Handbalbondscoach Johansson vertrekt bij Russische club: sinds wanneer verbroedert sport niet meer

Per Johansson in functie als coach van de Russische ploeg Rostov. Beeld HSF/Henk Seppen

Per Johansson wilde eigenlijk het liefst terug naar Rostov, zo’n honderd kilometer van de grens met Oekraïne. Dit weekeinde plaatste hij zich met de Nederlandse handbalvrouwen voor het EK. Daarna wilde de nieuwe bondscoach zijn andere baan weer opnemen, die van coach bij de Europese topclub uit de Russische stad. Door de oorlog in Oekraïne zit dat er niet meer in, tot grote spijt van de Zweed.

‘In deze situatie voel ik me niet veilig om terug te gaan, ook al schreeuwt een stem in mij dat ik dat wil’, zegt Johansson in een verklaring van de club. Het contract van de Zweed dat doorliep tot de zomer, is in goed overleg ontbonden. Hij is nu in Zweden. Van daaruit zal hij op en neer pendelen naar Nederland, voorlopig werkt hij alleen voor de handbalfederatie.

In zijn geboorteland krijgt hij ondertussen veel kritiek, omdat hij zich keerde tegen de sancties die Russische sporters treffen. Rostov werd daardoor uitgesloten van verdere deelname aan de Champions League. Maar dat standpunt blijft hij verdedigen en over de Russische inval houdt hij zich het liefst op de vlakte.

In de verklaring geeft u als reden voor uw vertrek dat u zich niet veilig voelt om terug te komen. Is dat de enige reden?

‘Natuurlijk is dit de reden. Ik had vanwege de oorlog niet het gevoel dat ik terug kon gaan.’

De Duitse coach van Lokomotiv Moskou stapte naar eigen zeggen op omdat hij niet wilde werken in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor oorlog. Dat speelde bij u geen rol?

‘Nee, de veiligheid is de reden. En wat betreft de moraal: die hou ik voor mezelf. Dat betekent niet dat ik geen moreel standpunt heb, maar ik wil er niet over praten.’

In de Zweedse krant Sportbladet zei u onlangs dat u zich niet wilde uitspreken omdat u in dienst was van een Russische club. Dat bent u nu niet meer.

‘Natuurlijk ben ik van mening dat dit een totale humanitaire catastrofe is, maar ik hoef me er niet over uit te spreken en ik dat wil ook niet. Ik wil over sport praten, omdat ik een sportcoach ben. Ik krijg veel kritiek in Zweden, maar ik sta achter m'n standpunt. Ik kies ervoor om te praten over dingen waar ik me comfortabel over voel.’

U wilt sport en politiek gescheiden houden, daarom ben u ook tegen de sancties.

‘Dat is wat ik inderdaad wil. Veel onschuldige, goede mensen die er niks mee te maken hebben, zijn uitgesloten van sport. Misschien ben ik een romanticus, maar ooit was sport iets dat kon verenigen. Ik besef nu dat het niet zo is. Ik realiseer me nu dat sport politiek is.’

Dat is precies het tegenargument, dat deze situatie zo verschrikkelijk is dat je je uit moet spreken. Ook als sporters en coaches.

‘Maar ik zal me nooit laten dwingen om iets te zeggen, dat ik niet denk. Mijn persoonlijke opvatting is dat de sancties in de sport te hard zijn. Maar dat betekent niet dat ik niet denk dat de wereld noodzakelijke sancties moet nemen in dit conflict.’

Dus u bent alleen tegen de sportsancties, niet tegen de andere?

‘Dat klopt. Natuurlijk snap ik dat er sancties moeten zijn. Als ik er niet luid en duidelijk over praat, betekent dat niet dat ik pro-Russisch ben.’

Begrijpt u anderen, zoals de ex-coach van Lokomotiv Moskou, die dat wel doen?

‘Ja, en misschien denk ik er ook wel zo over, maar dat betekent niet dat ik erover hoef te praten. Ik wil praten over mijn team en mijn gevoelens daarvoor, daar wil ik het graag over hebben.’

Vanwege hen had u ook eigenlijk door willen gaan. Uw voorstel was om eerst van afstand te coachen, in de hoop dat het dan later weer rustig zou zijn.

‘Ik wilde niet gescheiden worden van mijn team, met twintig fantastische meiden. Ik heb daar twee jaar gewoond, samen met hen en het is pijnlijk voor me om ze achter te laten, het is moeilijk om ze te zien lijden. Natuurlijk begrijp ik dat de Oekraïners veel meer lijden, maar ik kan tegelijkertijd ook denken dat dit heel ingewikkeld is voor de normale, beschaafde, goede mensen in mijn team. Zoals ik ook kan zien dat in een goede wereld sport kan verenigen, maar dat deze wereld fucked up is, en dat het nu misschien niet kan.’