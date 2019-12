Handbal, voetbal, tennis: de bal bepaalt het ritme van de familie Schuurs

Vader Lambert Schuurs handbalde op topniveau, dochter Demi is ’s werelds nummer 14 in de tennisdubbel en zoon Perr debuteerde dit seizoen in het eerste van Ajax. Fleau, de jongste dochter, ontbeert een topsportmentaliteit en handbalt in de tweede klasse. ‘De kinderen gunnen elkaar hun succes.’

Het was een zeldzaamheid voor de Limburgse topsportfamilie Schuurs, een kerstdiner met het complete gezin. Monique Schuurs (52): ‘Ik denk dat we dit jaar welgeteld tien minuten samen zijn geweest.’ Al 34 jaar leeft ze samen met ex-handballer en recordinternational Lambert Schuurs (57). ‘Elk weekend zaten we in een sporthal. Ik herken aan de kantine of we er eerder zijn geweest.’

Twee kinderen zijn alweer uitgevlogen. Voetballer Perr Schuurs (20) heeft met Ajax een trainingsstage in Qatar, tennisster Demi Schuurs (26) begint volgende week in Australië aan een nieuw seizoen. Alleen handbalster Fleau Schuurs (23) blijft in Nieuwstadt, als eigenaar van een kinderopvang in het huis van haar ouders. Een gesprek over een bijzonder gezinsleven, waarin de bal het ritme bepaalde.

De doorbraak

In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV had Perr Schuurs zijn eerste basisplaats bij Ajax. ‘Eindelijk’, zegt hij lachend. Volgens coach Erik ten Hag had de frêle verdediger zeven kilo aan spiermassa gekweekt in het krachthonk. ‘Ik moest sterker worden, Jong Ajax was een leerschool.’

Hij beleefde invalbeurten onder hoogspanning, zoals in de Champions League tegen Chelsea op Stamford Bridge toen Ajax na rode kaarten voor Blind en Veltman met negen man kwam te staan. ‘Moeilijker dan dat kan het niet. We mochten blij zijn met 4-4, al heeft het uiteindelijk niks opgeleverd in de Champions League.’

Perr wil net zo meedogenloos worden als zijn voorganger Matthijs de Ligt. Zover is hij nog niet. Toen Ajax tegen AZ leek aan te sturen op 0-0 stond Schuurs bij een corner verkeerd opgesteld. De veel kleinere AZ-spits Boadu strafte die dekkingsfout meteen af en kopte de nummer 2 van de eredivisie naar een 1-0-zege.

‘Het is een goed voorbeeld van wat ik moet verbeteren, bij Ajax mag zoiets niet gebeuren. Een stapje naar rechts en Boadu kan nooit meer bij de bal. Een week voor het duel met AZ sprak ik met de trainer over beslissende momenten in een wedstrijd.

‘Ten Hag vertelde me dat hij ooit met een spits speelde die 89 minuten niets had laten zien, tot hij in de laatste minuut scoorde en man of the match werd. Nu overkwam het mij als verdediger. Het is een wijze les, ik moet scherp blijven tot de laatste minuut.’

Op zijn 17de was Perr aanvoerder van Fortuna Sittard. Het jochie uit Limburg werd een kerel in Amsterdam. Heeft hij geen tussenstap overwogen naar het meer gemoedelijke Eindhoven, zoals zijn moeder wilde? Lambert Schuurs: ‘Na het gesprek bij PSV zei Perr: daar wil ik spelen. Zijn zaakwaarnemer adviseerde hem eerst het gesprek met Ajax af te wachten. Marc Overmars leidde ons rond op De Toekomst, daarna wist Perr zeker dat hij naar Ajax zou gaan.’

Monique Schuurs: ‘Het gesprek met Overmars was toch heel gemoedelijk?’ Lambert: ‘Bij PSV verliep het veel zakelijker.’ Perr Schuurs: ‘Er wordt vaak gezegd dat Ajax een kille club is, ik heb het tegendeel ervaren. We hebben een mooie spelersgroep, maar ik voel de warmte ook bij iedereen rondom het team. Iedereen wil voor Ajax spelen, het zegt iets over de sfeer bij ons.’

Lambert: ‘Het ging niet om geld, maar hoe Perr zich voelde. Hij kon als tiener naar de jeugdopleiding bij Liverpool, maar hij wilde eerst in de eredivisie spelen. Het gaat altijd om de juiste keuze.’

Partnerruil

Voor Demi Schuurs geldt als proftennisster hetzelfde. In de WTA Tour wisselen vrouwen soms vaker van partner dan van racket. Schuurs brak dit jaar noodgedwongen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands, die lang geblesseerd was. Met de Duitse Anna-Lena Groenefeld bereikte ze na een inhaalrace met vijf finales alsnog de WTA Finals. Ze eindigde het jaar als nummer 14 van de wereld in het dubbelspel. Komend seizoen vormt Schuurs een koppel met de 44-jarige Kveta Peschke.

