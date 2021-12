Hamilton wint sensatierace in Saoedi-Arabië en reist met zelfde puntenaantal als Verstappen af naar slotrace in Abu Dhabi

Max Verstappen nadat hij achter Lewis Hamilton eindigde op de Grand Prix in Saoedi-Arabië. Beeld Pool via REUTERS

Hamilton kwam in de chaos van Saoedi-Arabië uiteindelijk als winnaar bovendrijven. De zevenvoudig kampioen won zo zijn derde race op rij en zorgde er daarmee voor dat de titelrivalen met exact hetzelfde puntenaantal (369,5) afreizen naar Abu Dhabi.

Na zo’n tien ronden leken de kaarten wel geschud in Jeddah. Max Verstappen slaagde er niet in, zoals hij zaterdag nog hoopte, om bij de start zijn dramatische crash bij de kwalificatie goed te maken door de Mercedessen voor hem meteen in te halen. Ook bleef de verwachte chaos uit die hem daarbij misschien had kunnen helpen.

Al vroeg in de race bleek ook dat Verstappen niet de superieure topsnelheid had om de Mercedessen in te halen. Er dreigde een saaie race, met in het vooruitzicht Verstappen en Hamilton die met een verschil van slechts een paar WK-punten naar de slotrace in Abu Dhabi zouden trekken. Nooit kon een voorgevoel zo verkeerd zijn.

Scherpe bochten

Het begon allemaal in de tiende ronde, toen Mick Schumacher de eerste was die zich verslikte in de bijzonder scherpe bochten van de vreemde baan in Jeddah, die al het gehele weekeinde uitdagend bleek voor de coureurs.

Hij gleed met de achterkant van zijn Haas loeihard in de muur, die daarbij zwaar beschadigd raakte. De wedstrijd werd geneutraliseerd door de safety car, die de coureurs ertoe dwong langzaam achter de neutralisatiewagen aan over het circuit te rijden. De Mercedessen van Hamilton en Valtterie Bottas besloten meteen te profiteren van de situatie en een pitstop te maken om nieuwe banden onder hun auto te laten zetten.

Als er langzaam wordt gereden, kost zo’n stop relatief weinig tijd. Daarbij komt dat de banden langzaam slijten op het fonkelnieuwe asfalt van Jeddah. Op papier zouden ze de race dan dus kunnen uitrijden op dezelfde set banden. Verstappen besloot bewust niet te stoppen. Het was een logische keuze van zijn team. Mét een stop zou hij sowieso naar de derde plek worden verwezen. Zonder stop lonkte er misschien meer, omdat hij daarmee nadrukkelijk op een andere strategie zou mikken.

Na de stop van de Mercedessen kwam Verstappen aan de leiding. Drie rondjes later bleek dat goud waard. De muur waar Schumacher tegenaan was gereden, bleek te zwaar beschadigd. Om die te repareren werd de race stilgelegd. Tijdens deze stop mochten teams zonder tijdverlies de banden van hun auto's wisselen. Het betekende dat Verstappen een gratis bandenwissel kreeg én de leiding hield; een beter cadeau op Sinterklaasavond had hij zich niet kunnen wensen.

Hamilton reageerde woedend op het besluit van de wedstrijdleiding, omdat daarmee de bordjes radicaal werden verhangen. In plaats van een race waarin Hamilton opnieuw leek in te lopen op Verstappen in de WK-stand leek het een race te worden waarin de titel voor Hamilton juist verder uit zicht raakte.

Herstart

Alsof het daarmee nog niet spannend genoeg was, besloot de wedstrijdleiding ook nog de race weer op gang te brengen met een herstart. Dus met Verstappen en Hamilton, de twee titelrivalen, naast elkaar op plek een en twee. Met de titel op het spel. Hamilton greep die kans met beide handen aan. Hij schoot weg van zijn plek en nam direct de leiding over op Verstappen.

Verstappen poogde direct terug te slaan, maar deed dat te fel: hij haalde Hamilton in door af te snijden. De Brit moest uitwijken en zag daardoor ook nog eens Esteban Ocon aan hem voorbijgaan. Tegelijkertijd crashten achter het duo tal van coureurs, met als gevolg drie uitvallers. Door de chaos op de baan werd de wedstrijd opnieuw stilgelegd.

Het was vooral een moment voor iedereen om even terug te blikken op wat er allemaal in krap tien seconden was gebeurd, want dat was veel. Red Bull trok al snel de conclusie dat Verstappen hoogstwaarschijnlijk een tijdstraf zou krijgen voor zijn actie, en besloot proactief contact met de wedstrijdleiding te zoeken. Het voorstel: Verstappen achter Hamilton zetten bij een herstart.

Fascinerend inkijkje

Het onderhandelen was live te volgen op televisie, en gaf een fascinerend inkijkje in het pokerspel tussen teams en scheidsrechters. Uiteindelijk ging wedstrijdleider Michael Masi akkoord met het Red Bull-voorstel. Daardoor stonden Verstappen en Hamilton bij de volgende start weer naast elkaar, maar nu met Hamilton in het voordeel.

Red Bull had daarop een tegenzet bedacht door Verstappen in de tijd dat de race stillag op snellere, gele banden te zetten, wat hem een voordeel opleverde bij de start. Verstappen haalde meteen Hamilton én raceleider Ocon in. Dat had ook een nadeel: Verstappens zachtere banden sleten sneller dan die van Hamilton die op hardere banden was vertrokken.

Dat bleek al een paar rondjes later. Hamilton kwam rondje na rondje dichterbij Verstappen. Af en toe werd zijn opmars opgehouden door neutralisaties vanwege de vele brokstukken op de baan. Maar het verhinderde uiteindelijk niet dat de zevenvoudig kampioen op ruim tien ronden voor het einde vlak achter de Nederlander reed.

Kemphanen

Meteen bij zijn eerste inhaalpoging ging het mis tussen de twee kemphanen. Verstappen verdedigde zijn positie met hand en tand en ging daarbij tot de limiet. Hamilton kon op een haar na een clash vermijden. Het voorval leidde tot ingrijpen van de wedstrijdleiding, die Red Bull kort daarna beval Verstappen opdracht te geven de leiding af te staan aan Hamilton.

Hamilton wist alleen van niets en leek in de war toen Verstappen opeens afremde. Hij knalde met zijn voorvleugel tegen de achterkant van Verstappens Red Bull. Wonder boven wonder vielen beide coureurs niet uit, maar het voorval leidde wel tot een verwarrend intermezzo waarbij totaal niet meer duidelijk was wat er wel en niet was gezegd tegen de coureurs.

Uiteindelijk besloot de wedstrijdleiding Verstappen een tijdstraf van vijf seconden te geven en daarna haalde Hamilton de Nederlander ook nog eens in; er bestond geen twijfel meer dat Hamilton de wedstrijd zou gaan winnen. Max Verstappen reageerde gelaten na de finish. ‘Het is wat het is. Ik heb het in ieder geval geprobeerd.’