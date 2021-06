Handbalcoach Mayonnade: geen groot olympisch succes zonder ‘grote speelsters’

Coach Emmanuel Mayonnade windt zich op aan de zijlijn, tijdens de halve finale tussen Rusland en Nederland bij het Wereldkampioenschap in 2019, Kumamoto, Japan. Beeld AFP

Twaalf maanden later staan de zaken er qua fitheid en beschikbaarheid van sleutelspelers heel anders voor. Mayonnade klonk deze week gelaten over de kansen van zijn handbalsters in Tokio. Zijn technisch directeur Sjors Röttger, ex-militair, man van vastomlijnde doelen, houdt vast aan een plek midden in de roos: goud in Tokio.

De Fransman: ‘Ik wil de doelstelling en de kleur van de ambitie van onze technisch directeur niet veranderen. We zullen ons best ervoor doen. Maar met of zonder Estavana Polman, ik ben niet gek hè, dat maakt een groot verschil.’

Spelmaker Estavana Polman, vorig jaar juli getroffen door een gescheurde voorste kruisband in de rechterknie, raakte in mei in een wedstrijd in Odense, op dezelfde speelvloer als in juli 2020, opnieuw geblesseerd aan hetzelfde gewricht. Haar kans toch in Tokio te geraken is 2 procent, nul kans dus, beseft Mayonnade.

Voor medaille is elke grote speler nodig

Hij haalde bij aanvang van het olympische trainingskamp deze week, op het hooggeprezen Nationaal Sportcentrum Papendal, een bespreking aan met de technische staf, ergens in diezelfde maand mei. ‘Als we een medaille willen in Tokio, zeiden we bij dat overleg, dan hebben we elke big player van het team nodig. Dat hadden wij, toen we wereldkampioen werden. Echt, op dit niveau, hebben we elke grote speler nodig. Noorwegen, Frankrijk en Rusland zullen dat ook zo doen. Niemand thuislaten.

‘Wij zitten straks echter zonder Estavana. Zij is speciaal. Iemand die mij of de andere spelers niet nodig heeft om een goal te maken. Noorwegen heeft Oftedal. Rusland heeft Vakijireva. Wij missen nu dat type speler. Zonder Polman wordt het niet gemakkelijk. We waren vierde in Rio (Olympische Spelen 2016, red.). Als we dat in Tokio zouden verbeteren, zou dat al heel mooi zijn. Verbazingwekkend zelfs.’

Coach Mayonnade niet bedroefd om afhaken Yvette Broch

Andere veelbesproken ‘grote spelers’, zeker voor de buitenwacht, zijn Yvette Broch en Nycke Groot. De eerste, in het verleden gekozen tot ’s werelds beste cirkelloper, haakte vorige week af na een weigering het Pfizer-vaccin te nemen en de daarmee verband houdende isolatie in Tokio; wel mengen met de anderen in training en wedstrijd, niet bij transport of in de kamer.

Yvette Broch, hier in actie tegen Duitsland op het EK handbal in Zweden in 2017. Beeld ANP

Mayonnade stelt allereerst de status van de afwezige Broch bij. Zij speelde sinds vorig jaar november bij zijn Franse clubteam. ‘Ze was nog geen zekerheidje voor de Spelen.’

Haar principiële keuze zich niet te laten vaccineren respecteert de bondscoach. ‘Ik sta anders in de kwestie van het vaccin. Iedereen, spelers en staf, heeft zich bij ons gevaccineerd. Ik ga nu mijn taken uitvoeren, zonder Yvette. Ik ben niet echt bedroefd. Ik zeg: het maakt me niet uit. We hebben meer goede cirkels. Daarbij komt: niemand weet nog of een besmetting in je team een uitsluiting van een speelster of van het team inhoudt. Regels veranderen elke dag.’

Paar dagen extra rust voor spelverdeler Nycke Groot

Nycke Groot (33), spelverdeler die twaalf dagen geleden haar comeback aankondigde, is wel een vrouw die Mayonnade aan de borst drukt. Hij zag haar zondag, via een livestream van de Deense bekerfinale, geblesseerd raken aan de linkerschouder. Hij schrok, maar bij de medische check op Papendal bleek het sleutelbeen van Groot intact. ‘Twee of drie dagen extra rust, zeggen de medici.’

De coach, iemand met een fanatiek voorbereidingsschema, wenst de komende vijf weken voorzichtig om te springen met de speelster op leeftijd die vorige week haar clubloopbaan beëindigde en haar (gebroken) interlandcarrière van een verlenging voorzag. Zij mag de intensiteit van haar trainingen zelf bepalen. ‘Nycke en ik hebben elkaar vaak gesproken, maar we kennen elkaar niet echt. Ik begrijp wat zij nodig heeft. Maar ze moet vooral genieten van haar terugkeer bij het team. Wij moeten een goede band opbouwen, een connectie krijgen. We hebben het niet over de Olympische Spelen gehad. We bekijken het van dag tot dag. Zij kan ermee stoppen, als ze dat wil. En dat geldt ook voor mij. Dat ik zeg: sorry Nycke, we zijn niet geslaagd. Dat is de deal die we hebben.’