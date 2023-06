Handballer Kay Smits wint de Champions League met Magdeburg, het kán dus

Kay Smits (nr. 31) viert het behalen van de Champions League. Beeld DPA

Kay Smits heeft lang niet durven hopen dat hij ooit in de Champions League zou spelen, laat staan in de finale. Voor een Nederlandse handballer lag dat zo ver weg dat je er maar beter geen tijd aan kon verspillen. Stap voor stap kwam het toch dichterbij, zo dichtbij dat hij er wel van moest gaan dromen. Zondag zette hij een nieuwe norm: een Nederlander kan de Champions League winnen. Hij is er zelf het bewijs van.

Met zijn club Magdeburg versloeg de Limburger het Poolse Kielce. De winst was nipt (30-29), natuurlijk, zo gaat dat op dit niveau in het handbal bijna altijd. Lang had Kielce de overhand, maar Magdeburg kwam net op tijd terug in de wedstrijd om er een verlenging uit te slepen, waarin de winst over de streep werd getrokken.

In de laatste seconden gingen alle handen van de Magdeburg-spelers in de lucht. Nog een bal moesten ze blokken en die bal eindigde op het hoofd van Smits, zijn laatste beslissende moment van dit weekend. Daarna kon hij zich op zijn ploeggenoten storten. De winst is voor hem de ultieme beloning van jarenlang doorzetten. Dit seizoen begon hij nog als bankzitter, nu stapte hij in de finale van het veld als topscorer (acht doelpunten).

Intens handbal

De prijs komt na een finaleweekend in Keulen waarin handbal op zijn allerintenst te zien was. Zowel in de halve finales als in de finale kwam het aan op de laatste seconden. Hoe verder de wedstrijden vorderden, hoe harder er werd gefloten door de 20.000 fans, die alle beslissingen in het nadeel van hun ploeg beoordeelden als een scheidsrechterlijke dwaling.

Op dit podium speelden Nederlanders lang geen rol, maar de laatste jaren is dat veranderd. Twee Limburgers, die allebei bij de Limburg Lions in Sittard-Geleen hebben gespeeld, zijn doorgedrongen tot de internationale handbalelite.

Dat Smits nu als eerste Nederlander de Champions League-beker wint, is enigszins verrassend. De laatste jaren leek het er eerder op dat Luc Steins de primeur zou krijgen, hij heeft sinds 2020 een leidende rol bij Paris Saint-Germain en deed in 2021 al een keer mee aan de jaarlijkse Final Four in Keulen. Dit weekend eindigde hij met PSG als vierde.

Smits sleepte in 2021 weliswaar een contract bij Magdeburg in de wacht, maar kwam daar tot zijn grote teleurstelling nauwelijks aan de bak. Zijn coach gaf vrijwel altijd de voorkeur aan de IJslander Omar Magnusson. De linkeropbouwer was dat zo zat dat hij vorig jaar zomer al een contract tekende bij Flensburg, een andere Duitse topclub, maar dit jaar moest hij nog afmaken in Oost-Duitsland.

Ongelijk bewezen van coach

Na de jaarwisseling veranderde voor hem plotseling alles, omdat zijn concurrent geblesseerd raakte. En met iedere wedstrijd die hij speelde, toonde Smits meer het ongelijk van zijn coach aan. Vrijwel alle wedstrijden stapte hij als topscorer van het veld, ook in de belangrijke duels.

Zaterdag liet hij in de halve finale zien dat hij bestand is tegen de wrede sport die handbal kan zijn, alleen vanwege de klappen die de spelers krijgen. De IJslander Gisli Kristjansson van Magdeburg speelde zondag toch de finale, ook al was zijn schouder zaterdag uit de kom geraakt. Hij moet geopereerd worden, maar de artsen oordeelden dat het toch niet erger kon worden. Kristjansson scoorde de laatste twee punten voor Magdeburg en werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

De wrede kant zich hem vooral ook in de verschillen tussen de teams, die zo klein zijn dat het meestal op één aanval, één kans, één doelpunt aankomt of er wordt gewonnen of verloren. Een minuut is eeuwigheid, alles kan nog veranderen in de laatste tien of vijf seconden.

Strafworpen

Dat was ongeveer het moment dat Smits zaterdag in de halve finale de bal kreeg, een paar seconden later lag die in het doel. Door zijn schot werd het na de reguliere speeltijd gelijk (31-31) tussen Magdeburg en Barcelona. Ook na verlenging was er geen verschil en pas na strafworpen gingen de Duitsers door naar de finale. Smits maakte de zijne, die uiteindelijk beslissend was, omdat Barcelona er maar liefst vier miste.

Voor zijn vriend Steins pakte het juist minder goed uit. De kleine spelverdeler speelde in zijn halve finale tegen Kielce niet eens slecht, scoorde een paar onmogelijke ballen waar hij het patent op heeft, maar hij had moeite om zijn medespelers in stelling te brengen. Toch kwam alsnog het moment waarop hij vrij voor de keeper kwam te staan, 21 seconden voor tijd. Maar waar Smits raak schoot, stuitte hij op het keeperslichaam. Niet gelijk, geen verlenging, maar de troostfinale.

‘Die bal had er gewoon in gemoeten’, vond de Limburger. De eerdere acties, de assists, de goals, hij weet dat ze niet tellen niet als de ballen er op de beslissende momenten niet in gaan. Voor hem was het een troost dat zijn vriend Smits wel kon winnen en dat uiteindelijk ook deed.

‘We willen nooit voor elkaar onderdoen’, zei hij trots. Hij had natuurlijk zelf graag als eerste Nederlander de Champions League in zijn handen gehad. ‘Maar als er iemand is die ik dit gun dan is het Kay. Ik heb hem gisteren nog gebeld en hem wat tips gegeven. En tegen hem gezegd dat dit een unieke kans was die hij moest pakken.’

Smits antwoordde na de finale dat hij hoopte dat hij niet lang de enige Nederlandse winnaar zou blijven. Volgend jaar zal het van Steins moeten komen, want met Flensburg speelt hij dan zelf geen Champions League. Een uur na de winst was hij alweer de rust zelve, zoals eigenlijk altijd. ‘Als je deze wilt winnen, dan moet je kalm blijven en je taak uitvoeren’, lachtte hij en hij wees naar beneden. De enorme bokaal - een net met een bal erin – lag letterlijk aan zijn voeten.