochten ze aanvankelijk dit seizoen nog wel publiek toelaten, een percentage van de capaciteit van de hal. Bij Toulouse hebben we een hal met twee ringen, met iets van vijfduizend plaatsen. Maar bij de toelating van het publiek ging het met de Franse slag.

‘In Nederland ging iedereen dan zitten met een stoeltje of twee ruimte er tussen. Om anderhalve meter afstand te bewaren. Maar bij ons zat iedereen op de onderste ring, boven op elkaar, zo dicht mogelijk op het veld en maar schreeuwen. Alles wat in Nederland werd afgeraden, deden ze in Frankrijk gewoon. Later bleek dat dat niet zo verstandig was geweest. In Keulen is het echt heel streng georganiseerd. Het wordt een tv-toernooi. In tachtig landen wordt de Final Four uitgezonden. Maar helaas niet in Nederland.’