Handbalinternational Yvette Broch (27) stopt: gesloopt door de topsport en het vak van cirkelloper

Yvette Broch in actie tegen Noorwegen tijdens de halve finale van het WK handbal in Duitsland (2017). Foto ANP

Ze was na acht jaar tophandbal in buitenlandse dienst uitgeput. Yvette Broch informeerde eind vorige week haar werkgever, de Hongaarse Champions League-winnaar Audi ETO Györ, dat zij niet meer verder kon. Haar lichaam sputterde in mei al aan alle kanten tegen. Ze was te vaak beurs en blauw van de aanslagen aan de cirkel, ze herstelde niet meer in de zomervakantie.

Broch vond dat haar gezondheid belangrijker was dan haar carrière. Met het oog daarop wierp zij in 2009 al de handdoek als fotomodel. Voor fotoshoots moest de lange Broch, de nummer twee in de competitie van Holland’s Next Top Model, blijvend afvallen. Maatje 32 of 34 paste haar niet. Als jeugdinternational keerde ze terug op de handbalvloer voor een flonkerende loopbaan. Hoewel ze ‘best een dagje met Doutzen Kroes had willen ruilen’, zo sprak ze in 2015 tegen de Volkskrant. Dat zou Doutzen waarschijnlijk niet willen, voegde ze er guitig aan toe.

Geen mededogen

Het vak van cirkelloper is een slopend vak, van beukers en bulldozers zonder mededogen. Broch, met haar lieve gezichtje, kon niet zo hard uitdelen als collega-international Danick Snelder, maar ze ging ook niet zomaar aan de kant. Groot voordeel was haar lengte, 1.85 meter. Met Kelly Dulfer (1.86) vormde zij het beste verdedigingsblok van de wereld.

Daarbij was Broch uiterst handig in de aanval. Bij het laatste WK maakte ze 32 goals, met een schotpercentage van 82. Bij haar Hongaarse club was ze verenigd met de beste spelverdeler ter wereld, landgenote Nycke Groot. De twee konden elkaar blind vinden. In 2015 was de tandem al zo bekend dat Györ, de grootmacht in het Europese clubhandbal, het tweetal aantrok. Broch kwam over van het Franse Metz, waar ze vier jaar lang de kar had getrokken. Ze was dolblij met de transfer. Ze wilde het hoogste. ‘Ik kies niet voor de middelmaat.’ Ze won de Champions League met haar team, in 2017 en 2018. In 2016 ging de finale verloren.

Beste ‘pivot’

Het hoge niveau van haar acteren op clubniveau bracht haar ook op een unieke plek in het interlandhandbal. Broch werd in 2016 de beste ‘pivot’ van het EK handbal in Zweden. Vorig jaar werd ze na het WK in Duitsland opnieuw naar voren geroepen. ‘Yvette Broch, best lineplayer of the tournament.’ De grote titel, EK, WK of olympisch goud, bleef uit. Nederland eindigde met Broch in de gelederen tweede (WK 2015), vierde (Rio 2016), tweede (EK 2016) en derde (WK 2017).

Op clubniveau, met wedstrijden in de Hongaarse competitie en een vloed van duels in de Champions League, werd vooral door een hele serie blessures van teamgenoten zo veel van de Nederlandse aas gevraagd dat zij uitgeput raakte. In mei zegde ze af voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands team. Ze kon het niet meer opbrengen, een reis naar Wit-Rusland en een thuiswedstrijd in Almere, met een fandag daarna. Er werd, het patroon wordt al jaren gezien, te veel gevraagd van de Nederlandse handbalinternationals die zich altijd en overal voor beschikbaar houden.

Ander geluid

De interlandcarrière van Broch is voorbij, net als haar meer dan goed betaalde handbal voor Györ, zo vertelde zij in de Nederlandse media. Maar in Hongarije klonk het, onder veel tranen, heel anders. Daar ging het over rust nemen. Over het opschorten van haar handbalactiviteiten. Voorzitter Csaba was pertinent: geen woord over het aflopen van het contract, Yvette Broch blijft speler van Györ en we verwachten haar terug.

Broch zelf had het over de liefde die ze had gevoeld, van de club en het team. Om die uit te drukken had ze voor iedere teamgenoot een briefje geschreven. Zo bijzonder is Yvette Broch uit Monster.