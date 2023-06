Handballer Kay Smits als eerste Nederlander naar finale Champions League, Luc Steins niet

Kay Smits (op de rug) juicht met zijn teamgenoot Piotr Chrapkowski na het behalen van de Champions League finale. Beeld Reuters

Kay Smits speelt zondag als eerste Nederlandse handballer de finale van de Champions League. Met zijn club Magdeburg neemt hij het in Keulen op tegen het Poolse Kielce, dat Paris Saint-Germain versloeg. Luc Steins, de spelverdeler van de Fransen, moet het zodoende doen met de strijd om de derde plek.

Het is dit jaar voor het eerst dat er twee Nederlanders meedoen aan het finaleweekend, en de Limburgers speelden beide een hoofdrol in hun halve finales. Zoals vaker in het tophandbal werden die met minimale verschillen beslist. Maar waar Smits op bepalende momenten tegen Barcelona wist te scoren, lukte dat zijn vriend Steins tegen Kielce juist niet.

‘Die bal had er gewoon in gemoeten’, schudde de kleine spelverdeler na afloop het hoofd. Ongeveer twintig seconden voor tijd kreeg hij dé kans om PSG op gelijke hoogte te brengen, wat vrijwel zeker een verlenging zou hebben betekend. Maar de bal belandde niet in de goal, want Steins stuitte op de Duitse keeper Andreas Wolff.

Contrast

Het contrast met Smits had niet groter kunnen zijn, want hij eiste een paar uur eerder juist een heldenrol op in de met twintigduizend toeschouwers gevulde Lanxess Arena. Magdeburg was de outsider tegen Barcelona, dat de laatste twee edities won, maar de Duitsers wisten na penalty’s te winnen. Dat het zover kwam, lag niet in het minst aan Smits die met twaalf doelpunten topscorer was. Bovendien maakte hij 3 seconden voor het einde van de normale speeltijd het doelpunt (31-31) waardoor Magdeburg nog aan verlenging toekwam.

‘Ik wist dat het een van de opties was dat de bal bij mij zou komen’, blikt hij na afloop terug. ‘We volgden het plan zoals we in time out hadden afgesproken. En dat lukte gelukkig perfect.’

Smits begon juist wat ongelukkig aan de wedstrijd met een gemiste penalty. In de eerste helft werd hij aanvallend bovendien weinig in het spel betrokken. Barcelona ging de rust in met een voorsprong van 16-18, maar gaandeweg kwam Magdeburg, en ook Smits, op stoom.

Beslissende penalty

Na de gelijke stand in de normale speeltijd, pakten de Duitsers in de verlenging zelfs het initiatief. Smits zorgde met een ruime minuut op de klok voor een voorsprong (38-37), maar een ruime minuut is in handbal een eeuwigheid. De Spanjaarden kwamen nog langszij, waarna het vanaf zeven meter moest worden beslist. De Nederlander scoorde daarin de tweede penalty voor Magdeburg, die uiteindelijk beslissend was omdat Barcelona vier keer miste.

‘Hoe gek het klinkt: we zijn gewend om er op die momenten te staan’, zei Smits, die dit jaar al meerdere climaxwedstrijden speelde. ‘En we weten dat het bij handbal zo kan gaan, dat je soms een doelpunt voor staat, maar het uiteindelijk toch niet beslist.’

De kunst is, legde hij uit, om dan ‘met je kop te spelen en toch niet op te houden met vechten, ook al is je lichaam op.’ Want dat laatste was, moest hij toegeven, na de uitputtingsslag wel het geval. ‘Mijn benen zijn kapot, echt.’

Herstellen

Hij heeft 24 uur om te herstellen voor de finale tegen Kielce, dat net iets sterker was dan de ploeg van Steins. Het nipte verlies betekent, opnieuw, geen finale voor PSG, dat naast het voetbal ook in het handbal nog nooit de Champions League heeft gewonnen.

De Nederlander was met zes doelpunten bij zijn eigen ploeg nog wel de topscorer, maar het lukte hem als spelverdeler te weinig om zijn ploeggenoten aanvallend in stelling te brengen. En dan was er dat ene moment, waarin hij zelf op Wolff mikte.

‘Ja, dat is precies het omgekeerde van Kay’, besefte hij. ‘Ik had het graag morgen onderling uitgevochten, maar het heeft niet zo mogen zijn.’ Dat er morgen toch een landgenoot, een ploeggenoot bij het nationale team, kan winnen, verzacht de pijn een beetje. ‘Hoe gaaf zou het zijn als Kay de eerste Nederlander is die die prijs in de wacht in sleept. Dat is alleen maar goed voor het Nederlandse handbal, daar kunnen we trots op zijn.’