Demi: ‘Ik heb in mijn carrière geregeld andere partners moeten zoeken. Ik heb het geluk dat ik me gemakkelijk aanpas. Ik weet wat ik naast mij nodig heb, een vrouw die met veel druk van achteruit kan spelen zodat ik kan excelleren aan het net. Zonder klik met mijn partner functioneer ik een stuk minder.’

Nu Kiki Bertens heeft besloten om komend jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio kan Schuurs haar droom verwezenlijken. ‘Ik wil dolgraag een gouden medaille winnen in het dubbelspel en met Kiki aan mijn zijde zijn de kansen het grootst. Ik weet dat de Spelen niet haar droom zijn, voor mij het is moeilijk te begrijpen. Maar ik vind het mooi dat Kiki toch voor haar land kiest.’

De recreant

Fleau Schuurs had ooit de droom om net als haar vader tophandballer te worden. ‘Ik wilde als kind naar Denemarken, maar ik had niet de mentaliteit van Perr en Demi. Ik vond het fijn om op de bank te liggen. Het was niet lastig om een sport te beoefenen, waarin mijn vader uitblonk. Hij inspireerde me juist om te gaan handballen.

‘Ik volg de sport intensief, de groepsapp van mijn team ontplofte nadat het Nederlandse vrouwenteam wereldkampioen was geworden. Ik heb geen seconde gedacht: daar had ik tussen willen lopen.’

Lambert: ‘Fleau leek op mij als handballer, rechttoe rechtaan en geen nonsens. Ze had zeker hoger kunnen spelen.’ Fleau: ‘We degradeerden met Sittardia vorig jaar uit de eerste klasse en nu winnen we alles in de tweede klasse, het is goed zo.’

Fleau: ‘Ik heb mijn eigen weg gevonden. Tijdens een etentje stelde mijn oma mij voor aan vrienden als het zusje van Demi. Die man corrigeerde haar meteen en antwoordde: nee, zij is Fleau. Ze heeft een eigen identiteit. Hij heeft gelijk, maar ik blijf liever op de achtergrond. Ik ben blij dat niet iedereen mij kent.’

De opvoeding

Lambert Schuurs ademt topsport, ook na zijn handbalcarrière. Hij is assistent-trainer bij Lions, loopt bijna dagelijks 15 kilometer en fungeert nog steeds als gids en klankbord voor zijn getalenteerde kinderen. ‘Toen Demi 4 jaar oud was, gingen we dagelijks om half zeven naar de tennisbaan’, aldus Lambert. ‘Balletje slaan, voetenwerk trainen. En ze ging met mij mee naar het handbal. Demi heeft haar broer en zus aangestoken met haar discipline.’

Was het ook een last voor Perr en Demi dat ze telkens een spiegel kregen voorgehouden? Demi: ‘Ik reed laatst langs de tennisbaan in Scheveningen, waar ik van papa rondjes moest rennen. Ik had zowaar een toernooi gewonnen in de single, dat gebeurde me niet vaak. Maar als ik met mijn racket op de grond zou slaan, moest ik rondjes rennen. En daar liep ik, huilend in de regen, terwijl ik een finale had gewonnen.’

Perr, lachend: ‘Fleau en ik zouden het niet doen.’ Lambert: ‘Perr is eigenwijs, hij luistert alleen naar de trainer. Of dat verstandig is? We praten geregeld over mentale kwesties.’ Perr: ‘Ik sta anders in het leven dan mijn vader. Ben soms te gemakkelijk. Denk ik: komt het vandaag niet, dan morgen wel.’

Lambert: ‘Met Perr heb ik me nooit bemoeid. Zijn trainingen pasten nooit bij mijn handbal.’ Perr, grijnzend: ‘Vond ik wel zo prettig. Ik luisterde liever naar mijn moeder.’ Lambert: ‘Nu geef ik pas advies als hij erom vraagt.’

Lambert is de eerste om het te beamen, zijn vrouw Monique is de ware kapitein op het schip. Zij bewaakt de balans in de familie, zorgt voor het nodige tegenwicht als haar man soms te veel topsporter is en te weinig vader. Monique: ‘Ik heb niks met sport. Ik zei vaak tegen Lambert: nu even pas op de plaats. Ik wil ook wel eens iets leuks doen in plaats van weer naar een wedstrijd in het handbal, tennis of voetbal.’

Lambert: ‘Wanneer ik al mijn ideeën had doorgedrukt, zou Perr niet meer voetballen en was Demi gestopt met tennis. Het kan ook teveel zijn.’ Monique: ‘Ik zei soms: Demi traint een keer minder. Ik was misschien een softie, maar ik wilde geen tranen zien bij mijn kinderen.’ Perr: ‘Met mijn moeder sprak ik ook over andere dingen.’ Monique: ‘Zei ik tegen Lambert: laat dat kind toch, zijn wedstrijd is gespeeld. Het is klaar.’ Perr: ‘Ik wist wel met wie ik naar huis wilde rijden als ik had verloren.’

