Handbalcoach Helle Thomsen: ‘Ik wilde linksaf, de bond rechtsaf’

Het betreurde verdwijnen van Helle Thomsen als bondscoach van de succesvolle handbalploeg van Nederland heeft tal van oorzaken gehad. Een voorname reden van het niet verlengen van haar contract was de weigering van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) om vroegtijdig met haar over een vervolgcontract te spreken, zegt de Deense trainster.

Hoofdcoach Helle Thomsen bij de Wereldkampioenschappen voor vrouwen in december 2017, in Duitsland. Nederland speelt tegen Kameroen. Beeld EPA

Dat kon worden uitgelegd als gebrek aan vertrouwen. Het uitstelgedrag leidde tenslotte tot afstel. Thomsen, die in Noorwegen op clubniveau werkt, vertelt telefonisch vanuit besneeuwd Molde: ‘Ik vroeg aan het verbond om een bijeenkomst, want ik wilde nog voor het EK (1-17 december in Frankrijk, red.) over de toekomst praten. Paul van Gestel (technisch directeur, red.) wilde daar niet van weten. Hij wilde dat pas in januari, want mijn contract liep tot 1 februari.

‘Ik zei, nee Paul, laten we er nu over beginnen. Direct. Als we straks naar Frankrijk gaan, naar het EK, en het resultaat van onze vrouwenploeg is slecht, dan willen jullie mij mogelijk niet meer. Dan heb ik misschien geen baan. Ik wilde dus voor het Europees kampioenschap over mijn nieuwe contract praten. Heel logisch volgens mij. Als ik hier bij Molde een handbalster heb, in wie ik het helemaal zie zitten, dan ga ik die meid vastleggen, voordat de play-offs beginnen. Niet erna. Zulke dingen doe je meteen. Als het aan mij ligt tenminste.’

Thomsen, sinds het najaar van 2016 in dienst van het NHV, morde voor vertrek naar Frankrijk niet hardop. Haar team, toch al geplaagd door blessures en afscheid, mocht niet belast worden met haar ongenoegen of ongeduld. ‘Ja, weet je, als het verbond dit de manier vindt, dan vind ik het oké.’

De in de herfst bedankte assistentcoach Olga Assink zegt dat u in juni blind zou hebben bijgetekend.

‘De kans was dan groter geweest. Dan had het NHV laten zien: we willen jou echt. Het was bovendien geen moeilijke onderhandeling geweest. Je hoort mij niet zeggen: ik wil dit, dit en dit. Daar ben ik de persoon niet naar.’

U wilde, aldus het NHV, naar het niveau van Frankrijk en Noorwegen toe, zeker qua begeleiding.

‘Ik weet dat Van Gestel dat gezegd heeft, maar dat is een van de dingen waar ik het niet mee eens ben. Ik accepteer wat wij als Nederland wel hebben. Ik wil geen Noorwegen zijn, of Frankrijk. Het gaat niet om geld. Ik geef persoonlijk niks om geld.

‘Wel wil ik het geld dat wij ter beschikking hebben op de best mogelijke manier benutten. Zodat wij op jacht kunnen naar het goud. Zodat wij nieuwe spelers kunnen opleiden, een jonger team kunnen maken. En daarbij had ik voor honderd procent geaccepteerd dat wij geen Noorwegen of Frankrijk zijn. We kunnen ons niet vergelijken met die twee toplanden met al hun geld. Ik wilde het op de Nederlandse manier doen.’

Het handbalverbond en u groeiden uit elkaar?

‘Elke bijeenkomst was er wel een dingetje, al ging het steeds om kleine dingen. Sommigen zouden zeggen: is het niet dom over kleine dingen te vallen? Maar samen was dat veel. Er waren te veel zaken waarbij ik links wilde gaan en het verbond rechts. Je komt dan in het midden uit, maar dat is niet de beste oplossing. De beste oplossing voor mij was te stoppen.’

U stond ongetwijfeld ferm achter de eigen gekozen weg?

‘Ik zeg niet dat mijn weg de beste is. Maar als het verbond niet instemt met mijn koers, dan is het beter te stoppen. Dat is beter voor het team en een heleboel andere mensen. Ik ben niet boos. Het handbalverbond beslist over de koers voor de toekomst. Dat is hun volste recht. Maar als je het niet eens bent over linksaf of rechtsaf, dan zal de koers nooit goed zijn.’

Het NHV nam geen dokter mee naar Frankrijk en liet assistent Assink thuis. Details?

‘Met het thuislaten van teamarts Oei had ik ingestemd. In Frankrijk was voldoende medische kennis voorhanden. Toen het verbond niet instemde met het meegaan van Olga, heb ik gezegd: ik hoef geen andere assistent. Ik doe het in mijn eentje. Ik ga niet iemand inwerken, terwijl het niet zeker is dat we na het EK nog kunnen samenwerken.’

Hoe zuur was dit allemaal?

‘Ik heb hier tweeënhalf jaar met groot plezier gewerkt. Ik wilde al die goede herinneringen niet verpesten. Ik houd van Nederland, de fans, mijn speelsters. Dit team is heel speciaal. Ik word nu thuis op de bank hun grootste fan. Nee, nee, ik zal niet zomaar een andere nationale ploeg gaan coachen. Alle teams zijn bezet.

‘Ik hoop dat Oranje in de toekomst goed blijft. Het kan met de ongelooflijke teamspirit waarmee ze in Frankrijk derde worden. Elk probleem is geen probleem, als je het achter je laat en naar de toekomst kijkt. Deze meiden zijn echt heel speciaal.’

De bond zegt zestien kandidaten voor de vacature te hebben.

‘Mijn opstappen komt nu op tijd, twaalf maanden voor het WK in Japan. Er zijn geen belangrijke wedstrijden. Er is volop tijd een opvolger te vinden. Het zal niet moeilijk zijn die te vinden. Dit is een van de aantrekkelijkste coachjobs in de wereld.’

Is sterspeler Nycke Groot gestopt omdat zij al vroeg vernam van uw besluit?

‘Nee. Er zijn meer oorzaken. Het gaat niet om één ding waardoor zij het Nederlands team verlaat. En ja, ze is moeilijk te vervangen. Nycke en Yvette Broch waren een gouden as. Je vindt niet direct opvolgers van dat niveau.’