Handbalkeeper Yara ten Holte: ‘Nu ik nummer 1 ben, wil ik dat ook blijven’

Yara ten Holte woensdag in actie tijdens een EK-wedstrijd tegen Frankrijk. Nederland verloor met 26-24. Beeld Getty Images

Eerst was Yara ten Holte vooral blij voor Tess Wester. Als iemand zwanger is, vindt ze dat ‘gewoon schattig’. Maar als snel kwam het besef dat het verheugende nieuws ook gevolgen voor haar had. Zonder haar concurrent zou zij een plekje opschuiven en op het EK onder de lat staan.

‘Natuurlijk dacht ik ook: wow, vorig jaar was ik nog derde keeper en nu al eerste’, omschrijft de 22-jarige Ten Holte haar dubbele gevoelens. ‘Dat is misschien een of twee jaar te snel, maar aan de andere kant is het nu de tijd om mijn kans te pakken.’

Op het EK, waar Nederland in het Noord-Macedonische Skopje speelt, staat ze na de eerste drie wedstrijden in de top-3 van keepers met de meeste stops. Dertig ballen hield ze tegen, drie minder dan de Noorse Silje Solberg, een van haar voorbeelden. Ten Holte kreeg veel meer ballen op haar afgevuurd en liet er dus ook meer door, maar met haar stoppercentage van 35 procent zit ze nog steeds bij de beste acht keepers.

Na twee overwinningen op het EK verloor Nederland woensdag van angstgegner Frankrijk (26-24). De ploeg is flink vernieuwd en een medaille op dit toernooi zou een verrassing zijn, maar dat doel hebben de handbalsters zichzelf wel gesteld. Als de ploeg wint van Duitsland (vrijdag), Spanje (zondag) en Montenegro (woensdag) kan de halve finale alsnog worden gehaald.

‘Dit zijn de cruciale wedstrijden’, weet de keeper van de Duitse topclub Borussia Dortmund. ‘En nu ben ik degene die daar moet staan en moet presteren. ’ Ze vervangt niet de minste, want Wester was jarenlang de onbetwiste eerste keeper, ook toen Nederland in 2019 de wereldtitel won.

‘Tess is in heel Nederland bekend’, zegt Ten Holte over haar concurrent. ‘Maar mijn doel en droom is altijd geweest om de nummer één van Nederland te worden. En uiteindelijk nummer één van de wereld. Dan moet ik uit die schaduw vandaan komen.’

Vorig jaar ging ze al mee naar het WK in Spanje, maar toen verwachtte niemand iets van haar. ‘Nu is er meer druk, vooral van buitenaf, maar gelukkig ben ik een van die sporters die daar heel goed mee omgaan. Sommigen zullen bezwijken, maar ik vind het lekker om met druk te spelen, omdat ik dan denk: laat het maar zien.’

De geboren Amsterdamse groeide op in Almere, waar ze op haar 8ste begon met handballen, maar niet meteen als keeper. ‘Ik had een beetje te veel energie’, lacht ze. ‘Ik wilde overal zijn waar de bal was.’

Bij het straatvoetbal belandde ze wel vaak op doel en hield ze veel tegen. Op haar 12de maakte ze ook bij het handbal de switch, twee jaar later stond ze al onder de lat bij eredivisietopclub Dalfsen. Toen ze 18 verhuisde ze naar de Duitse topclub Borussia Dortmund, waar ze vorig seizoen definitief doorbrak.

‘Elke redding zie ik als een kleine overwinning in een wedstrijd’, zegt Holte over haar vak. Ze weet dan keepen bij handbal een oefening is in het verwerken van teleurstellingen. Het is normaal om tientallen goals tegen te krijgen, het gaat om de ballen die worden gepakt. Als dat lukt, balt ze haar vuisten. ‘Dat zijn hele fijne momenten.’

Ze is in de loop der jaren minder springerig geworden. De ‘stuiterbal’ van vroeger probeert haar energie om te zetten in concentratie. Ze weet dat keepen een ervaringsvak is, dat ze steeds slimmer wordt. Elke bal, ook de tegengoals, geeft informatie over de tegenstanders waardoor ze die volgende bal hopelijk kan stoppen.

‘Ik heb de afgelopen anderhalf jaar een grote ontwikkeling gemaakt’, zegt ze. ‘Die ging veel sneller dan ik zelf had durven dromen.’ Vooral in veel Champions Leaguewedstrijden maakte ze indruk, terwijl Wester bij haar clubs juist vaak op de bank zat. Ten Holte klopte dus al op de deur, ook met haar concurrent erbij was ze haar misschien al voorbijgestreefd.

‘Dat zullen we nooit weten’, lacht ze. ‘Misschien zaten we op hetzelfde niveau en was ik er voorbij aan het gaan, maar ja...’ Dat het zo snel zou gaan, had ze in ieder geval niet verwacht. Juist omdat ervaring zo belangrijk is, had ze het prima gevonden om nog iets langer te wennen.

‘Normaal is de overgang wat langzamer. Nu knipper je met je vinger en ben je eerste keeper.’ Maar dat wil niet zeggen dat ze ook uit zichzelf een stapje terug zal doen, als Wester weer terugkomt. ‘Nu ik eenmaal nummer 1 ben, wil ik ook nummer 1 blijven.’