Fleau: ‘Mijn zus was altijd op reis, ik weet niet beter. Ik ben dit jaar met mama en Demi naar de US Open geweest. Zag ik Federer en Nadal in de spelerslounge, toen besefte ik opnieuw hoe bijzonder de prestaties van Demi zijn.’ Perr: ‘Wimbledon is de Champions League in het tennis, het maakt me trots dat Demi en ik op dat niveau hebben gespeeld.’

En dan te bedenken dat Demi op haar 12de werd afgewezen voor de jeugdopleiding van de KNLTB. ‘De boodschap was dat ik er toch niet zou komen. En nu heeft de tennisbond me nodig voor het Fed Cupteam en de Olympische Spelen.’

Lambert: ‘In die brief stond: je wilt te graag en daarom zul je nooit de prestaties behalen die wij voor ogen hebben.’ Perr: ‘Karma is a bitch.’ Demi Schuurs: ‘Nu denk ik: dikke vinger.’ Lambert: ‘Bijna alle meisjes van haar leeftijd die bij de bond trainden, zijn gestopt. En nieuwe talenten dienen zich niet aan.’

Het viel Monique en Lambert Schuurs zwaar om Demi al op jonge leeftijd los te laten. Ze reisde vroeger vaak alleen, toen ze haar punten verdiende in de kelders van het proftennis. Demi was 19 jaar toen ze tijdens een toernooi in Turkije werd aangerand door een fysiotherapeut. ‘Mijn vader wilde het eerste vliegtuig naar Antalya nemen. Ik wilde er aanvankelijk niet over praten, ik moest het zelf een plek zien te geven. Het bleek moeilijk om een aanklacht in te dienen, je wordt daar als vrouw zo vastgezet.’

Lambert: ‘We hebben het met besproken met de internationale tennisfederatie en de KNLTB. Het was lastig om er een rechtszaak van te maken.’ Demi: ‘Ik hoorde van een ander meisje dat die fysiotherapeut twee weken later weer in dat hotel werkte. Ik ben er nooit meer naar toe geweest.’

Lambert: ‘Het zou in Nederland ondenkbaar zijn. Nu ze in het dubbelspel tot de wereldtop behoort, heeft ze betere faciliteiten.’ Demi: ‘Na dat incident wilde ik niet meer naar een mannelijke fysiotherapeut en nam ik iemand mee op reis. Nu lig ik weer bij iedereen op de massagetafel, al krijgen we bij de toernooien alleen vrouwelijke fysiotherapeuten toegewezen.’

De bevrijding

Demi Schuurs kwam als tennisprof openlijk uit voor haar geaardheid. Ze speelt altijd in een broekje en poseerde bij het gala voor de WTA Finals in Shenzen in een maatpak. Moeder Monique: ‘Demi heeft nooit een jurk willen dragen.’ Fleau: ‘Ik speelde met barbies, Demi met dominostenen.’

Op haar 17de vertelde Demi aan haar ouders dat ze op meisjes viel. Haar coming out voelde als een bevrijding. ‘Het heeft me enorm geholpen om het openbaar te maken.’ Lambert Schuurs: ‘Voor ons was het geen verrassing, Demi is daarna veel uitbundiger geworden. Ze vroeg ons: kan ik het ook aan opa en oma vertellen? Ja, waarom niet? Gelukkig heeft niemand in onze omgeving vervelend gereageerd.’

Demi: ‘In het begin moesten mensen even wennen als ze me in een broekje zagen tennissen. Ik krijg vooral via Instagram veel berichten van jonge lesbiennes die me als een rolmodel beschouwen.’

En lachend: ‘Ik had vroeger de ene jongen na de andere, maar ik kreeg ook vaak berichtjes van meisjes. Ik moest er niets van hebben, tot ik een meisje leuk vond. Zo heb ik mezelf ontdekt. Nu geef ik als advies: durf uit de kast te komen, wees niet bang voor nare reacties. Lambert: ‘Demi wordt in Azië geadoreerd door de jeugd.’ Demi: ‘Echt opvallend, misschien omdat ik mezelf durf te zijn.’

Het is de kracht van het gezin, zegt vader Lambert. ‘De kinderen gunnen elkaar hun succes. Ik kan enorm genieten van wat ze doen, ze zijn normale en weerbare mensen geworden. Perr heeft zijn draai gevonden bij Ajax en kan met iedereen goed overweg. Serena Williams spreekt met bijna niemand in de WTA Tour. Maar met Demi maakt ze altijd een praatje. Serena stelde zelfs haar dochter aan Demi voor. De sport heeft ons leven verrijkt.’

Lambert Schuurs (57) 1978-2001

Sittardia. 1980-2001

312 interlands met Nederlandse handbalteam (record). 2003-2019

Trainer. 6x landskampioen

7x bekerwinnaar

5x Winnaar Supercup

Demi Schuurs (26) 2018

Wint 7 WTA-titels in dubbelspel met zes verschillende partners. 2018

Bereikt WTA Finals met Elise Mertens en eindigt als 7de op de wereldranglijst. 2019

Vijf finales met Anna-Lena Groenefeld en bereikt met haar halve finales WTA Finals. 2019

Eindigt als 14de op wereldranglijst.