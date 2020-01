Handballer Luc Steins danst langs Letse reuzen

De Nederlander Luc Steins glipt langs zijn tegenstander Dainis Kristopans. Beeld BSR Agency

Handballer Luc Steins is een opvallende verschijning op het veld. Terwijl op het EK in Noorwegen, Oostenrijk en Zweden de kolossen (mannen van minimaal 1.90 meter en 100 kilogram) de boventoon voeren, springt de 24-jarige Limburger juist met zijn geringe fysiek – 1.73 meter en 72 kilogram – in het oog.

In de tweede groepswedstrijd tegen Letland, het duel der EK-debutanten, is Steins zaterdag de kleinste van het veld. Dat valt extra op in zijn duels met Dainis Kristopans, een Letse reus van 2.14 meter en 136 kilogram. Kristopans moet ver voorover reiken om de 41 centimeter kleinere Steins te kunnen afstoppen. De ene keer lukt het, de andere keer fladdert de Nederlander langs het statische gevaarte.

Aan de hand van Steins boekt Nederland in het Noorse Trondheim een historische zege (32-24). Nooit eerder wist Nederland een wedstrijd op een eindtoernooi te winnen. Maandagavond wacht het laatste groepsduel met regerend Europees kampioen Spanje.

Atypische handballer

Ook dan rekent de ploeg van de IJslandse bondscoach Richardsson op de creatieve ingevingen van Steins. Door zijn bescheiden postuur is hij naar eigen zeggen een atypische handballer. Waar veel spelers het van hun power moeten hebben, probeert hij de duels te mijden. Behendig en snel als hij is in vergelijking met zijn bonkige tegenstanders.

‘Het is zeker geen voordeel dat ik klein ben. Een grotere reikwijdte had mijn leven als handballer een stuk makkelijker gemaakt. Toch probeer ik door mijn geringe lengte het verschil te maken’, zegt Steins via de telefoon vanuit Noorwegen. ‘De meeste spelers zijn een bepaald type tegenstander gewend. Vaak zwaar en groot. Dan komen ze in mij de verkeerde tegen.’

Om het nadeel om te buigen in zijn voordeel, traint Steins, die uitkomt voor de Franse topclub Fenix Toulouse, veel op aanvallende één-tegen-één duels. Met een slimme schijnbeweging wil hij zijn tegenstander te snel af zijn. Nog voordat zij het duel kunnen aangaan. ‘Ik kan me goed voorstellen dat grote spelers het daar lastig mee hebben.’

Met Steins als spelmaker begint Nederland voortreffelijk tegen Letland. Iso Sluijters geeft zijn ploeg met vijf rake worpen al snel een kleine marge (5-3). Ook in het vervolg van de eerste helft hebben de Letten geen antwoord op het snelle, gevarieerde aanvalsspel van Nederland (16-10). ‘We benutten die ruimtes die we moesten benutten’, zegt Steins, die zichzelf de aanvalschef van het team noemt.

Steins (1.73m) en de Let Kristopans (2.14m). Beeld BSR Agency

Na rust breekt hij een aantal keer op een voor hem typische wijze door de Letse verdediging heen. Ook krijgt hij een paar opdoffers te verwerken, alsof hij tegen een muur aanloopt. Zonder blikken of blozen krabbelt hij op. Steins zit vaker in het krachthonk dan zijn teamgenoten. Uit noodzaak. ‘Als ik geen krachttraining zou doen, zou ik bij elk tikje op de grond liggen.’

Getwijfeld of handbal wel de juiste sport voor hem was, heeft hij nooit. Met een opa die in de Champions League actief was en beide ouders die de sport hebben beoefend, was het voor Steins en zijn drie jaar oudere broer Ivo (1.80 meter en 92 kilogram) van jongs af aan duidelijk waar hun passie lag. Ook Ivo maakt op het EK onderdeel uit van de Nederlandse selectie.

Min of meer geslaagd

Met zijn atypische spel trok Steins ook in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland de aandacht. Ondanks de ruime nederlaag (23-34) tegen de Europees kampioen van 2016, werd hij uitgeroepen tot ‘man van de wedstrijd’. ‘Dat verbaasde mij wel’, geeft hij toe. ‘Normaal zijn de tegenstanders veel beter als je met elf doelpunten verschil verliest.’ Tegen Letland valt de eer ten deel aan Kay Smits, die met zeven treffers net als tegen Duitsland topscorer is aan Nederlandse zijde.

De ploeg van Richardsson komt geen moment in de problemen. Zo boeken de Nederlandse handballers, die al eens actief waren op het WK van 1961 maar toen alles verloren, hun eerste overwinning op een eindtoernooi. Steins: ‘We wilden sowieso één wedstrijd winnen. Dat is ons gelukt.’

Daarmee is het toernooi min of meer geslaagd, al maakt Nederland nog kans op de volgende ronde. Daarvoor is een wonder nodig. Wanneer grootmacht Duitsland ‘gewoon’ van het reeds uitgeschakelde Letland wint, moet Nederland regerend Europees kampioen Spanje met minimaal veertien doelpunten verschil verslaan. Steins weet wat hem te doen staat. Ook tegen Spanje vertrouwt de behendige Limburger op zijn aanvallende kwaliteiten. Ook dan probeert hij zijn nadeel in zijn voordeel om te buigen.